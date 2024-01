Phim được kỳ vọng "cứu sống nhà đài" ra mắt với rating cao bất ngờ, công lớn nhờ nam chính lột xác xuất sắc

Flex x Cop (Tài Phiệt x Cảnh Sát) là bộ phim cuối tuần mới của đài SBS, sau khi My Demon kết thúc. Ngay từ trước khi lên sóng, bộ phim này đã được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy SBS, sau loạt dự án thất bại thảm hại về tỷ suất người xem và gây tranh cãi về nội dung, điển hình là My Demon, Cuộc Chiến Sinh Tồn,… Đáng mừng là ngay tập mở đầu, Flex x Cop đã ghi nhận thành tích rất ổn, xứng đáng với kỳ vọng của truyền thông và nhà sản xuất.

Cụ thể rating mở màn của Flex x Cop là 5,8% trên toàn quốc, thời điểm cao nhất còn lên tới con số 7,8%. Thành tích này bỏ xa tập cuối của My Demon, giúp SBS lấy lại vị thế trên đường đua rating phim cuối tuần dù hiện vẫn bị MBC cách biệt khá xa.

Tập 1 thành công giới thiệu nhân vật nam chính Jin Yi Soo (Ahn Bo Hyun), một tài phiệt ngổ ngáo bất ngờ lại trở thành cảnh sát. Trước đó, Yi Soo sống cuộc đời đầy niềm vui của mình bằng việc sử dụng khối tài sản kếch xù và mối quan hệ rộng khắp để đầu tư vào các trò chơi sinh tồn tiêu khiển. Anh thích nhảy dù, lái trực thăng, thậm chí còn thích chơi với... cá mập. Trên thực tế, anh chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, là quý công tử được cưng chiều tại tại Tập đoàn Hannsoo.

Trong lần thưởng thức trò chơi sinh tồn bằng việc truy bắt một tên tội phạm khét tiếng, Yi Soo đã vô tình bị cảnh sát bắt. Sau khi được xác nhận là một chaebol đang truy lùng kẻ sát nhân mà cảnh sát mất 2 tháng chưa bắt được, Yi Soo đã được thả. Dù vậy, việc bị bắt giữ của Yi Soo đã "bôi đen" những nỗ lực cho cuộc tranh cử làm thị trưởng thành phố của bố anh ta - Jin Myeong Cheol. Điều này khiến con trai cả nhà họ Jin phải ra tay, anh đã biến Yi Soo thành cảnh sát để hợp thức hóa việc cậu ấm này tham gia truy bắt tội phạm.

Ahn Bo Hyun đã xây dựng hoàn hảo nhân vật Jin Yi Soo, một người ngang ngược với cha và gia đình nhưng lại muốn theo đuổi công lý, nỗ lực vì người dân chỉ trong một tập phim. Sự nổi loạn, ngổ ngáo của Bo Hyun trong hình ảnh cảnh sát tài phiệt Yi Soo mang đến một màu sắc rất mới trong sự nghiệp của anh. Hình ảnh này khác hoàn toàn so với vai diễn tài phiệt phản diện ở Itaewon Class hay vai cảnh sát điềm đạm ở My Name. Diễn xuất hoàn hảo của Ahn Bo Hyun đã giúp Flex x Cop ghi dấu ấn mạnh mẽ ngay tập 1.

Nguồn ảnh: SBS