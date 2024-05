7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay là phim tình cảm lãng mạn xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của Minh Huy (Võ Cảnh) và Thiên Ân (Thúy Ngân). Với nội dung hấp dẫn từ bản Hàn, bản remake được kỳ vọng sẽ là một "bom tấn" truyền hình trong thời gian tới.



Mới đây, 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay tung poster mang đến cái nhìn đầu tiên về dàn diễn viên chính cùng với bầu không khí lãng mạn nhưng ẩn chứa nhiều bí mật. Võ Cảnh thu hút với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm trong vai nam chính. Thúy Ngân toát lên vẻ nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ trong bộ váy trắng tinh khôi. Jun Phạm vào vai luật sư Tuấn Kiệt với ánh mắt cương nghị, đầy quyết tâm. Thảo Tâm mang đến hình ảnh bí ẩn với nét mặt lạnh lùng và đôi mắt sâu thẳm.

Trái ngược với mong muốn và thông điệp đoàn làm phim đưa ra, bộ phim lại vấp phải nhiều chê bai từ cư dân mạng bởi ngoại hình của dàn diễn viên không sánh bằng bản gốc.

Jun Phạm vào vai luật sư Tuấn Kiệt - một nhân vật có nội tâm phức tạp, vừa tài năng vừa lạnh lùng. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Jun Phạm chưa thể hiện được trọn vẹn sự "nguy hiểm" và "già dặn" của nhân vật. Một số ý kiến cho rằng anh diễn xuất còn non, cố gắng tỏ ra già dặn khiến vai diễn trở nên gượng gạo và thiếu thuyết phục.

Ngoài Jun Phạm, dàn diễn viên phụ trong phim cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng diễn xuất của họ chưa thực sự ấn tượng và phù hợp với vai diễn.

Trước những phản ứng của netizen về việc nhân vật của mình khác biệt nhiều so với nam diễn viên Bae Soo Bin ở bản gốc, Jun Phạm chia sẻ: "Ở Việt Nam mình cũng có nhiều bạn trẻ làm luật sư khi chưa đến 30 tuổi. Jun giờ cũng 35 rồi, không phải quá trẻ nhưng vẫn có cái tinh thần khiến cho mình mỗi ngày phải nỗ lực. Cái khó của nhân vật này là thoại nhiều, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thép".

Secret Love mở đầu với câu chuyện tình yêu tưởng chừng như viên mãn giữa Do Hoon (Bae Soo Bin) và Kang Yoo Jung (Hwang Jung Eum). Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi Do Hoon lái xe gây tai nạn và bỏ trốn khỏi hiện trường, để Yoo Jung gánh chịu hậu quả. Sau khi ra tù, Yoo Jung mang thai đứa con của Do Hoon nhưng bị anh ta phụ bạc.

Giữa lúc tuyệt vọng, Yoo Jung gặp gỡ Jo Min Hyuk (Ji Sung), bạn trai của cô gái bị Do Hoon tông chết trong quá khứ. Min Hyuk ban đầu đối xử lạnh nhạt với Yoo Jung nhưng dần dần nảy sinh tình cảm với cô. Tuy nhiên, mối tình của họ gặp nhiều thử thách khi Min Hyuk phát hiện ra sự thật về quá khứ của Yoo Jung.

Secret Love ban đầu không nhận được nhiều đánh giá tích cực do nội dung khai thác nhiều tình tiết u ám, bi thương. Tuy nhiên, sau vài tập phát sóng, phim đã thu hút được sự quan tâm của khán giả bởi diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên chính và những tình tiết hấp dẫn, gay cấn. Rating của phim tăng dần đều và đạt mức cao nhất là 16.3%, đánh bại nhiều đối thủ nặng ký khác.

Bình luận của netizen về poster 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay: - Bộ phim mỗi năm coi lại 1 lần của tui mà remake nhìn cái poster thấy phèn ngang, thêm cái tên phim không liên quan tới plot? - Nhìn poster buồn cười quá không thấy buồn khổ bi kịch ở đâu hết - Diễn xuất chưa biết thế nào chứ thực sự Jun Phạm không hợp cái vibe của vai này - Không hiểu sao cứ đi phải remake mấy cái kịch bản khó. Thà viết kịch bản phù hợp với văn hoá Việt còn hay hơn. Không coi nổi bất cứ bộ phim việt nào remake từ Hàn - Nhìn poster hài thật sự, biểu cảm gì đơ như pho tượng vậy - Tẩy chay, nhìn không ưa nổi - Việt Nam hết diễn viên sao mà cứ để cô Thuý Ngân đóng chính hoài vậy - Thích Jun Phạm nhưng xin lỗi anh, em xin không xem - Chiếc poster phèn, đạo nhái, không cảm xúc nhất từ trước đến nay - Xin Thuý Ngân đừng đóng phim nữa, phim nào cũng đơ, cũng dở - Sao Thuý Ngân nhìn kỳ vậy, có chỉnh sửa photoshop không? - Poster đẹp quá, mốt đừng chụp nữa

