Phim của Lưu Đức Hoa rời rạp vì doanh thu thảm bại

Ngày 16/2, Sina đưa tin đoàn phim Quý ông thảm đỏ do Lưu Đức Hoa, Lâm Hy Lôi đóng chính, đạo diễn Ninh Hạo cầm trịch đã phải ra thông báo rút khỏi rạp chiếu do không thể cạnh tranh doanh thu phòng vé với những bộ phim khác trong dịp chiếu phim Tết Nguyên đán 2024.

Theo Sina , bộ phim ngày đầu nhận được khoảng 8% tỷ lệ suất chiếu, nhưng đến ngày 17/2, chỉ còn 1,5%, so với con số 33% của phim Nhiệt lạt cổn năng (Tạm dịch: Cay nóng hôi hổi ) do Giả Linh đạo diễn và đóng chính. Do đó, sau 8 ngày công chiếu, Quý ông thảm đỏ chỉ đạt mức doanh thu hơn 79 triệu NDT. Mặt khác, theo nguồn tin từ truyền thông Hong Kong, kinh phí sản xuất của phim lên tới 260 triệu NDT, vì vậy, tác phẩm phải rút khỏi rạp chiếu và hẹn gặp lại khán giả trong thời gian khác.

Quý ông thảm đỏ có nội dung về hậu trường trong giới giải trí. Trong đó, Lưu Đức Hoa vào vai ngôi sao đã hết thời Lưu Vỹ Trì. Sự nghiệp của Lưu Vỹ Trì gặp khó khăn khi thua giải Ảnh đế. Không những vậy, người vợ mà anh bí mật cưới (Lâm Hy Lôi đóng) cũng muốn ly hôn vì cảm thấy cuộc sống hiện tại không chân thực, không có ý nghĩa. Phim có nhiều phân đoạn hài hước, mỉa mai sâu cay những thói hư tật xấu của các ngôi sao lớn trong giới giải trí.

Phim của Lưu Đức Hoa doanh thu bết bát.

Theo đánh giá của Sina , bộ phim có nội dung giải trí tốt, nhiều đoạn cắt được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến khán giả yêu thích và tò mò, phim đạt điểm chất lượng 6,9/10 trên trang Douban . Tuy nhiên, tác phẩm bị chèn ép suất chiếu dẫn tới doanh thu không khả quan.



Hai tác phẩm khác cũng đã tuyên bố rút khỏi rạp chiếu là Chúng ta rung chuyển mặt trời và Hoàng Tỳ: Mèo thần tài trên trời rơi xuống . Trong đó, bộ phim Chúng ta rung chuyển mặt trời do Bành Dục Sướng và Lý Canh Hy đóng chính, kể về hành trình tìm thấy tình yêu, ý nghĩa cuộc sống của hai thanh niên trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. Phim được đánh giá là có diễn xuất hay, nội dung tốt nhưng không phù hợp chiếu vào dịp Tết Nguyên đán. Mèo Thần Tài chỉ nhận được 0,1% tỷ lệ suất chiếu. Trước đó, tác phẩm Bát Giới: Thiên Bồng xuống trần cũng gửi thông báo yêu cầu các rạp chiếu sắp xếp lại lịch chiếu một cách công bằng.

Theo Sina , các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc cũng từng nhiều lần lên tiếng về việc chèn ép suất chiếu trong các dịp nghỉ lễ quan trọng. Đây là hiện tượng xấu đang bị lên án tại Trung Quốc. Hiện tại, việc phân chia suất chiếu thiếu công bằng, phụ thuộc nhiều vào tỷ lệ ăn chia giữa đoàn phim và các cụm rạp chiếu. Đồng thời, những đoàn phim đổ nhiều tiền để quảng bá cũng giữ được nhiều suất chiếu hơn.

Bên cạnh đó, Sohu cũng cho rằng việc công chiếu phim vào dịp Lễ hội mùa xuân (dịp nghỉ Tết Nguyên đán) có tính cạnh tranh rất lớn, dễ khiến các tác phẩm rơi vào tình huống thất thu. Quý ông thảm đỏ là bộ phim có nội dung hài hước giải trí, tuy nhiên các dự án khác như Nhiệt lạt cổn năng, Phi trì nhân sinh 2 hay Điều thứ 20 cũng là những phim hài hấp dẫn.

Lưu Đức Hoa không thể cạnh tranh được với Thẩm Đằng, Giả Linh.

Mặt khác, theo Sohu , Quý ông thảm đỏ đã từng rời lịch chiếu một lần trước đó. Sau này, phim lựa chọn thời điểm công chiếu khác, cũng khó đạt được doanh thu khả quan, bộ phim Bóng bàn Trung Quốc của Đặng Siêu cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự năm 2023.