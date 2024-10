Bộ phim ngôn tình kết hợp dàn diễn viên giữa hai quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc - What Comes After Love (Câu Chuyện Sau Chia Tay) hiện đang gây sốt trên toàn cầu. Theo Rakuten Viki (một nền tảng dịch vụ video trực tuyến) vào ngày 17/10, What Comes After Love đã leo lên vị trí top 1 toàn cầu trên nền tảng này, thống trị 103 quốc gia, bao gồm Mỹ, Brazil, Pháp, Anh, New Zealand, Ấn Độ,...

Bên cạnh đó, What Comes After Love cũng chứng minh được sức hút mạnh mẽ ở các nền tảng trực tuyến khác. Phim đã lọt vào top 10 trên Amazon Prime Nhật Bản ngay sau khi phát hành. Ngoài ra nó hiện cũng nằm trong top 5 trên nền tảng VIU ở bốn khu vực bao gồm Indonesia, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc) và Thái Lan.



Sức hút mạnh mẽ của phim còn đến từ việc nó ghi nhận những điểm số rất cao từ đánh giá của khán giả toàn cầu. Trên nền tảng Viki, điểm số mà phim ghi nhận lên tới 9,8. Với IMDb, điểm số cũng lên tới 9,2/10.

Phim nhận điểm gần như tuyệt đối trên Viki

Trên IMDb, điểm số cũng cao không kém

Thực tế, kịch bản What Comes After Love không quá mới, sức hút lớn nhất của nó chủ yếu đến từ màn kết hợp quá ăn ý tới từ cặp đôi cực phẩm visual Lee Se Young và Kentaro Sakaguchi. Vào vai Choi Hong và Jungo - một cặp đôi từng yêu nhau say đắm, chia ly rồi gặp lại giữa thời điểm đằng gái đang chuẩn bị kết hôn, Lee Se Young và Kentaro Sakaguchi mang tới một câu chuyện vừa lãng mạng vừa đau đớn, day dứt khôn nguôi. Người xem không biết nên ủng hộ cặp chính quay lại bên nhau hay để nữ chính Choi Hong tiếp tục cuộc hôn nhân cùng người đàn ông đã gắn bó, yêu thương cô những năm qua.

Dù là lần đầu tiên bắt cặp, gặp không ít rào cản về ngôn ngữ, văn hóa nhưng Lee Se Young và Kentaro Sakaguchi vẫn mang đến một màn trình diễn quá tuyệt vời. Nhan sắc đẹp đồng đều, trời sinh một cặp, chemistry bùng nổ của hai người đã giúp What Comes After Love nhận trọn vẹn tình yêu thương từ khán giả.

Bình luận của khán giả: - Visual của hai người thơ thẩn đến mức khiến tôi phát cuồng, khung hình nào cũng đẹp tan chảy. Nhưng thực sự mong Choi Hong tiếp tục cuộc hôn nhân của mình. - Tập nào cũng buồn man mác, mê đôi này quá, sao phim lại chỉ có 6 tập chứ? - Đây chắc chắn là phim tình cảm hay nhất năm đối với tôi, Se Yong và Kentaro Sakaguchi thành công xóa bỏ mọi rào cản, đẹp đôi tuyệt đối.

- Một bộ phim xinh đẹp, tôi mê cặp chính quá rồi.

Nguồn ảnh: Naver