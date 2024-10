Chú Chó Biết Tuốt (Dog Knows Everything) là bộ phim hiện đang lên sóng trên kênh KBS2 và được đánh giá cao cả về chất lượng kịch bản lẫn diễn xuất. Tuy nhiên rating phim không cao, chỉ khoảng 3 - 4%, thêm vào đó nó cũng không quá nổi tiếng ở thị trường quốc tế.



Lý do Chú Chó Biết Tuốt không được nhiều khán giả quan tâm có lẽ một phần bởi nó không có dàn diễn viên trẻ đẹp, dễ "câu view" hiện nay. Đây là một dự án rất đặc biệt, khi toàn bộ 5 diễn viên chính, thứ chính trong phim đều là những ngôi sao gạo cội của màn ảnh xứ kim chi với độ tuổi từ 64 đến 89. Điều này khiến đối tượng khán giả của phim phần nào cũng bị thu hẹp, chưa kể nó còn không được chiếu trên các nền tảng trực tuyến lớn.

Năm diễn viên chính trong phim

Được đạo diễn bởi Kim Yoo Jin và biên kịch bởi Byun Sook Kyung, Chú Chó Biết Tuốt là bộ phim hài về một nhóm người cao tuổi nhưng rất năng động và chú chó cảnh sát tên là Sophie. Trong phim, nam chính Lee Soon Jae vào vai một diễn viên hàng đầu Hàn Quốc có tên Lee Soon Jae, tuy nhiên ông đã quyết lui về ở ẩn, sống tại đảo Geoje sau một sự cố bất ngờ trong quá trình quay phim. Lúc này, mọi người xung quanh mới nhận ra ông Lee là người rất giản dị, tốt bụng và luôn đấu tranh với cảm giác mất mát, thiếu thốn. Bất chấp những thách thức từ cuộc sống mới, ông đã đồng hành cùng chú chó Sophie để giải quyết các vấn đề của khu phố bằng sự hài hước và khôn ngoan của mình. Cùng với những người cao tuổi khác, họ tạo thành một nhóm thực hiện những hành trình thú vị, bất chấp tuổi tác của mình.

Tuy không quá nổi tiếng nhưng Chú Chó Biết Tuốt vẫn được truyền thông Hàn và khán giả của nó đánh giá rất cao. Phim mang đến nhiều tiếng cười cho người xem bởi những câu chuyện dung dị nhưng rất thú vị cùng loạt lời thoại bá đạo và lối diễn không thể xuất sắc hơn của các nghệ sĩ gạo cội. Đặc biệt "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae tiếp tục mang đến một màn trình diễn xuất sắc dù ông đã 89 tuổi. Xem phim khán giả phải cảm thán và nhận ra lý do Lee Soon Jae được tung hô là cây đa cây đề được cả showbiz Hàn kính nể.

Bình luận của khán giả: - Rất thích bộ phim này.. Thật tuyệt khi được thấy những người cao tuổi đóng góp hết mình... Cảm ơn biên kịch, diễn viên và đạo diễn. - Tôi thực sự thích bộ phim này, cốt truyện hơi kỳ lạ nhưng quá hay và hài hước, điều này làm tôi nhớ đến Behind Your Touch. Tôi thực sự mong bộ phim này tiếp cận được nhiều khán giả hơn. - Tôi biết Lee Soon Jae đã già, nhưng khi tra cưu tuổi của ông ấy và tôi thực sự là SỰ TÔN TRỌNG CUỒNG NHIỆT. Ông ấy lớn hơn các bạn diễn (cũng có tuổi của mình) khoảng 11 đến 20 tuổi nhưng thực sự ông quá xuất sắc, cả thể lực lẫn diễn xuất đều đáng nể. - Bộ phim này khiến tôi cười ngất liên tục, thực sự quá phí khi KBS không PR nó mạnh hơn, bộ phim này xứng đáng được biết tới nhiều hơn nữa!!!

Nguồn ảnh: KBS