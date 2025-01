Thời điểm hiện tại, dân tình đang xôn xao trước thông tin đường dây lừa đảo 1000 tỷ vừa bị lực lượng công an triệt phá. Trên mạng xã hội, dân tình truyền tay nhau những hình ảnh và bài đăng của đối tượng Phạm Thị Huyền Trang. Ở trên thế giới ảo, kẻ này có profile xịn sò, khoe cuộc sống đáng mơ ước. Thế nhưng thực tế, đây lại là “nữ tặc” lừa đảo 13000 người, khiến không biết bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh tan nát. Nhân vụ việc này, nếu tò mò về những thủ đoạn của các tổ chức lừa đảo quốc tế, khán giả có thể thử xem bộ phim Được ăn cả ngã về không.

Được ăn cả ngã về không là một bộ phim cực kỳ đáng xem.

Được ăn cả ngã về không: Bức tranh chân thực về nạn lừa đảo, bắt cóc

Câu chuyện phim Được ăn cả ngã về không đưa khán giả theo chân Phan Sinh (Trương Nghệ Hưng) và Lương Anna (Kim Thần). Phan Sinh một người làm việc trong ngành IT, có hiểu biết sâu sắc về không gian mạng. Trong khi đó, Lương Anna là một người mẫu xinh đẹp, có tên tuổi lại bất ngờ thất nghiệp vì lý do hy hữu. Bằng những cách khác nhau, họ đều trở thành nạn nhân của lừa đảo qua mạng.

Bị chèn ép ở công ty cũ, Phan Sinh quyết tâm nghỉ việc sau khi nhận được lời mời đầy hấp dẫn từ một doanh nghiệp nước ngoài. Thế nhưng Phan Sinh không thể ngờ rằng, chuyến xuất ngoại này khiến anh suýt chút nữa mãi mãi không thể trở về.

Trương Nghệ Hưng trong vai Phan Sinh.

Trong khi đó, Lương Anna vì thiếu tiền mà chấp nhận làm việc cho bọn lừa đảo thông qua lời giới thiệu của người bạn Sương Sương. Lương Anna tưởng mình chủ động dấn thân, thế nhưng không biết rằng mọi chuyện là một âm mưu tinh vi được sắp đặt sẵn.

Phan Sinh, Lương Anna cùng những người "đồng nghiệp" sống trong một trại tập trung biệt lập được quản lý bởi Lục Bỉnh Khôn (Vương Truyền Quân). Tại đây, họ phải sống theo thứ luật lệ được chi phối bởi bạo lực. Dù muốn hay không, tất cả đều phải gia nhập vào đường dây lừa đảo, hại vô số người khác lâm vào cảnh tan cửa nát nhà.

Được ăn cả ngã về không vẽ ra một bức tranh chân thực về nạn lừa đảo trên không gian mạng.

Trại tập trung giống như địa ngục không lối thoát. Bất cứ ai manh nha phản kháng đều sẽ phải nhận những trận đòn dã man, thậm chí còn mất mạng. Thế nhưng với những người có thành tích tốt, họ cũng có thể kiếm tiền. Bằng cách quản lý như vậy, Lục Bỉnh khôn khiến tất cả mọi người đều chấp nhận công việc phạm pháp này, lao vào kiếm tiền bất chấp.

Tuy nhiên, Phan Sinh thì khác. Anh vẫn âm thầm lên kế hoạch truyền tin ra ngoài để mong được cảnh sát giải thoát. Liệu sau cùng, cái kết nào sẽ được dành cho tất cả các nhân vật?

Gợi lại sự kiện chấn động bậc nhất Cbiz năm qua

Vương Truyền Quân trong vai Lục Bỉnh Khôn.

Thời điểm chiếu tại rạp, "Được ăn cả ngã về không" tạo nên cơn sốt phòng vé cực lớn, thu về hàng tỷ nhân dân tệ. Phim được khen ngợi nhiều về nội dung cũng như diễn xuất ấn tượng của dàn cast, trong đó bao gồm 3 diễn viên chính là Trương Nghệ Hưng, Kim Thần và Vương Truyền Quân.

Bên cạnh việc là một tác phẩm chất lượng, còn một điều khiến "Được ăn cả ngã về không" đặc biệt phù hợp để xem trong dịp Tết Nguyên đán 2025, đó là vì nó gợi lại hai sự kiện chấn động bậc nhất năm 2024 vừa qua, khi nam diễn viên Vương Tinh và người mẫu 10X Dương Trạch Kỳ bất ngờ mất tích tại Thái Lan vì rơi vào tay những kẻ lừa đảo, bắt cóc xuyên biên giới.

Được ăn cả ngã về không miêu tả một cách chân thực những thủ đoạn ranh ma, tàn nhẫn của tổ chức tội phạm, cũng như những gì các nạn nhân phải trải qua. Giống như nhân vật Phan Sinh trong phim, cả Dương Trạch Kỳ lẫn Vương Tinh đều bị lừa ra nước ngoài để nhận việc.

Dương Trạch Kỳ đặt chân tới Bangkok, Thái Lan vào ngày 20/12/2024, đến ngày 21/12/2024 thì gửi tin nhắn cầu cứu rồi mất tích. Tuy nhiên vào ngày 29/12/2024, anh bất ngờ gọi về cho người thân để báo bình an. Trong phim, nhân vật Phan Sinh cũng bị buộc phải làm điều này nhằm tránh việc cảnh sát vào cuộc điều tra.

Đến tận ngày 9/1/2025, truyền thông xứ Chùa Vàng mới đưa tin cảnh sát nước này chính thức mở cuộc điều tra về vụ mất tích của Dương Trạch Kỳ. Phải đến ngày 17/1/2025, công chúng mới thở phào nhẹ nhõm khi hay tin nam người mẫu 10X được giải cứu thành công.

Còn với trường hợp của Vương Tinh, nhìn hình ảnh của nam diễn viên trước và sau khi được giải cứu, khán giả không khỏi bàng hoàng, không hiểu trong những ngày tháng bị bắt cóc, anh đã phải chịu đựng những gì. Có thể, đó cũng là những gì mà nhân vật Phan Sinh đã phải chịu đựng trong thời điểm phải sống trong trại tập trung.

Nhìn chung, "Được ăn cả ngã về không" là một bộ phim đầy kịch tính, tái hiện một cách chân thực thế giới bên trong trại tập trung, từ những thủ đoạn của đường dây tội phạm, những gì các nạn nhân phải trải qua, tâm lý của người trong cuộc đến cuộc sống đảo lộn của những người nhẹ dạ cả tin bị chúng lừa. Trong dịp Tết Nguyên đán, đa phần mọi người đều muốn tìm một bộ phim nhẹ nhàng về đề tài gia đình hay tình yêu để thưởng thức. Thế nhưng nếu muốn một sự lựa chọn nặng đô hơn, bạn có thể thử "Được ăn cả ngã về không".

Khán giả Việt cũng thấy sự quen thuộc

Trong bộ phim Được ăn cả ngã về không, nhân vật nữ chính Lương Anna đã nhắn tin riêng cho Cố Thiên Chi, một chàng trai sinh ra với gia thế tốt và có tương lai xán lạn. Sau khi tiếp cận nạn nhân, cô ta đã dùng đủ mọi cách để thao túng tâm lý, dụ dỗ khiến anh ta rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Kết cục, Cố Thiên Chi mất đi tất cả, suýt nữa thì bao gồm cả mạng sống của chính mình khi tự tử trong cơn quẫn trí.

Trong Được ăn cả ngã về không, Cố Thiên Chi và gia đình rơi vào vòng xoáy bi kịch khi anh trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến.

Với khán giả Việt, những gì được kể trong phim Được ăn cả ngã về không không phải là một câu chuyện “trời ơi đất hỡi” nào đó ở nước ngoài, mà mỗi chúng ta sẽ đều thấy sự quen thuộc ở đó, khi mà 2024 là năm mà lừa đảo trực tuyến hoành hành, trở thành một trong những vấn nạn nổi cộm.

Tin chắc rằng rất nhiều khán giả đã từng tiếp xúc với những kẻ đi mời gọi giống như Lương Anna. Theo báo cáo nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng 2024 do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia công bố ngày 16/12/2024 thì tại Việt Nam, cứ 220 người dùng di động thông minh lại có 1 người trở thành nạn nhân của lừa đảo, tổng thiệt hại lên đến 18900 tỷ đồng - một con số quá khủng khiếp, đáng báo động và quan trọng nhất, cơ hội để nạn nhân tìm lại những gì đã mất rất mong manh.

Bước sang năm 2025, dân tình lại tiếp tục sục sôi trước những vụ việc chấn động mới được lực lượng chức năng giải quyết. Quay trở lại với vụ án 1000 tỷ bị công an Việt Nam triệt phá đang gây xôn xao dư luận, bọn chúng bị bắt khi vừa nhập cảnh qua các cửa khẩu tại khu vực biên giới hoặc tới các sân bay trong nước để về quê ăn Tết sau khoảng thời gian ở nước ngoài làm lừa đảo, làm hại rất nhiều người dân trong nước. Để có thể khiến cho những người bị hại sa bẫy, bọn chúng chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm có một vai trò riêng, hoạt động theo những kịch bản hoàn hảo được xây dựng sẵn.

Hay trong những ngày cận Tết Nguyên đán, tại gần cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, cơ quan công an đã tìm thấy cháu Nguyễn Tuấn Huy, cậu bé sinh năm 2009 mất tích suốt 4 ngày trời. Nguyễn Tuấn Huy bị kẻ gian dụ dỗ, khi hắn giả làm bạn bằng tuổi của cậu bé, hẹn gặp mặt sau một thời gian làm quen.

Liên tiếp những vụ án lừa đảo với chiêu trò tinh vi, thủ đoạn khôn lường khiến nhiều người trong chúng ta có lẽ phải thốt lên, đời thực nhiều khi còn nghiệt ngã, “dã man” hơn cả phim ảnh! Được ăn cả ngã về không không chỉ là một tác phẩm phản ánh sự tinh vi của băng nhóm tội phạm với các chiêu trò lừa đảo hết sức nguy hiểm, mà khi xem phim, khán giả còn nhận thấy cái ác không chỉ nằm ở hành động của lũ tội phạm mà còn là những hệ lụy mà nó gây ra cho nạn nhân.

Xem Được ăn cả ngã về không, tin rằng mỗi khán giả sẽ đều nhìn thấy những hiểm họa tiềm ẩn từ các quyết định thiếu sáng suốt khi bị lòng tham chi phối. Câu chuyện của Phan Sinh, Lương Anna hay Cố Thiên Chi không chỉ mang đến bài học về sự tỉnh táo mà còn là lời nhắc nhở về việc tự bảo vệ bản thân, luôn đề cao cảnh giác, sáng suốt và đừng để lòng tham dẫn lối.