Phòng trọ của đôi nam nữ ở Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

Sáng 30/12, Công an thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang khẩn trương điều tra vụ cháy phòng trọ vừa xảy ra trên địa bàn phường An Phú.

Theo thông tin ban đầu, đêm 29/12, một căn phòng trong khu nhà trọ ở đường An Phú 12, (phường An Phú) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhiều người dân trong khu vực đã hô hoán và nhanh chóng phá cửa căn phòng để dập lửa.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy thiêu rụi 1 xe máy và nhiều tài sản, vật dụng trong phòng trọ.

Theo một số nhân chứng, căn phòng trọ xảy ra hỏa hoạn có một đôi nam nữ thuê sống cùng nhau. Rất may khi hỏa hoạn, cả 2 người không có mặt nên không xảy ra thương vong.

Hiện trường bên trong phòng trọ

Đại diện UBND phường An Phú cho biết, qua trích xuất camera, trước mắt chưa phát hiện bất thường. Nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện trong phòng trọ.

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được công an điều tra, làm rõ.