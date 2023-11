Primmy Trương - vợ thiếu gia Phan Thành đang mang thai em bé thứ 2?

Primmy Trương và Phan Thành - cặp đôi được biết đến là cậu ấm cô chiêu, đều nhận được sự quan tâm của công chúng từ trước khi kết hôn cho đến nay.

Mới đây nhất, Primmy Trương đã đăng tải một bức ảnh nhân dịp sinh nhật cô nàng kèm dòng trạng thái "Bring it on, 31. Happy birthday to me", ám chỉ đã sẵn sàng chào đón thử thách của tuổi mới. Tuy bức ảnh đã bị cắt và chỉ thấy nửa phần thân trên nhưng ai cũng nhận ra chiếc bụng của Primmy lấp ló khá to, có vẻ cô đang ở những tuần cuối của thai kỳ. Mọi người đoán rằng liệu một trong những thử thách ở tuổi mới này là làm mẹ bỉm sữa của hai bạn nhỏ?

Có vẻ đây là một ảnh trong album kỷ niệm thai kỳ lần hai này của cô nàng Primmy Trương - Ảnh: IGNV

Dưới bài đăng, bên cạnh lời chúc mừng sinh nhật thì cũng có bình luận hỏi Primmy đang có em bé nữa phải không, người khác thì trực tiếp chúc mừng cô nàng có thêm em bé thứ hai. Bên dưới những dòng bình luận về chuyện bầu bí lần hai này, cô nàng vui vẻ trả lời bằng 3 ký tự hình trái tim - đây như vừa ngầm xác nhận cũng vừa cảm ơn lời chúc của mọi người.

Trước đó, cô nàng thường xuyên diện nhiều thiết kế váy che bụng khi đi chơi cùng hội bạn thân hay đi sự kiện. Bên cạnh nhan sắc ngọt ngào, tươi tắn thì thân hình cô cũng có phần đầy đặn hơn. Xem bài đăng trước, dân tình soi ra đang có tin vui thì cô nàng cũng không phủ nhận.

Mẹ bỉm thường xuyên diện váy có thiết kế che bụng dạo gần đây.

Vào tháng 9/2021, Primmy Trương và chồng đã chào đón quý tử đầu lòng. Từ đó đến nay, nàng dâu hào môn thường xuyên đăng những bài viết chia sẻ kinh nghiệm của mẹ bỉm sữa cho chị em phụ nữ. Tuy nhiên, hình ảnh cậu quý tử thì vẫn được cô giữ riêng tư, ít khi lộ diện.

Gia đình nhỏ của Primmy Trương.

Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo, 1992) được biết đến là cô nàng beauty blogger, vừa là người mẫu ảnh vừa là influencer có tiếng ở TPHCM. Cô từng lọt vào Top 10 Hoa hậu PNVN Qua ảnh - Miss Photo 2012 do Báo PNVN tổ chức.

Khi cô kết hôn với thiếu gia Phan Thành - TGĐ Saigon Square, cặp đôi được cộng đồng mạng tấm tắc khen "xứng đôi vừa lứa". Chính vì Phan Thành là người đứng đầu danh sách thừa kế của đại gia Phan Quang Chất - ông chủ trung tâm thương mại lớn cùng vô số bất động sản nằm ở vị trí đắc địa tại TPHCM. Còn nàng dâu hào môn chính là ái nữ của người sáng lập ngôi trường chuyên đào tạo kỹ năng mềm, nơi được mệnh danh chỉ dành cho "Hội con nhà giàu".

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV