Who Is She là bộ phim truyền hình mới lên sóng trên khung giờ thứ Tư - thứ Năm của đài KBS. Ngay tập đầu, phim đã nhận được những phản ứng nồng nhiệt từ cả khán giả lẫn truyền thông quê nhà. Rating mở màn là 3,9% - bỏ xa thành tích trước đó của bộ phim Face Me (kết thúc với rating 2,9%). Với sự mở màn ấn tượng này, Who Is She đang được truyền thông Hàn đánh là vị cứu tinh, niềm tự hào sẽ thành công vực dậy khung giờ phim giữa tuần vốn đang tụt dốc không phanh của đài KBS nói riêng và cả ngành phim truyền hình Hàn nói chung.

Tập một của phim mở đầu với câu chuyện của Oh Mal Soon (Kim Hae Sook thủ vai), người phụ nữ ở độ tuổi 70, đã thông báo với gia đình về ý định xuất hiện trên một chương trình ca hát để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ thời thơ ấu của mình. Tuy nhiên, con gái của bà là Ban Ji Sook đã nỗ lực ngăn cản, sợ xấu mặt gia đình, trong khi những thành viên còn lại thì chỉ đứng ngoài cuộc, không hề ủng hộ bà.

Mâu thuẫn gia đình càng lên tới đỉnh điểm khi cùng lúc này, cháu gái của Mal Soon tuyên bố sẽ bỏ thi đại học. Sau một trận cãi vã lớn với gia đình, bà Mal Soon bỏ ra khỏi nhà, vô tình bà đến một stuido ảnh và quyết định chụp một bức chân dung. Sau khi chụp ảnh, Mal Soon ngỡ ngàng khi người ở trong gương hiện tại lại chính là hình ảnh của bà hồi trẻ. Đột ngột hồi xuân khiến Mal Soon kinh hãi, không thể tin vào mắt mình và những người mà cô gặp sau đó cũng liên tục khiến cuộc đời cô biến động.

Dù làm lại từ phim điện ảnh đình đám Miss Granny (từng có bản Việt với cái tên Em Là Bà Nội Của Anh) nhưng Who Is She lại được đánh giá là không hề giống như bộ phim gốc cùng tên. Chính bởi sự mới mẻ của kịch bản, phim đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của người xem ở mọi lứa tuổi ngay từ buổi phát sóng đầu tiên. Ngoài ra, khán giả còn choáng ngợp bởi sự đồng bộ hoàn hảo về diễn xuất giữa Kim Hae Sook và Jung Ji So - hai diễn viên cùng đảm nhận vai Mal Soon của hai thế hệ.