Bom tấn 4.000 tỷ bị chê nhạt nhẽo và nông cạn, phá nát nguyên tác đến mức hàng triệu người đòi tẩy chay

Series 3 Body Problem là bom tấn khoa học viễn tưởng mới ra mắt hôm 21/3, được đầu tư với tổng kinh phí 160 triệu USD (gần 4.000 tỷ đồng) cho 8 tập mùa 1. Đây được xem là mức ngân sách khổng lồ đối với các dự án phim dài tập của Netflix, cho thấy sự kỳ vọng của ông lớn này vào dự án. Kịch bản có bối cảnh chính là giai đoạn giữa thế kỷ 20 nhưng được trải dài từ quá khứ đến tương lai, có cả sự xuất hiện của người ngoài hành tinh.

Series 3 Body Problem bị chỉ trích phá nát nguyên tác.

Ngay sau khi lên sóng, 3 Body Problem nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả khi lấy cảm hứng từ bộ 3 tiểu thuyết Tam Thể đình đám của tác giả Trung Quốc Lưu Từ Hân. Phim cũng quy tụ dàn diễn viên từ Âu sang Á, với bối cảnh câu chuyện diễn ra tại nhiều châu lục khác nhau trên toàn cầu.

Đặc biệt, tại thị trường Trung Quốc, tác phẩm trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi. Theo số liệu từ The Guardian, hashtag 3 Body Problem thu hút 2,23 tỷ lượt đọc cùng hàng triệu bình luận chỉ sau 1 ngày. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là phần lớn những cuộc thảo luận này đều diễn ra theo chiều hướng tiêu cực, chỉ trích chất lượng và thậm chí đòi tẩy chay bộ phim vì phá nát nguyên tác.

Cụ thể, cũng theo The Guardian, 3 Body Problem bị khán giả Trung Quốc chê "nhạt nhẽo và nông cạn". Với kinh phí lớn, ekip chỉ làm tốt khâu kỹ xảo trong khi chủ đề khoa học viễn tưởng - điểm hấp dẫn nhất của cuốn tiểu thuyết - được thể hiện một cách nghèo nàn.

Bộ phim cũng có nhiều điểm sáng tạo khác hẳn so với nguyên tác. Hầu hết các tình tiết của câu chuyện được chuyển từ Trung Quốc sang Anh. Giới tính của nhân vật chính Uông Diểu cũng được chuyển từ nam sang nữ với cái tên mới là Augustina, do mỹ nhân người Mexico Eiza González đảm nhận. Nhiều người chỉ trích hướng đi này như muốn xóa sạch nguồn gốc Trung Quốc của nguyên tác để biến bộ phim thành một tác phẩm theo mô-típ "vị cứu tinh" đến từ phương Tây quen thuộc của Hollywood.

Nhiều người cũng so sánh dự án của Netflix với bộ phim do Trung Quốc sản xuất năm 2023 do Trương Lỗ Nhất đóng vai chính. Phiên bản này kéo dài 30 tập, với kịch bản được khen trung thành với nguyên tác hơn. Đồng thời, vì có nhiều thời lượng, tiết tấu phim cũng không tạo cảm giác bị phát triển quá vội vàng như phiên bản quốc tế.

Nhân vật Uông Diểu do Trương Lỗ Nhất đóng trong bản Trung Quốc.

Vai diễn Augustina do Eiza González thể hiện.

Ngoài thị trường Trung Quốc, 3 Body Problem cũng không nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình quốc tế. Trang CBR đánh giá ekip đã lãng phí một kịch bản tuyệt vời với cách thể hiện quá an toàn và thiếu sự am hiểu về bản chất văn hóa Á đông. Trong khi đó, trang The Daily Beast nhận xét đây lại là một phiên bản chuyển thể nhàm chán và lộn xộn đến từ các nhà làm phim Hollywood.