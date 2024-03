Phim ngôn tình nhận điểm tuyệt đối từ giới phê bình, nữ chính hơn bạn diễn 12 tuổi nhưng cực kỳ đẹp đôi

Dòng phim tình cảm tại Hollywood những năm gần đây không có nhiều khởi sắc, thường bị chê vì nội dung đi theo lối mòn và không còn thu hút được nhiều ngôi sao thực lực tham gia. Mới đây, một tác phẩm thuộc thể loại này bất ngờ gây tiếng vang khi công chiếu tại liên hoan phim South by Southwest (Mỹ) hồi giữa tháng 3. Đó là The Idea of You do minh tinh Anne Hathaway và nam thần kém cô 12 tuổi Nicholas Galitzine đóng chính. Tác phẩm hiện mở màn với điểm tuyệt đối 100% trên Rotten Tomatoes, nhận về nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

The Idea Of You nhận điểm tuyệt đối từ giới phê bình quốc tế.

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Robinne Lee, từng gây tiếng vang lớn khi phát hành năm 2017. Nội dung chính kể về Solène Marchand (Anne Hathaway đóng) - một bà mẹ đơn thân 40 tuổi. Một ngày, cô phải đưa con gái mình đến dự lễ hội âm nhạc Coachella. Tại đây, người đẹp bén duyên với Hayes Campbell (Nicholas Galitzine thủ vai) - nam ca sĩ 24 tuổi là thành viên một boyband nổi tiếng.



Ban đầu, Solène cũng không hề biết Hayes là một thần tượng được đông đảo giới trẻ mến mộ. Chính điều đó khiến nam ca sĩ bị thu hút khi lần đầu gặp một phụ nữ đối xử với mình như người bình thường. Anh quyết tâm theo đuổi Solène, dẫn đến một câu chuyện tình thú vị nhưng cũng đầy tréo ngoe.

Anne Hathaway và Nicholas Galitzine hóa thân cặp tình nhân lệch tuổi.

Tác phẩm nhận cơn mưa lời khen từ các trang điện ảnh uy tín. Tạp chí Variety nhận xét đạo diễn Michael Showalter đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển thể cuốn tiểu thuyết ăn khách The Idea of You lên màn ảnh. Trong đó, phần âm nhạc có thể xem là một điểm sáng lớn của dự án. Đồng thời, cái kết của nguyên tác cũng được chỉnh sửa lại một cách hấp dẫn và phù hợp hơn với khán giả hiện tại.



Màn thể hiện của 2 nhân vật chính cũng nhận nhiều đánh giá tích cực. Anne Hathaway và Nicholas Galitzine được khen cực kỳ hợp vai và có "phản ứng hóa học" rất tốt khi đóng chung trên màn ảnh. Tạp chí Slant nhận xét nữ diễn viên 41 tuổi vẫn cho thấy sức hút đặc biệt của mình ở thể loại hài - lãng mạn như thời One Day (2011). Trong khi đó, vẻ điển trai của Nicholas Galitzine chắc chắn là một trong những yếu tố giúp dự án thu hút đông đảo khán giả trẻ.

Một số bình luận của khán giả: - Ai chứ Nicholas Galitzine thì phải mò phim xem rồi. - Có Nick còn có luôn Anne. Gấp đôi visual là đây chứ đâu. - Xem mà vừa thấy tình vừa thấy hài.