Giữa hàng loạt những bộ phim Hàn Quốc nổi đình đám thời gian gần đây, Sorry Not Sorry của đài KBS Joy là trường hợp đáng buồn nhất khi đã lên sóng tới tập thứ 4 nhưng rating vẫn không hề tăng trưởng. Khởi đầu với con số 0,3%, sau gần 1 tháng lên sóng, rating phim vẫn chỉ là 0,3% dù nhà đài đã rất nỗ lực trong việc truyền thông cho phim và chiếu nó trên cả KBS JOY lẫn KBS.

Sự thất bại thảm hại của Sorry Not Sorry (dù cặp chính cũng là những tên tuổi có tiếng trong nghề) khiến khán giả phải đặt ra câu hỏi lớn về cách làm việc cũng như tham vọng của KBS JOY. Vẫn biết KBS Joy vốn chưa có lượng người xem ổn định nhưng việc rating phim không lên nổi con số 0,5% (chứ chưa nói tới 1%) thì quả là một vấn đề nghiêm trọng, cho thấy nhà đài đã quá sai lầm khi đầu tư phát triển dự án phim này.

Trên các nền tảng MXH Hàn, những topic thảo luận về Sorry Not Sorry không nhiều, đã vậy còn theo chiều hướng tiêu cực, cho rằng KBS Joy nên cảm thấy xấu hổ khi sản xuất bộ phim này. Khán giả không hài lòng với kịch bản phim, cả về hình ảnh, tạo hình, bối cảnh cũng khiến người xem rất khó chịu. Được biết chi phí sản xuất một tập của bộ phim chỉ là khoảng 140 triệu won (khoảng 2,4 tỷ đồng). Chỉ so sánh đơn giản với một bộ phim tiêu biểu của năm nay - Queen of Tears (khoảng 3,5 tỷ đồng mỗi tập) là đủ để biết việc nhà đài "tiết kiệm" ra sao trong quá trình sản xuất Sorry Not Sorry.

Giám đốc điều hành của KBS Joy còn rất tự hào cho rằng Sorry Not Sorry sẽ mở đầu cho làn sóng sản xuất nhiều bộ phim truyền hình và chương trình giải trí hay với chi phí hợp lý như trước đây. Thế nhưng thứ khán giả thấy chỉ là một tác phẩm kinh phí thấp đúng nghĩa, dù có định dạng miniseries nhưng lại giống phim cuối tuần dài tập của KBS, từ bối cảnh đến phục trang nhân vật đều rất đáng chán.

Nữ chính Jeon So Min có lẽ là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ việc làm phim kinh phí thấp này. Đồng ý là để phục vụ nhân vật (một cô gái với hoàn cảnh sống khó khăn) thì Jeon So Min không thể lên đồ, trưng diện quá đà nhưng người xem vẫn khó chịu thay cho mỹ nhân Running Man khi cô phải xuất hiện với tạo hình như một "bà thím". Phục trang, tóc tai của cô như thể ekip... không có tiền để thuê stylist và mua váy áo chứ vấn đề không phải do xuất thân, hoàn cảnh nhân vật. Nhiều người cho rằng đây chính là tạo hình xấu nhất trong sự nghiệp của mỹ nhân họ Jeon và cô quá sai khi nhận dự án này.

Bình luận của khán giả: - Tên phim là Sorry Not Sorry nhưng ekip thì nên sorry Jeon So Min đấy. - Nhà đài nghĩ gì khi làm phim này nhỉ, thật sự xấu hổ giùm họ. - Khách quan mà nói thì phim coi giải trí cũng được, không tệ quá đâu, chỉ là nó lỗi thời quá rồi thôi. - Jeon So Min, ai bắt chị mặc mớ đồ kia lên người vậy? - Ngớ ngẩn và nhàm chán.

Nguồn ảnh: KBS Joy