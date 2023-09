Phim Hàn mới chiếu đã bị chê thậm tệ là "không nên tồn tại", nam chính tội lỗi nhất vì xấu như người rừng

Ra mắt trọn bộ vào ngày 8/9, dự án A Time Called You (Thời Gian Gọi Tên Em) được làm lại từ siêu phẩm Muốn Gặp Anh đình đám khiến dân tình vô cùng quan tâm. Thế nhưng hiện tại, bộ phim do Jeon Yeo Been và Ahn Hyo Seop đóng chính lại đang bị "ném đá" không thương tiếc vì quá tệ, kém xa bản Hoa ngữ của Hứa Quang Hán và Khai Giai Yến.

A Time Called You - Muốn Gặp Anh bản Hàn bị "ném đá"

Trước đó khi tung ra trailer, A Time Called You đã khiến người xem nghi ngờ về chất lượng bởi màu phim "ám vàng" kém sắc, cộng thêm là dàn nhân vật chính không thu hút về tạo hình lẫn diễn xuất. Giờ đây khi chính thức lên sóng, Muốn Gặp Anh bản Hàn gây thất vọng toàn tập, nhất là ở hình tượng nam chính Yeon Jun/ Si Hun (trong bản Hoa ngữ là Lý Tử Duy/ Vương Tuyên Thắng) do Ahn Hyo Seop thủ vai.

Ahn Hyo Seop

Diễn xuất của Ahn Hyo Seop trong A Time Called You bị đánh giá thấp, "một màu" dù phải đảm đương tận 3 kiểu vai diễn. Một số ý kiến cho rằng trông Ahn Hyo Seop ở phim này chẳng khác gì thời đóng Dr. Romantic, và đây là hậu quả của việc "tham công tiếc việc", nhận quá nhiều phim trong thời gian ngắn mà không thể nghiên cứu nhân vật kỹ lưỡng. Đã vậy, tạo hình của Ahn Hyo Seop trong phim cũng gây ám ảnh với tóc dài xuề xòa, nước da đen sạm thiếu sức sống.

Ahn Hyo Seop kém xa Hứa Quang Hán

Một khán giả còn mỉa mai rằng trông nam chính như trên rừng mới xuống. Đặt cạnh cùng một vai nhưng do Hứa Quang Hán thể hiện trong Muốn Gặp Anh, khán giả càng thấy rõ sự chênh lệch "một trời một vực" của tài tử Hoa ngữ đang hot đình đám và Ahn Hyo Seop tàn tạ trong bản phim Hàn.

Khán giả chê bai Ahn Hyo Seop trong phim

Khán giả bình luận: - Ahn Hyo Seop thì tôi chê toàn tập từ tạo hình đến diễn xuất. Lý Tử Duy "trẻ trâu" thì lại quá sến súa, Lão Lý thì như vô gia cư rình mò, cố khoác vào mình cho nó già dặn đau thương nhưng non choẹt, Vương Thuyên Thắng chính gốc thì như 1 với Lý Tử Duy ở trên. Diễn tuy 3 mà 1, quá dầu mỡ. - Nữ chính còn diễn ổn chứ nam chính thì thôi bỏ qua đi, nam chính lúc U40 là một cú sốc, tạo hình quá đáng sợ... - Ngay cả Yeo Been nhiều lúc cũng bấp bênh trong phim này, dù Yeo Been thực hiện những cảnh cảm xúc đau buồn, khóc thương rất đạt. - Sao anh nam chính phim khác thấy mê mà tạo hình phim này xu cà na thế nhỉ, đặc biệt là cái tạo hình U40 sốc thật sự. Đâu phải cứ già đi là để cái đầu bù xù như người vô gia cư thế đâu? - Xét trên bộ phim độc lập thì phim chả có sức hút gì, nhạt nhoà từ kịch bản đến diễn xuất. Nguồn: Maybe You Never Watched This Movie

Ngoài ra, vai nữ chính do Jeon Yeo Been thủ vai cũng không gây ấn tượng mạnh, dù cho nữ diễn viên là người nhập vai tốt hơn Ahn Hyo Seop. Trong A Time Called You, cái tên đang làm hài lòng khán giả nhất lại là Kang Hoon - người đóng phiên bản Hàn của nam phụ Mạc Tuấn Kiệt.

Jeon Yeo Been được đánh giá ổn nhưng vẫn chưa ấn tượng

Kang Hoon được khen nhất phim

Khán giả cho rằng bản remake này không nên tồn tại

Vì có quá nhiều điểm trừ trong phim, khán giả thẳng thắn cho rằng dự án này không nên được remake và tồn tại, vì nó quá tệ và không có ý nghĩa gì nếu không thể sánh được với chất lượng của bản gốc chỉ mới ra mắt 4 năm trước.