Phó Chủ tịch Tuyên Quang: Không để học sinh bị ảnh hưởng khi chưa có kết luận vụ thi

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định sẽ không để bất kỳ học sinh nào bị ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý và cơ hội học tập khi chưa có kết luận về vụ 146 điểm 10 môn Toán.

Quan điểm trên được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn đưa ra tại họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn tỉnh, chiều 9/7.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, vụ việc vừa qua liên quan đến quyền lợi của học sinh, uy tín của ngành giáo dục và địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh quan điểm nhất quán của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, minh bạch, thượng tôn pháp luật, mọi dấu hiệu vi phạm đều phải được làm rõ, xử lý nghiêm nếu có, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn. (Ảnh: Viên Minh)

“ Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các thí sinh, nhất là những thí sinh không liên quan đến vụ việc này. Không để bất kỳ học sinh nào bị ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý và cơ hội học tập khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền ”, ông Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định.

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án xử lý phù hợp.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho rằng vụ việc là bài học lớn đối với công tác tổ chức kỳ thi. Tỉnh sẽ rà soát toàn diện quy trình tổ chức, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt công tác kiểm tra, giám sát độc lập và nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ tham gia tổ chức kỳ thi nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Tuyên Quang sẽ tổng hợp các bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi để kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, hoàn thiện quy chế theo hướng tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả giám sát.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo thông tin tại họp báo, đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định.

Trong số 4 bị can có Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên và thư ký là Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Hai trường hợp còn lại, công an chưa cung cấp danh tính.

Kết quả điều tra ban đầu sơ bộ xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Với chức trách nhiệm vụ được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng quy chế thi, nhưng bị can Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán chưa đúng quy chế thi.

Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy, thư ký điểm thi, đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán.

Hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp THPT, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, đến thời điểm hiện tại bước đầu cơ quan an ninh điều tra xác định hội đồng thi tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi THPT quốc gia năm 2026.

Cơ quan an ninh điều tra đang điều tra làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ án, xác định đầy đủ vai trò, tính chất, mức độ hành vi của từng bị can và các cá nhân liên quan để làm rõ động cơ mục đích phạm tội, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra cũng như xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để đề xuất xử lý, đảm bảo khách quan công bằng cho các thí sinh tham gia kỳ thi.