Phim Việt này khiến khán giả "tức phát khóc": Ám ảnh chuyện trọng nam khinh nữ, kẻ phản diện lại lên làm nam chính

Vạn Dặm Nhân Sinh là phim truyền hình Việt vừa lên sóng, với sự góp mặt của NSƯT Thanh Nam, diễn viên Thanh Trúc, Thanh Bình, Nguyễn Quốc Trường Thịnh,... Dù mới những tập đầu tiên, Vạn Dặm Nhân Sinh đã ngập tràn drama với những tình tiết vô cùng kịch tính, căng thẳng với các nhân vật chỉ xoay quanh một gia đình hai thế hệ.



Vạn Dặm Nhân Sinh mở đầu với những bi kịch của nhân vật An (Thanh Trúc). Cô lớn lên thiếu thốn tình thương của cha mẹ khi là con gái duy nhất trong gia đình có hai người anh trai. Bà Mỹ (NS Ngân Quỳnh), mẹ của An, là người mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, luôn coi trọng con trai trong khi bố An (NSƯT Thanh Nam) dù biết suy nghĩ hơn nhưng lại không thực sự có tiếng nói trong nhà. Tuổi thơ của An lớn lên trong nước mắt và trận đòn roi vô lý từ mẹ, khi mọi thứ cô làm đều sai còn anh trai Tâm (Trường Thịnh) thì luôn đúng.

Cô từng uất ức tới độ tuyên bố từ bỏ gia đình, sau đó là những tháng ngày tự lực cánh sinh, cô độc làm nên sự nghiệp của mình. Tưởng đâu sẽ được yên bình nhưng nỗi ám ảnh về anh trai vẫn đeo bám An. Khi Tâm cần tiền mua nhà, bà Mỹ lại mặt dày đi tìm cô con gái mình đã khước từ, hỏi vay tiền tỷ, bắt An phải có trách nhiệm với anh trai mình.

Bao năm sống đơn độc, An vẫn khổ vì mẹ và anh trai (Ảnh: M&T Pictures)

Cũng chính chuyện này, bà Mỹ đã bị tai nạn qua đời trong lúc đuổi theo An để đòi tiền cho Tâm. Lúc này, hậu quả của việc trọng nam khinh nữ, quá yêu chiều con trai mới thể hiện một cách rõ nét hơn bao giờ hết. Mẹ vừa mất, bố vẫn còn chưa nguôi ngoai, Tâm đã vội đòi bố chia gia tài còn khăng khăng gạt tên em gái ra khỏi danh sách thừa kế. Cách hành xử của Tâm khiến bố anh ngất ngay tại chỗ, đau đớn xót xa vì mình đã thất bại trong việc dạy con.

Tâm là "sản phẩm" của thói trọng nam khinh nữ từ mẹ (Ảnh: TKL)

Sau những tập phim đầu tiên, nhân vật Tâm xuất hiện chưa nhiều nhưng đã khiến khán giả vô cùng khó chịu bởi cách hành xử của mình. Luôn là ưu tiên của cả nhà, được bố mẹ nuông chiều hết mực nhưng anh ta lại rất xấu tính, ham tiền bạc, không coi trọng tình thân nên khi mẹ mất, anh chỉ biết đổ lỗi cho em gái và "truy tìm" di chúc. Cũng là một trong số những nam chính của phim, sự "hãm tài" của nhân vật Tâm khiến khán giả lo sợ sẽ phải "tức phát khóc" với Vạn Dặm Nhân Sinh.



