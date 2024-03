Phim Việt 16+ bị đè bẹp trước cuộc đấu của bom tấn ngoại

Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập) ghi nhận phim kinh dị Hàn Exhuma: Quật mộ trùng ma giữ vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu tuần qua. Tác phẩm xuất sắc vượt mặt bom tấn Hollywood như Dune 2: Hành tinh cát , Kung Fu Panda 4 để tạo nên cơn sốt mới.

Trong khi đó, phim Việt Quý cô thừa kế 2 có doanh thu lẹt đẹt, nhiều khả năng đối diện với việc thua lỗ.

Phim Hàn vượt mặt bom tấn Hollywood

Phòng vé Việt hai tuần qua liên tiếp ghi nhận kỷ lục, nhưng đáng tiếc lại không phải thuộc về phim nội địa.

Dự án hoạt hình Kung Fu Panda 4 không chỉ thắng lớn ở quốc tế (đạt hơn 176 triệu USD toàn cầu) mà còn được lòng khán giả Việt. Chỉ trong ba ngày cuối tuần mở màn, phim đã nhanh chóng thu về hơn 54,1 tỷ đồng.

Hoạt hình Kung Fu Panda 4 giữ phong độ.

Theo ghi nhận của Box Office Vietnam , tác phẩm vượt qua Minions: The Rise of Gru để lập kỷ lục là phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất tại nước ta.



Tính đến hiện tại, Kung Fu Panda 4 đạt hơn 96 tỷ đồng từ phòng vé Việt sau hơn một tuần công chiếu – con số đáng mơ ước của bất kỳ dự án nào.

Tuần này, tâm điểm phòng vé lại thuộc về Exhuma: Quật mộ trùng ma với doanh thu ấn tượng lên đến hơn 65,3 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần, lập kỷ lục phim Hàn Quốc có doanh thu mở màn cao nhất tại Việt Nam.

Đây là phim kinh dị siêu nhiên từng khuấy đảo phòng vé Hàn khi ra mắt tại quê nhà vào tháng 2. Dự án hốt hơn 16,8 triệu USD mở màn, hiện là phim ăn khách nhất xứ kim chi năm 2024.

Nhờ quy tụ dàn sao quen thuộc gồm Choi Min Sik, Kim Go Eun, Yoo Hae Jin, Lee Do Hyun… phim cũng được khán giả Việt đón nhận.

Tính đến hiện tại, tác phẩm thu hơn 93 tỷ đồng tại phòng vé nước ta, đẩy Kung Fu Panda 4 xuống vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp.

Tuy nhiên, nhiều khả năng phim khó thể xô đổ kỷ lục 180 tỷ đồng của phim hài Bỗng dưng trúng số (2022) vì sắp phải nhường chỗ cho bom tấn Kong vs Godzilla: The New Empire dự kiến ra mắt cuối tháng 3.

Phim Hàn Exhuma: Quật mộ trùng ma đang được khán giả chú ý ngoài rạp.

Ở tuần thứ ba, bom tấn Dune 2: Hành tinh cát không thể giữ được phong độ nhưng vẫn đứng ở vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp. Dự án hốt hơn 3,4 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên hơn 34 tỷ đồng tại Việt Nam.



Phim Việt bị đè bẹp

Xếp sau ba cái tên đầu bảng, những cái tên tiếp theo trên bảng tổng sắp đều là phim Việt, lần lượt là: Mai , Đào, phở và piano và Quý cô thừa kế 2 .

Tuy nhiên, các vị trí còn lại đều có sự sụt giảm đáng kể về doanh thu khi Exhuma: Quật mộ trùng ma và Kung Fu Panda 4 thay nhau chiếm trọn phòng vé.

Một phim Việt đang đối diện khả năng thua lỗ là Quý cô thừa kế 2 . Dù đánh dấu sự trở lại sau 10 năm của Trang Nhung , tác phẩm lại không nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả, đạt chưa đầy 400 triệu đồng vào cuối tuần, tổng doanh thu chỉ hơn 6,1 tỷ đồng.

Khi ra mắt, phim nhận nhiều lời chê về nội dung, cách xây dựng nhân vật có vấn đề, lại có nhiều cảnh nóng dán nhãn T16 (cấm người xem dưới 16 tuổi).

Tác phẩm gần như bị khán giả bỏ lơ trước sự đổ bộ của bom tấn Hollywood. Thậm chí nhiều người còn không biết đến sự xuất hiện của phần đầu.

Phim Việt Quý cô thừa kế 2 có doanh thu thấp, nhận nhiều lời chê về nội dung, diễn xuất.

Mai phải lùi về vị trí thứ tư với hơn 2 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với tuần trước (11 tỷ đồng), nâng tổng doanh thu lên hơn 547 tỷ đồng.



Phim của Trấn Thành ngậm ngùi xếp sau và ở một khoảng cách rất xa so với Exhuma: Quật mộ trùng ma hay Kung Fu Panda 4 . Tác phẩm có khả năng vượt mốc 550 tỷ đồng nhưng khó nâng kỷ lục phim Việt lên mức 600 tỷ đồng.

Đào, phở và piano may mắn trở lại ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng với gần 700.000 triệu đồng trong ba ngày cuối tuần.

Tuy nhiên, doanh thu phim chỉ mang tính tham khảo vì chính Box Office Vietnam cũng khẳng định khó thể tính toán chính xác. Ê-kíp không cho đặt vé online mà chỉ bán vé trực tiếp, gây khó khăn trong việc thống kê.

Dẫu sao, Mai và Đào, phở và piano cũng là những phim cũ, phát hành đã lâu nên việc không giữ được sức hút là chuyện đương nhiên, nhất là trước sự tấn công ồ ạt của phim ngoại.

Tuần tới, một phim Việt là Sáng đèn sẽ quay trở lại rạp chiếu sau khi có mở màn không mấy thành công vào dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, tác phẩm không có nhiều yếu tố hút khách nên khó đạt doanh thu cao.

Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng phim Hàn Exhuma: Quật mộ trùng ma vẫn tiếp tục chiếm sóng khi không có đối thủ nào mạnh trên đường đua.