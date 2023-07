Phim siêu anh hùng đang sụp đổ

Variety đưa tin doanh thu của The Flash giảm đến 73% so với tuần đầu công chiếu. Phim siêu anh hùng của nhà DC chỉ thu 15,3 triệu USD từ 4.265 rạp ở Bắc Mỹ. Shazam 2 cũng gặp tình trạng thất vọng tương tự với 57,6 triệu USD toàn cầu.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania của hãng Marvel tình hình khả quan hơn, thu 100 triệu USD tại Mỹ. Điều bất ngờ là khi chiếu ở Trung Quốc (thị trường tiềm năng của Hollywood) sau nhiều năm bị thị trường này khước từ phim, tác phẩm về Người Kiến chỉ thu 19,2 triệu USD trong tuần đầu ra mắt.

Chuyên gia đang đặt câu hỏi, phải chăng những màn đánh đấm túi bụi của siêu anh hùng không còn sức hút.

Khi khán giả hết mặn mà với phim siêu anh hùng

DC và Marvel từ lâu là đối trọng của dòng phim siêu anh hùng với ma trận nhân vật, cốt truyện đa dạng. Nhưng gần đây, chất lượng phim không đạt hiệu quả như mong đợi.

Đơn cử loạt phim được Marvel sản xuất sau đại dịch như Thor: Love and Thunder và Doctor Strange in the Multiverse of Madness tuy có doanh thu cao, lần lượt là 760,9 triệu USD và 955,8 triệu USD, chất lượng phim bị đánh giá là không tương xứng.

Phim siêu anh hùng ngày càng kén khán giả, doanh thu kém

Câu chuyện tình yêu giữa hai Thor trong Thor: Love and Thunder bị cho là quá cũ kỹ và nhàm chán. Nhiều người đùa vui rằng khán giả đến rạp chỉ vì cảnh khỏa thân của Chris Hemswroth.



Phim về Doctor gây ấn tượng bởi câu chuyện đa vũ trụ, nhưng khán giả vẫn cảm thấy chưa đã về màn xử lý lối mòn của Marvel. Kết quả, cả hai tác phẩm vốn được xem là bom tấn năm 2021 của Marvel chỉ nhận B+ trên CinemaScore.

Số phận của Morbius càng hẩm hiu hơn. Trước khi ra mắt, phim được PR nhờ tên tuổi của "quái kiệt" Jared Leto. Nào là nhà sản xuất rợn người khi xem Leto diễn, tác phẩm phản anh hùng đặc sắc của nhà Marvel... Kết quả, người xem hụt hẫng vì bộ phim về tiến sĩ hóa ma cà rồng có kỹ xảo, câu chuyện như dành cho thiếu nhi.

Morbius trở thành bộ phim không dám để Marvel nhắc đến, khi hàng loạt trang đánh giá thấp, từ 35/100 trên Metacritic, 16% trên Rotten Tomatoes, gắn mác cà chua thối... Nhiều chuyên gia không ngần ngại gọi Morbius là phim tệ nhất mang thương hiệu Marvel.

Nhà DC dù mời bảo chứng phòng vé Dwayne "The Rock" Johnson đóng chính, Black Adam vẫn thua lỗ nặng khi chỉ thu hơn 390 triệu USD, trong khi kinh phí lên đến 250 triệu USD (nhà sản xuất chỉ bắt đầu có lãi khi doanh thu cao hơn 20% kinh phí, theo Variety).

Tương lai của phim siêu anh hùng

Không thể phủ nhận, DC và Marvel là tuổi thơ của thế hệ yêu thích dòng phim siêu anh hùng. MCU thành công đến nỗi một người không xem, cũng có thể nhắc đến Người Sắt, Đội trưởng Mỹ, Góa phụ đen, Thần Sấm. Tương tự, nhà DC nổi tiếng với Superman, Wonder Woman...

Dần dà, chất lượng phim xuống thấp khiến người xem không còn mặn mà, khán giả đến rạp là người hâm mộ trung thành của dòng phim siêu anh hùng. Nói cách khác, họ đến rạp để tìm lại cảm giác của những Iron Man (2008), loạt Avengers, xúc động nhất là phần cuối Avengers: End game... nhưng không thể.

Trong cuộc khảo sát từ 2.200 người hồi giữa năm 2022, tỷ lệ người thích dòng phim siêu anh hùng chỉ còn 59%, giảm đến 5% so với tháng 11/2021, tỷ lệ người không thích cũng tăng đến 5%.

Rất khó để phim siêu anh hùng hút khán giả như thời Avengers: End game

Khảo sát cho thấy khán giả đến rạp đơn giản đó là thương hiệu Marvel, không dám trông đợi nội dung chiếm đến 82%. Số khác lại cho rằng họ không thể nhớ hết toàn bộ phim của Marvel vì kéo dài quá nhiều.



Dòng phim siêu anh hùng bị cho là ngày càng hụt hơi về nội dung. Phần phim mới của Thor khai thác chuyện tình cảm giữa Thần Sấm và bạn gái cũ cho thấy phim khó lòng có kịch bản ấn tượng hơn sau 10 năm.

Nhà DC gần đây vướng loạt bê bối, nhất là vụ tài tử Ezra Miller đóng phim The Flash bị cáo buộc bạo hành, bị buộc tội trộm cắp... Điều đó khiến uy tín của DC tuột dốc. Nhiều dự án lớn của công ty như Batgirl và Wonder Woman 3 không rõ ngày phát hành khiến fan quay lưng.

Dù tình hình phim xuống dốc, hãng phim vẫn tiếp tục sản xuất tác phẩm siêu anh hùng. Trong lúc fan buồn vì dòng phim xuống thấp, giới chuyên môn lại tỏ ra lạc quan với tình hình, cho rằng đây là dịp cân bằng điện ảnh, doanh thu phim ra rạp.

"Cũng phải đến lúc các dòng phim khác có cơ hội kiếm tiền. Có người thích thú câu chuyện đánh đấm hoành tráng, người khác muốn xem câu chuyện lãng mạn. Đây là công thức của ngành kinh doanh điện ảnh lành mạnh", Megan Colligan, chủ tịch IMAX Entertainment nói với The Wrap.