Tính đến 12 giờ ngày 4/11, Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình đã chính thức leo lên top 1 doanh thu phòng vé Việt, vượt mặt bom tấn Venom: The Last Dance (Venom: Hồi Kết) sau quãng thời gian bị khán giả ngó lơ. Theo số liệu Box Office Vietnam thống kê, tác phẩm ngôn tình Việt đã thu về hơn 290 triệu tiền bán vé, nâng tổng doanh thu chạm mốc gần 25 tỷ đồng, tính từ ngày 25/10 khởi chiếu.



Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình vượt Venom: The Last Dance để trở thành quán quân phòng vé Việt

Venom: The Last Dance, quán quân phòng vé Việt xuyên suốt 2 tuần qua ngậm ngùi lùi xuống 1 bậc với 245 triệu tiền bán vé trong ngày, vượt ngưỡng 67 tỷ đồng, một con số vô cùng ấn tượng. So với 2376 suất chiếu, phần cuối cùng của Venom chỉ bán được 3515 vé, mỗi suất chỉ đón chào khoảng chừng 1 khán giả. Tuy khả năng lấp kín vé ngồi cũng khó xảy ra nhưng Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình khá khẩm hơn với 4513 vé bán ra trong tổng số 1856 suất chiếu, đón nhận 2-3 khán giả mỗi suất chiếu.

Gã quái vật ký sinh không gian đã hạ nhiệt dần dần sau 2 tuần ra rạp

Từng thống lĩnh phòng vé Việt với doanh thu xuất sắc, bỏ xa những đối thủ khác trong mặt trận bán vé nhưng Venom: The Last Dance đã hụt hơi đi phần nào, minh chứng cho việc chạy đường dài không ổn định của siêu phẩm nhà Sony Pictures. Lý giải cho hiện tượng này, kịch bản và nội dung nghèo nàn, thiếu chỉn chu đã tạo nên một làn sóng chê bai bộ phim trên khắp diễn đàn online. Với tốc độ tăng trưởng như vũ bão của các nền tảng MXH, người dân dễ dàng có thể tiếp cận đến những bài đăng nhận xét tiêu cực về Venom: The Last Dance. Do hiệu ứng đám đông phủ sóng diện rộng, không ít khán giả lựa chọn quay lưng với bom tấn siêu anh hùng SSU mà không cần “rút ví” ra xem phim.

Chất lượng của phần 3 Venom bị đánh giá tiêu cực khắp MXH

Một vấn đề nữa chính là thực trạng làm phim “mì ăn liền” của Sony Pictures những năm trở lại đây. Từng sở hữu “ngựa chiến” đầy tiềm năng như loạt phim Spider-Man gốc và phiên bản hoạt hình nhưng tham vọng của “ông lớn” ngành giải trí đã nuốt chửng thương hiệu phim đình đám này. Điển hình là sự ra đời của 2 thảm họa Morbius và Madam Web. Mọi thứ về 2 dự án này đều tệ hại như nhau, và như một lẽ thường, cả 2 dắt tay nhau vào danh sách “bom xịt” của nền điện ảnh Hollywood.

Phong cách làm phim thiếu sáng tạo, kịch bản chắp vá như thể chạy đủ KPI, dân tình đã không còn mặn mà với những hoạt động phim ảnh của Sony Pictures. Tương lai của SSU, sau khi nhượng lại “cứu tinh” Venom cho Disney, có vẻ sẽ tiếp tục ảm đạm hơn, chưa nói đến khả năng cạnh tranh với DCU và MCU gần như bằng 0.

Vũ trụ phim SSU giờ đây đang đứng trước tình thế nguy hiểm sau loạt bom xịt phòng vé

Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình xoay quanh Vinh, Phúc Miền và quá trình trưởng thành của bộ 3. Hồi nhỏ, Miền bị bạn bè xa lánh vì người bố ngày đêm say sỉn và anh trai côn đồ, bạo lực. Ở độ tuổi dễ rung động nhất, Vinh thầm thương trộm nhớ Miền nhưng vì quá nhút nhát nên không dám thổ lộ trực tiếp với cô bé. Là người bạn thân nhất của Vinh, Phúc cố gắng “mai mối” tình yêu giữa Vinh và Miền, tuy nhiên, vô tình cảm nắng cô lúc nào không hay. Cho tới ngưỡng cửa trưởng thành, định mệnh chia lìa nhóm bạn, kéo theo những va vấp, day dứt và cả thứ tình yêu trong trẻo khó quên.

Tương tự như những bộ phim điện ảnh được chuyển thể từ kho tàng văn học của Nguyễn Nhật Ánh, Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình gây ấn tượng với từng thước phim nhẹ nhàng, sâu lắng của tuổi trẻ nhiệt huyết. Màu phim vừa xanh mát, mộng mơ tựa đoạn tình yêu đầu đời vừa ngọt ngào vừa chua chát giữa bộ 3 người bạn thuở ấu thơ. Sức hút của bộ phim còn nằm ở dàn cast trai xinh gái đẹp gồm Avin Lu, Ngọc Xuân và Nhật Hoàng. Tuy là lứa diễn viên khá mới đối với các tín đồ phim ảnh nhưng diễn xuất của dàn cast được đánh giá vừa phải, trọn vẹn đối với một dự án phim về tình yêu - tình bạn.