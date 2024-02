Phim Tết đột ngột rút khỏi rạp dù thu hơn 300 tỷ, tiếc cho nam chính cạo đầu đóng vai xấu nhất sự nghiệp

Đường đua phim Tết Hoa ngữ trở nên vô cùng gay cấn khi là cuộc đua ngôi vương của một bên là hành trình giảm cân của Giả Linh, một bên là hành trình tái xuất của "tay đua" Thẩm Đằng. Thế nhưng bên cạnh những siêu phẩm doanh thu khủng, dàn phim Tết năm nay vẫn có những cái tên kém tiếng, bị lu mờ và giờ đây phải hoãn chiếu vì đua không nổi.

Cụ thể, Chúng Ta Cùng Nhau Rung Chuyển Mặt Trời đã trở thành phim đầu tiên của đường đua Tết thị trường Hoa ngữ thông báo rút lui. Sau 5 ngày đầu ra mắt, phim thu về khoảng 90 triệu NDT (hơn 300 tỷ đồng), thế nhưng lại thua sút hẳn so với dàn bom tấn top đầu. Cả Nhiệt Lạt Cổn Thang và Phi Trì Nhân Sinh 2 đều đã vượt 1 tỷ NDT, trong khi hoạt hình Gấu Boonie lẫn Điều Thứ 20 của Trương Nghệ Mưu đều đang mấp mé cột mốc này.

Phía sản xuất Chúng Ta Cùng Nhau Rung Chuyển Mặt Trời đã ra thông báo hoãn phim và thú nhận rằng việc ra mắt phim vào dịp Tết là sai lầm lớn, gây ảnh hưởng đến công sức của đạo diễn, ekip và dàn diễn viên. Đoàn phim thông báo 15/2 là ngày cuối phim ngoài rạp trước khi rút lui, và tạm ấn định lịch mới vào ngày 30/3.

Phim của Bành Dục Sướng - Lý Canh Hy dời lịch

Nội dung của Chúng Ta Cùng Nhau Rung Chuyển Mặt Trời xoay quanh chuyện tình yêu của 2 người trẻ là Lữ Đồ và Lăng Mẫn. Cả hai đều mắc bệnh nan y và đang gần bờ vực sinh tử, nhưng đã chọn cùng nhau bước vào hành trình tìm kiếm tự do và sự "chữa lành". Phim đạt 7,9 điểm trên Douban và được đánh giá cao, thế nhưng khó bùng nổ vào dịp Tết do chủ đề buồn, bi kịch.

Đã vậy, phim còn gợi nhớ khán giả đến nhiều siêu phẩm tương tự, như The Fault in Our Stars hay Tặng Bạn Một Đoá Hoa Nhỏ Màu Đỏ. Bản thân cặp chính Bành Dục Sướng - Lý Canh Hy cũng không phải tên tuổi lưu lượng hay bán vé để đủ sức "gánh phim". Đặc biệt, Bành Dục Sướng còn hi sinh mái tóc của mình để vào vai chàng trai trẻ mắc bệnh, khiến người xem không khỏi cảm động.

Song, nhiều khán giả hi vọng với lịch chiếu mới, Chúng Ta Cùng Nhau Rung Chuyển Mặt Trời sẽ có doanh thu khởi sắc hơn, xứng đáng với chất lượng phim.