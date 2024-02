Phim Việt giờ vàng chưa chiếu đã hút 3 triệu view vì lời thoại quá đỉnh, chỉ vài câu mà khiến tiểu tam ê chề

Trạm Cứu Hộ Trái Tim là bộ phim được ấn định sẽ lên sóng sau khi Chúng Ta Của 8 Năm Sau kết thúc. Hiện những hình ảnh, thông tin xoay quanh dự án nhận được khá nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt có một trích đoạn ngắn từ trailer phim đang viral trên MXH bởi lời thoại quá sâu cay.



Cụ thể trong phân cảnh này, An Nhiên (Lương Thu Trang) đối diện với bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) - mẹ của nữ chính Ngân Hà (Hồng Diễm). Theo như giới thiệu từ ekip làm phim thì An Nhiên sẽ có mối quan hệ ngoài luồng với chồng của Ngân Hà. Tuy nhiên ở phân cảnh này, có vẻ bà Hạ Lan không dằn mặt An Nhiên vì con gái mà vì chính bản thân mình. Bởi bà từng ngửi thấy trên người An Nhiên có mùi nước hoa đàn ông, giống mùi mà chồng bà dùng.

Chưa biết bà Hạ Lan dằn mặt An Nhiên cho ai nhưng khán giả vẫn vô cùng phấn khích với những lời thoại của nhân vật này. Chỉ với vài câu nói, bà Lan khiến cho An Nhiên cứng họng không thể cãi một lời: "Trước khi cô về, tôi phải thay mặt xã hội này dạy cho cô một bài học mà bố mẹ cô ở nhà dạy chưa được tử tế. Trên đời này có 4 thứ không bao giờ được ăn. Thứ nhất là ăn cháo đá bát, thứ hai là ăn không ngồi rồi, thứ ba là ăn không nói có và thứ tư là ăn không được thì đạp đổ. Điều này tương ứng với tính xấu xa, đố kỵ của cô."



Nghe đoạn thoại ngắn sử dụng toàn các thành ngữ này, khán giả không giấu được sự phấn khích. Vô số bình luận khen ngợi sự sâu cay, thâm thúy trong từng câu nói của nhân vật Hạ Lan. Không cần đao to búa lớn càng chẳng cần mắng mỏ nặng lời nhưng độ sát thương trong câu nói này vẫn cực kỳ lớn. Trên nền tảng TikTok, trích đoạn ngắn xoay quanh màn dằn mặt tiểu tam của bà Hạ Lan hút đến 3 triệu view cùng hàng loạt bình luận khen ngợi phần lời thoại và mong chờ sớm được xem tác phẩm này.

Bình luận của khán giả: - Nhẹ nhàng nhưng đau hơn tiêm thuốc độc. Mắng kiểu có học sức sát thương gấp 10 lần bình thường. - Coi phim VTV lúc nào cũng có mấy câu cực thâm thúy, lại còn thoại giọng Bắc nữa nghe nó đã. - Sức sát thương cực cao luôn. Thoại thâm thúy thật sự. - Khi người có học dằn mặt nhau. Nghe câu nào nó đã câu đấy.

Giữa hai nhân vật này sẽ còn nhiều câu chuyện thú vị

Nguồn ảnh: VTV