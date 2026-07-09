Công an xã Bát Xát kịp thời ngăn một người phụ nữ chuyển 140 triệu đồng theo yêu cầu của các đối tượng mạo danh "cán bộ hải quan sân bay" trong kịch bản lừa đảo quà tặng từ nước ngoài.

Chiều ngày 08/7, Công an xã Bát Xát (tỉnh Lào Cai) tiếp nhận thông tin từ bà N.T.N (sinh năm 1965, trú tại xã Bát Xát) về việc bị một đối tượng giả danh "nhân viên an ninh hàng không" yêu cầu chuyển khoản 140 triệu đồng để nhận một gói bưu kiện được cho là gửi từ nước ngoài.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã đã nhanh chóng xác minh, phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng và kịp thời tư vấn, ngăn chặn, giúp người dân không rơi vào bẫy lừa đảo trên không gian mạng.

Qua xác minh, Công an xã Bát Xát xác định đây là thủ đoạn lừa đảo có tổ chức, sử dụng mạng xã hội kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I) và phần mềm dịch thuật tự động để tạo dựng các tình huống giả, thao túng tâm lý nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo trình bày của bà N.T.N, ban đầu đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo mang tên "Philip Grr" kết bạn, làm quen và tạo dựng lòng tin trong thời gian dài. Sau đó, đối tượng thông báo đã gửi một gói quà có giá trị lớn từ nước ngoài về Việt Nam, đồng thời gửi hình ảnh bưu kiện nhằm tạo sự tin tưởng.

Tiếp đó, nạn nhân nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ hải quan sân bay, thông báo gói hàng đang bị giữ do chứa tài sản có giá trị lớn và yêu cầu phải chuyển 140 triệu đồng tiền "phí thông quan" mới được nhận hàng. Song song với đó, tài khoản Facebook liên tục nhắn tin thúc ép, tạo áp lực tâm lý, yêu cầu nạn nhân vay tiền để chuyển ngay cho các đối tượng.

Công an xã Bát Xát tăng cường tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho người dân

Quá trình xác minh, Công an xã Bát Xát nhận thấy các đối tượng đã sử dụng công cụ dịch thuật tự động trong quá trình trao đổi nên xuất hiện nhiều câu từ thiếu tự nhiên, thậm chí dịch sai ngữ cảnh như câu hỏi "Bạn đã vay 140 triệu đô la chưa?" thay vì "140 triệu đồng". Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy các đối tượng hoạt động từ nước ngoài, sử dụng công nghệ để che giấu danh tính và thực hiện hành vi lừa đảo.

Nhờ thường xuyên được Công an xã và lực lượng ở cơ sở tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời theo dõi các thông tin cảnh báo trên các trang mạng xã hội của lực lượng Công an, bà N.T.N đã chủ động đến Công an xã Bát Xát để xác minh trước khi thực hiện giao dịch. Sau khi được giải thích, hướng dẫn, bà đã dừng toàn bộ việc liên lạc với đối tượng, không chuyển tiền theo yêu cầu và bày tỏ sự đồng tình với những khuyến cáo của lực lượng Công an.

Thời gian qua, Công an xã Bát Xát đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao; thường xuyên hướng dẫn người dân nâng cao kỹ năng nhận diện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các vụ việc lừa đảo, bảo vệ tài sản của Nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Công an xã Bát Xát khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin tưởng các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội hứa hẹn tặng quà hoặc chuyển tiền, tài sản có giá trị lớn; không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực cho người lạ; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính, mục đích và tính hợp pháp của yêu cầu. Các cơ quan Nhà nước, hải quan, an ninh hàng không hoặc đơn vị chuyển phát hợp pháp không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để giải quyết thủ tục qua điện thoại.

Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu đe dọa, yêu cầu chuyển tiền hoặc phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh, ngừng liên lạc với đối tượng và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời, tránh bị các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.