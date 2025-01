Vốn là bộ phim không nhận được nhiều kỳ vọng khi lên sóng vào thời điểm nữ chính Lim Ji Yeon rơi vào tâm điểm chỉ trích, song The Tale of Lady Ok vẫn bùng nổ mạnh mẽ trên mọi mặt trận. Theo Nielsen Korea, tập 8 của bộ phim đã ghi nhận rating trung bình trên toàn quốc là 9,5%, đồng thời cũng là thành tích tốt nhất của bộ phim tính đến thời điểm hiện tại.

Dù liên tục hoãn chiếu vì nhiều lý do khác nhau, nhưng điều đó không thể cản bước rating của bộ phim tăng trưởng mạnh mẽ

So với tập 1 với rating trung bình toàn quốc là 4,2%, The Tale of Lady Ok đã có sự bứt phá đầy ngoạn mục khi rating tăng trưởng đến 226%. Không chỉ được kỳ vọng bước vào hàng siêu phẩm cổ trang với rating hai chữ số, The Tale of Lady Ok còn đang lăm le soán ngôi quán quân phim truyền hình thứ bảy, chủ nhật của JTBC phát sóng trong năm 2024. Vị trí đang xưng vương là The Girl Who Is Different from Day and Night, hạ màn với 11,7% ở tập cuối vào tháng 8/2024.

Điều đáng buồn dù liên tục thiết lục những cột mốc ấn tượng, nhưng The Tale of Lady Ok lại kém tiếng tại thị trường quốc tế. Ở Việt Nam, dù phim đang chễm chệ top 3 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trên Netflix, song các bài đăng về phim lại xuất hiện với tần suất ít ỏi, độ thảo luận cũng không cao.

The Tale of Lady Ok ghi điểm với người xem bởi cốt truyện căng thẳng, kịch tính về một nô lệ bỏ trốn Gu Deok I (Lim Ji Yeon thủ vai) sống dưới thân phận cao quý của tiểu thư Ok Tae Young. Ban đầu, bộ phim được gọi là phiên bản cổ trang của Anna (phiên bản hiện đại do Suzy đóng chính). Tuy nhiên khi lên sóng, The Tale of Lady Ok cho thấy mạch phim nguy hiểm, căng thẳng hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, diễn xuất đầy thăng hoa của Lim Ji Yeon là nhân tố quan trọng giúp The Tale of Lady Ok bùng nổ và thoát khỏi “cái bóng” từ dự án của Suzy. Nhan sắc và thần thái của nữ diễn viên “cân” hoàn hảo hai tạo hình giàu - nghèo đối lập trong phim. Khi trong vai Gu Deok I, sao nữ 9x chạm đến trái tim người xem bởi vẻ ngoài khốn khổ, tơi tả, truyền tải trọn vẹn số phận bế tắc, bần cùng của những con người dưới đáy xã hội. Trong khi đó, khi khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng, đắt tiền của giới thượng lưu, Lim Ji Yeon lại làm khán giả không khỏi mê mẩn bởi khí chất đúng chuẩn một tiểu thư con nhà quan sang chảnh, quyền thế.

Ngoài Lim Ji Yeon là cái tên bảo chứng bởi những dự án thành công trước đó, The Tale of Lady Ok còn gây bất ngờ khi giao vai nam chính cho Choo Young Woo - một sao nam còn khá xa lạ với khán giả. Dù ít kinh nghiệm “chinh chiến” trên màn ảnh, song Choo Young Woo không hề tỏ ra “hụt hơi” khi sánh đôi cùng đàn chị. Nam diễn viên một mình thủ hai vai Sung Yoon Gyeom - người chồng đồng tính và Cheon Seung Hwi - người mà Tae Young từng yêu sâu đậm trong quá khứ.

Ở thời điểm hiện tại, The Tale of Lady Ok đã đi được hơn nửa chặng đường và hạ màn trong 2 tuần kế tiếp. Với mức tăng trưởng nhanh vượt bậc cùng cốt truyện ngày càng hấp dẫn, việc The Tale of Lady Ok phá kỷ lục rating với 2 chữ số là điều hoàn toàn khả thi. Truyền thông Hàn còn cho rằng thành tích khả quan của The Tale of Lady Ok có khả năng làm vực dậy rating cho nhà đài JTBC sau 1 năm đa phần toàn những dự án kém tiếng.

Lý do khiến The Tale of Lady Ok không nổi đình đám tại Việt Nam có lẽ một phần do chủ đề "kén người xem" khi khai thác cuộc đấu trí giữa một cô gái bản lĩnh chống lại giới nhà giàu và từng bước lật đổ âm mưu của giới quý tộc. Đây vốn là xu hướng không được ưa chuộng tại thị trường nội địa.

Về phía Lim Ji Yeon, nữ diễn viên có thể là gương mặt bảo chứng về năng lực diễn xuất nhưng tại Việt Nam, nữ diễn viên lại không sở hữu lượng fan đông đảo. Choo Young Woo là phát hiện mới của màn ảnh năm nay nhưng suy cho cùng vẫn là "lính mới".

Một nguyên nhân khác cũng được đề cập đến, đấy là hiện tại, các mọt phim đang bị phân tán sự chú ý vào siêu phẩm khác là When the Phone Rings và Squid Game. When the Phone Rings làm tốt xu hướng được ưa chuộng của khán giả trẻ tại Việt Nam đấy là yếu tố ngôn tình, trong khi đó Squid Game nhờ tiếng vang của phần trước mà tiếp tục là chủ đề nóng ở mùa sau. Vì vậy, dù The Tale of Lady Ok được khen ngợi về sự chỉn chu trong bối cảnh, diễn xuất, cốt truyện nhưng vẫn phải thất thế khi chịu nhiều tác động khách quan.

Việc ra mắt cùng thời điểm với Squid Game và When the Phone Rings khiến The Tale of Lady Ok "thất thế" tại Việt Nam.