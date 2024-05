Phòng giáo dục lên tiếng vụ bé 6 tuổi mất tích sau khi gửi tại điểm trông trẻ

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm cháu bé mất tích khi gửi chăm giữ tại một điểm trông trẻ ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, TT-Huế), nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Xuyên đêm tìm kiếm cháu bé mất tích. Ảnh: Q.T

Trước đó, vào ngày 12/5, do là ngày nghỉ Chủ nhật, cháu L.P.N (6 tuổi, con trai anh L.V.D và chị N.T.T, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) không đến trường nên được phụ huynh gửi cho cô giáo Nguyễn Thị Kim C. và Dương Thị Phương T. (dạy mầm non tại địa phương) chăm giữ tại điểm trông trẻ tự phát do cô C. tổ chức ở Tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô.

Đến 14h chiều cùng ngày, trong lúc ngủ trưa, cháu N. rời khỏi điểm giữ trẻ và bị mất tích. Sự việc sau đó được người trông trẻ báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng thị trấn Lăng Cô tổ chức tìm kiếm cháu bé dọc theo bờ biển và khu vực ven biển, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Theo đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc, qua nắm bắt sự việc, cháu bé là học sinh Trường mầm non M.K (trường tư thục tại thị trấn Lăng Cô), nhưng bị mất tích tại điểm trông giữ trẻ tự phát vào ngày nghỉ cuối tuần, nên lãnh đạo Phòng không yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc.

“Đối với việc phụ huynh gửi con cho người khác chăm giữ vào ngày nghỉ, Phòng GD&ĐT huyện đang làm công văn gửi các xã, thị trấn tổ chức rà soát, kiểm tra và cấm giáo viên tự nhận trẻ về chăm vào ngày nghỉ, vì không đảm bảo quy định cũng như đảm bảo an toàn cho trẻ .

Chúng tôi chỉ đạo các trường tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh cần dành thời gian để chăm sóc con cái, không nên để trẻ một mình. Nếu cho các cháu đi tắm suối, biển thì phải có người lớn đi kèm”, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc cho biết.