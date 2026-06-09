Bạn trai ngoại quốc "James Collins" nhờ chuyển 20 triệu đồng để "giải quyết vụ việc", người phụ nữ lập tức trình báo công an

Bà L.T.V. kịp thời trình báo công an, không chuyển 20 triệu đồng sau khi phát hiện bị đối tượng giả danh người quen nước ngoài James Collins lừa đảo qua mạng xã hội.

Trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, Công an xã Quảng Uyên cho biết đơn vị vừa kịp thời tiếp nhận tin báo, hướng dẫn người dân xử lý và ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo với số tiền 20 triệu đồng.

Bà V trình báo tại cơ quan Công an.

Theo đó, ngày 2/6, bà L.T.V., trú tại xóm Ngọc Quyến, xã Quảng Uyên, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người lạ. Đối tượng này thông báo ông James Collins người đàn ông nước ngoài mà bà V. quen biết và thường xuyên trò chuyện qua Facebook đang bị cơ quan chức năng tạm giữ khi nhập cảnh vào Việt Nam. Người gọi cho biết cần chuyển gấp 20 triệu đồng để "giải quyết vụ việc" và đề nghị bà V. hỗ trợ.

Theo trình báo của bà V., trước đó bà thường xuyên nhắn tin, trao đổi với tài khoản Facebook mang tên James Collins. Sau một thời gian tạo dựng lòng tin và thiết lập mối quan hệ tình cảm trên mạng xã hội, các đối tượng đã dựng lên kịch bản giả mạo người này gặp rắc rối pháp lý, bị tạm giữ và cần tiền để xử lý sự việc nhằm lừa bà chuyển tiền.

Tuy nhiên, nhờ thường xuyên được lực lượng công an tuyên truyền, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bà V. đã nảy sinh nghi ngờ. Thay vì chuyển tiền theo yêu cầu, bà đã chủ động đến Công an xã Quảng Uyên trình báo và đề nghị xác minh thông tin.

Nội dung tin nhắn của đối tượng lừa đảo.

Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức làm quen, tạo dựng tình cảm qua mạng xã hội. Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, các đối tượng thường dựng lên những tình huống khẩn cấp như bị tạm giữ, gặp tai nạn hoặc vướng mắc thủ tục pháp lý để yêu cầu chuyển tiền.

Nhờ sự cảnh giác và trình báo kịp thời của bà V., vụ việc đã được ngăn chặn trước khi các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền 20 triệu đồng.

Công an xã Quảng Uyên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ hoặc những trường hợp quen biết qua mạng xã hội khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến các hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.