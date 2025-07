Ngày 22/7, Sina đưa tin đoàn phim Đôi Mắt Trìu Mến vừa lên sóng đã nhanh chóng đăng thông báo mừng rating của phim dẫn đầu các chương trình phát sóng cùng giờ trên đài địa phương. Chỉ sau 5 phút chiếu trên đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc), tác phẩm của Trương Dư Hi và Tất Văn Quân đã đạt mức tỷ suất người xem là 0,44% top 1 rating cả nước, có thời điểm cao nhất đạt 0,55%.

Phim của Trương Dư Hi nhanh chóng đứng Top 1 rating cả nước

Thực tế, thành tích này được coi là bất ngờ với đoàn phim, bởi hai diễn viên chính là Trương Dư Hi - Tất Văn Quân chỉ có thể coi là diễn viên hạng B, Đôi Mắt Trìu Mến vốn là dự án nhỏ với kinh phí không cao và không được quảng bá rầm rộ. Trong khi trước đó, phim cổ trang Cẩm Tú Phương Hoa (phần 2 của Quốc Sắc Phương Hoa) đóng chính có mức rating chỉ khoảng 0,22%. Phim vốn có dàn diễn viên hạng A nổi danh là Dương Tử và Lý Hiện, phần 1 lại rất thành công, vì vậy công chúng khá bất ngờ với thành tích rating kém cỏi của Cẩm Tú Phương Hoa.

Đứng trước việc Cẩm Tú Phương Hoa không thành công như mong đợi, Đôi Mắt Trìu Mến lại bất ngờ nhận được sự yêu thích của khán giả, giúp rating của Đài Hồ Nam vươn lên đứng thứ nhất khung giờ phát sóng, chỉ đứng sau các phim của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, vồn có nền rating cao hơn hẳn.

Hai diễn viên nỗ lực quảng bá phim Đôi Mắt Trìu Mến

Theo Sina, khán giả thu hút với phim Đôi Mắt Trìu Mến bởi cặp đôi chính rất hợp nhau về ngoại hình, khí chất, chiều cao. Hai diễn viên Trương Dư Hi và Tất Văn Quân đều có nhan sắc tựa như người mẫu, một người mạnh mẽ nam tính một người nhỏ nhắn mỏng manh, một người mang khí chất u buồn lãng tử, một người tựa công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Họ như mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau, khiến khán giả thu hút với câu chuyện tình yêu của cặp đôi chính.

Trương Dư Hi hơn Tất Văn Quân 6 tuổi, nhưng họ rất đẹp đôi bên nhau

Hai diễn viên có nhiều hành động tình tứ trong quá trình quảng bá phim

Bên cạnh đó, phim đánh trúng tâm lý người xem trong những tình tiết vừa lãng mạn vừa thực tế. Cảnh nữ chính Diệp Mộng (Trương Dư Hi) nghỉ việc, tạo dáng thoải mái tự do phóng khoáng để trả thù công ty cũ khiến khán giả thích thú. Từ khóa "Lúc nghỉ việc tôi muốn được chụp ảnh giống Trương Dư Hi" thu hút gần 20 triệu lượt xem.

Trước đó, Trương Dư Hi từng tham gia nhiều bộ phim ngôn tình như Khi Màn Đêm Gợn Sóng, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi, Dữ Quân Ca... Nữ diễn viên sinh năm 1991, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. Cô có gương mặt tinh xảo tựa búp bê, thân hình hơi gầy nhưng tỷ lệ đẹp, phù hợp với thẩm mỹ cả khán giả Trung Quốc. Nữ diễn viên có khí chất sang trọng, có thể nói là sinh ra đã mang hào quang của người nổi tiếng.

Trương Dư Hi có khuôn mặt đẹp tựa búp bê

Cô được coi là ngôi sao rất hợp với hình tượng "nữ chính ngôn tình" bước ra từ tiểu thuyết

Đặc biệt, nụ cười của Trương Dư Hi được khen ngợi là "mỹ cảnh nhân gian" vì có nhiều sắc thái khác nhau, khi ngây thơ khiến người đối diện cũng cảm thấy vui vẻ, lúc lại quyến rũ khiến đối phương muốn lại gần tìm hiểu cô.

Nụ cười trong sáng của Trương Dư Hi

Nụ cười của Trương Dư Hi là mỹ cảnh nhân gian

Khán giả hạnh phúc khi thấy cô cười

Trong khi đó, vai diễn Lý Cận Dữ của Tất Văn Quân được ví là "vua tán gái tại thị trấn nhỏ". Cảnh hát trong quán bar của anh thể hiện tốt hình tượng nam thần lạnh lùng, quyến rũ, có chút ngông cuồng, là hình mẫu mà hàng triệu cô gái yêu thích. Tất Văn Quân đã diễn giải quá trình Lý Cận Dữ từ cô đơn đến khi được cứu rỗi bởi tình yêu một cách hấp dẫn. Mỗi ánh mắt và mỗi lần anh ngập ngừng đều là vũ khí "hút hồn" khán giả. Tất Văn Quân vốn là ca sĩ thần tượng, lấn sân sang diễn xuất với các tác phẩm Cửu Tiêu Hàn Dạ Noãn, Cũng Chỉ Là Hạt Bụi, Dã Thú Cô Độc, Thư Sinh Xinh Đẹp...

Đôi Mắt Trìu Mến là phim ngôn tình hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết Thâm Tình Trong Mắt Anh của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử. Trong phim, Trương Dư Hi đảm nhận vai nữ chính Diệp Mộng, một cô gái bước vào độ tuổi 30 với một sự nghiệp không viên mãn.

Tất Văn Quân diễn xuất tiến bộ trong Đôi Mắt Trìu Mến

Không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, Diệp Mộng quyết định bỏ phố về quê, tìm kiếm sự yên bình. Tại đây, cô gặp được nam chính Lý Cận Dữ - do Tất Văn Quân đảm nhận. Lý Cận Dữ dường như luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách khiến cho Diệp Mộng cảm thấy tò mò. Thế rồi, cô biết được những khó khăn trong cuộc sống của Lý Cận Dữ và ra tay giúp đỡ anh.

Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa Diệp Mộng và Lý Cận Dữ ngày một trở nên thân thiết. Thế nhưng rồi, một biến cố ập đến khi bí ẩn về cái chết năm xưa của mẹ Diệp Mộng lại liên quan đến người thân của Lý Cận Dữ. Thế nhưng rất may là sau tất cả, họ vẫn có thể vượt qua những nỗi đau quá khứ để đón nhận hạnh phúc của hiện tại và tương lai.

Cặp đôi nhan sắc cực phẩm khiến khán giả thích thú xem phim