Phố cổ Hội An là một trong số những điểm đến du lịch có giá cả phải chăng nhất thế giới năm 2024

Theo báo cáo, mặc dù chi phí đi lại đang tăng lên đáng kể trong năm nay nhưng khách du lịch vẫn tiết kiệm được khoản tiền khá lớn trong năm 2024 nếu có kế hoạch hợp lý lựa chọn điểm đến có chi phí phải chăng.

Một góc nhìn từ trên cao ở phố cổ Hội An, Việt Nam, điểm đến du lịch hợp lý nhất vào năm 2024. Ảnh: Getty

Một báo cáo du lịch từ Bưu điện Anh (Post Office) mới đây tiết lộ danh sách những điểm đến có giá cả phải chăng nhất trong năm 2024. Post Office được biết đến là công ty tài chính hàng đầu của Vương Quốc Anh thường cập nhật bảng xếp hạng các điểm đến có kỳ nghỉ rẻ nhất thế giới hàng năm.

Dựa trên phân tích giá trị đồng tiền, giá cả chi tiêu tại điểm đến và chi phí du lịch cần thiết ở 40 điểm đến nghỉ dưỡng phổ biến trên thế giới, báo cáo toàn cầu Holiday Money của Post Office năm 2024 đã đưa ra danh sách xếp hạng. Post Office tổng hợp đánh giá cụ thể dựa trên mức giá trung bình của 8 mặt hàng du lịch phổ biến tại các thành phố du lịch trên toàn thế giới.

8 mặt hàng thiết yếu dành cho khách du lịch là cà phê, bia, lon Coca-Cola, rượu vang, nước, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng và một bữa ăn ba món. Mặc dù báo cáo không bao gồm các yếu tố như khách sạn và vé máy bay, nhưng phần nào cũng giúp du khách hiểu rõ hơn về chi tiêu tại các điểm đến du lịch.

Đây là năm thứ 18 mà Post Office thực hiện báo cáo này. Và 2024 cũng là năm đầu tiên phố cổ Hội An đứng đầu danh sách điểm đến đường dài có chi phí phải chăng nhất thế giới, vượt qua cả Bali (Indonesia) trong danh sách top 10 được gọi tên.

Cảnh quan bãi biển hoang sơ ở phố cổ Hội An, Việt Nam. Ảnh: Getty

Dẫn đầu danh sách trong xếp hạng điểm đến du lịch giá cả phải chăng nhất hiện nay là phố cổ Hội An, Việt Nam. Theo báo cáo của Post Office, mức chi tiêu trung bình khi mua sắm 8 mặt hàng trên của mỗi du khách khi đến Hội An ước tính khoảng 64,51 USD/ngày. Hội An ví như viên ngọc quyến rũ và trở thành điểm đến tuyệt vời mà du khách có thể đến và không tốn quá nhiều tiền.

"Nằm trên bờ biển miền Trung Việt Nam, Hội An thu hút du khách đến với Phố ổ Hội An - từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, gồm những di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm năm trước - được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là điểm đến đẹp như tranh vẽ, nơi những con đường được thắp sáng bằng đèn lồng dẫn đến các cửa hàng cổ kính và quán ăn đường phố. Nơi đây cũng thuận tiện để trải nghiệm những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp—một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á", tác giả Laura Begley Bloom mô tả cảnh đẹp phố cổ Hội An trên tạp chí Forbes.

Theo sát ở vị trí thứ hai là Cape Town, Nam Phi với mức trung bình chi tiêu 8 mặt hàng trên của mỗi du khách là khoảng 68,48 USD/ngày. Đây cũng là điểm đến hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm khó quên cho du khách trên bối cảnh Núi Bàn và cảnh quan bờ biển hoang sơ. Tại đây, du khách có thể hòa mình vào nền văn hóa sôi động và thưởng thức ẩm thực đẳng cấp thế giới (bữa ăn ba món cho hai người có giá trung bình dưới 44.140 USD) mà không cần tốn tiền đi lại.

Vị trí thứ ba trong danh sách là Mombasa, Kenya. Điểm đến bên bờ biển ở phía đông châu Phi với bờ biển cát trắng, những khu chợ sôi động và di sản Swahili phong phú, mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho những du khách muốn vừa thư giãn, vừa khám phá văn hóa.

Đáng ngạc nhiên, thủ đô Tokyo, Nhật Bản - một đô thị nhộn nhịp nơi truyền thống gặp hiện đại- cũng nằm ở vị trí thứ tư trong danh sách. Theo Post Office, du khách chỉ cần chi khoảng 74,43 USD/ngày là đủ cho những khoản mua sắm thiết yếu ở đây.

Nằm trong top 5 là Algarve ở Bồ Đào Nha. Đây là địa điểm du lịch được ưa chuộng nhất ở Bồ Đào Nha và là điểm đến kết hợp văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp tự nhiên với chi phí phải chăng. Với những bãi biển ngập nắng, những ngôi làng duyên dáng và hải sản tươi ngon, Algarve là điểm đến bình dị cho những du khách đang tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi phong phú nhưng giá cả phải chăng.

Dưới đây là top 10 điểm đến giá cả phải chăng nhất theo báo cáo Holiday Money của Post Office năm 2024.

1. Hội An, Việt Nam - $64.51

2. Cape Town, Nam Phi - $68.48

3. Mombasa, Kenya - $69.96

4. Tokyo, Nhật Bản - $74.43

5. Algarve, Bồ Đào Nha - $75.33

6. Sharm el-Sheikh, Ai Cập - $77.36

7. Sunny Beach, Bulgaria - $79.73

8. Kuta, Bali - $79.79

9. Marmaris, Thổ Nhĩ Kỳ - $83.27

10. Paphos, Cộng Hòa Síp (Cyprus) - $92.49