Phim điệp viên của Gal Gadot gây thất vọng vì "quá tham vọng"

Netflix mới đây đã cho ra mắt bộ phim hành động về gián điệp mang tên Heart of Stone do Gal Gadot thủ vai chính. Tuy nhiên, dù bộ phim được kì vọng sẽ trở thành bom tấn ngay sau khi ra mắt, bộ phim lại không thể làm hài lòng khán giả trên toàn thế giới.

Bộ phim xoay quanh nhân viên tình báo quốc tế Rachel Stone (Gal Gadot thủ vai) khi phải dấn thân vào một nhiệm vụ nguy hiểm để bảo vệ MacGuffin bí ẩn được mệnh danh là "trái tim". Rachel được giao nhiệm vụ giữ gìn hòa bình sao cho vật thể này an toàn và không rơi vào tay kẻ thù.

Heart of Stone là một khởi đầu nhượng quyền thương mại đầy tham vọng giống như rất nhiều phim hành động cùng thể loại. Tuy nhiên, cho đến cuối cùng, bộ phim lại làm quá sức khi cố gắng tung ra nhiều điều "hay ho" nhất có thể trong vòng hai tiếng đồng hồ. Việc mang tất cả những hoạt động tình báo bí mật, những vấn đề toàn cầu và sự ảnh hưởng của AI đã khiến câu chuyện trở nên lan man, không thể tập trung kể một câu chuyện nhất quán của nữ chính.

(Ảnh: Netflix)

Theo USA Today, Heart of Stone có thể trở nên dễ hiểu hơn nếu là một phần trong series điện ảnh hành động. Tuy nhiên, đây là một bộ phim gốc và cốt truyện quá tải này đã cản trở việc xây dựng thế giới và phát triển nhân vật. Đây cũng là lí do khiến nhân vật chính Rachel có vẻ như tốt bụng nhưng khán giả lại không thể hiểu rõ tâm lý cũng như câu chuyện cuộc đời cô ấy.



Về cơ bản, Heart of Stone không quá tệ, điều này chủ yếu là nhờ Gal Gadot. Nữ diễn viên hoàn toàn làm chủ nhân vật, lan tỏa sức mạnh của Wonder Woman sang nhân vật điệp viên. Sự kết hợp giữa quyến rũ và lạnh lùng đã tạo nên một Rachel Stone vô cùng mới mẻ mà khán giả có thể yêu thích. Tuy vậy, chỉ riêng sự quyến rũ của Gal Gadot cũng không thể khiến Heart of Stone trở nên thú vị hơn.