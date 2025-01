Loạt phim Tiểu Thư Jones gây bất ngờ lớn với người xem toàn cầu khi công bố phần 4 mang tên Tiểu Thư Jones: Suy Vì Anh (tựa gốc: Bridget Jones: Mad About The Boy), đánh dấu 24 năm kể từ thành công vang dội gây sốt của phần đầu tiên. Dự án chào đón sự trở lại của Renée Zellweger trong vai nữ chính, cùng với đó là cả tài tử Hugh Grant trong vai "gã trai hư" Daniel. Liệu duyên nợ sẽ đưa Daniel và Bridget đi đến cột mốc nào tiếp theo trong phần phim lần này?

Hugh Grant - nam chính của những "bản tình ca" kinh điển Hollywood

Nhắc đến Hugh Grant, khán giả yêu phim chắc chắn phải nhớ đến những vai nam chính "ngôn tình" đình đám một thời của ông. Bắt đầu vào nghề từ năm 22 tuổi, Hugh Grant đã chứng minh được đam mê của mình dành cho diễn xuất khi tham gia Tổ chức Phim ảnh của Đại học Oxford, sau đó dành 1 năm lăn lộn để có được chứng nhận Equity thuộc hiệp hội diễn viên Anh Quốc, và tham gia dự án phim The Bounty cùng các đàn anh là Mel Gibson và Anthony Hopkins.

Sau 10 năm quanh quẩn với những vai nhỏ và kịch bản không mấy hay ho, Hugh Grant dự tính bỏ nghề diễn trước khi nhận được dự án Bốn Đám Cưới Và Một Đám Ma. Bộ phim đã giúp Grant có lại hy vọng cho sự nghiệp, trở thành bom tấn có doanh thu cao nhất Anh Quốc lúc bấy giờ (244 triệu USD toàn cầu) và giúp anh thắng cúp BAFTA và Quả cầu vàng đầu tiên. Đây cũng là lúc nam tài tử gắn chặt với hình ảnh nam chính của dòng phim hài - lãng mạn Hollywood.

Sau Bốn Đám Cưới Và Một Đám Ma, Hugh Grant tiếp tục ghi điểm trong một loạt dự án tình cảm như Nine Months (cùng Julianne Moore), Notting Hill (cùng Julia Roberts), Two Weeks Notice (cùng Sandra Bullock), và Nhật Ký Tiểu Thư Jones. Sau giai đoạn năm 2009, Grant tuyên bố sẽ tạm rời xa mảng phim rom-com để chứng tỏ năng lực ở nhiều dòng phim khác. Năm 2018, tổng doanh thu cá nhân của anh đã vượt mốc 3 tỷ USD toàn cầu, và anh được tạp chí Time Out gọi tên trong danh sách 50 diễn viên vĩ đại nhất Anh Quốc.

Hugh Grant hóa "gã trai hư" khiến Tiểu Thư Jones cực "suy"

Trong số những dự án hài - lãng mạn đã đóng qua, Nhật Ký Tiểu Thư Jones lại là phim đặc biệt với Hugh Grant. Bởi lẽ, Grant đã gắn bó với loạt phim này xuyên suốt các phần bắt đầu từ năm 2001 cho đến tận hiện tại.

Trong loạt phim Nhật Ký Tiểu Thư Jones, Hugh Grant vào vai Daniel Cleaver - sếp của nữ chính Bridget Jones (do Renée Zellweger đóng) tại công ty xuất bản mà cô làm việc. Ở phần đầu tiên, Daniel là "crush" của Bridget, là người mà cô thầm thương trộm nhớ. Để có được tình yêu của Daniel, Bridget lao vào luyện tập, cai rượu và trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn. Tuy vậy, một Bridget ngây thơ không biết rằng bản thân đang dính líu với một "gã trai hư" chính hiệu, khi Daniel nổi tiếng "thay bạn gái như thay áo". Bằng chứng là sau khi hẹn hò, Bridget liên tục "vỡ mộng" với sự vô tâm của Daniel, và đỉnh điểm khi cô bị Daniel "cắm sừng".

Sau phần 1, Daniel trở thành nam phụ bị Bridget từ chối, và cô đã có mối quan hệ mặn nồng với Mark, cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của Daniel. Bước sang phần 2 Bridget Jones: The Edge of Reason, Bridget có dịp hội ngộ với Daniel về phương diện công việc. Cũng vào lúc này, mối quan hệ của Bridget và Mark gặp rắc rối, như tạo điều kiện để Bridget và Daniel có cơ hội hàn gắn. Nào ngờ đâu khi cùng nhau "đi trốn" tại Thái Lan, Daniel vẫn chứng nào tật nấy với những mối quan hệ "tình một đêm", khiến Bridget thất vọng.

Về sau, Daniel tiếp tục "cự" nhau với Mark, và sau cùng nói rằng "Nếu ông yêu Bridget nhiều như vậy, tại sao không cưới quách cô ấy cho rồi đi?". Đây là câu thoại quan trọng nhằm thúc đầy mối tình của Bridget và Mark lên đỉnh điểm. Dù được khắc họa là một "tay chơi" nhưng nhân vật Daniel vô cùng quan trọng trong cốt truyện, là nhân tố giúp Bridget thay đổi và nhận ra nhiều điều cần thiết cho bản thân và mối quan hệ của mình, dù rằng nhiều lúc theo cách khá trần trụi và đầy tổn thương.

Trở lại trong Tiểu Thư Jones 4: Tình cũ… lỡ rủ nên tới?

Trở lại trong phần 4 mang tên Tiểu Thư Jones: Suy Vì Anh, khán giả sẽ được dịp gặp lại nhân vật Daniel bên cạnh nữ chính Bridget. Lúc này, Bridget đang có dự định đi tìm tình yêu mới sau khi Mark qua đời. Lúc này, Daniel xuất hiện như một người bạn nhằm giúp đỡ Bridget vượt qua những ngày tháng khó khăn, cũng như làm "quân sư" để cô lựa chọn niềm hạnh phúc cho mình.

Nhan sắc cặp đôi Bridget và Daniel sau 24 năm kể từ phần phim đầu tiên

"Tiểu Thư Jones" ngày ấy...

... và bây giờ

Tuy vậy trong trailer chính thức của Tiểu Thư Jones: Suy Vì Anh, khán giả có thể thấy một số khoảnh khắc vô cùng gần gũi của Bridget và Daniel, nhiều khả năng là dấu hiệu cho một màn "tái hợp" bất ngờ. Liệu rằng đây có phải là cơ hội để Daniel thật sự "rước nàng về dinh" sau nhiều năm đánh mất, hay Bridget sẽ đi theo những "hồng hài nhi" đang xuất hiện và khuấy động đời cô thay vì gã bạn trai cũ từng nhiều lần khiến cô đau khổ?

Tiểu Thư Jones: Suy Vì Anh (tựa gốc: Bridget Jones: Mad About The Boy) dự kiến khởi chiếu dịp Lễ Tình Nhân - Valentine (ngày 14.02.2025).