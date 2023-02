Phóng hoả đốt trạm viễn thông gần nhà vì lo ảnh hưởng sức khoẻ

Ngày 15-2, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án "Hủy hoại tài sản" và khởi tố bị can Trần Văn Hiếu (SN 1991, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) để điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Trần Văn Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 25-12-2022, Công an huyện Diễn Châu tiếp nhận đơn trình báo của Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc về việc Trạm Viễn thông di động BTS đặt tại xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bị kẻ xấu đốt, phá hoại làm hư hỏng nhiều thiết bị, tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Trần Văn Hiếu là nghi phạm gây ra vụ việc trên. Ngoài vụ việc trên, Trần Văn Hiếu còn bị bắt quả tang khi vừa phóng hỏa đốt một trạm viễn thông di động của Viettel trên địa bàn xã Diễn Ngọc. Sự việc được ngăn chặn kịp thời nên chưa gây ra hậu quả lớn.

Tại cơ quan Công an, Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiếu khai nhận việc đốt, phá các trạm viễn thông xây dựng gần nhà vì cho rằng các trạm sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.