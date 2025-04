In the Realm of the Senses (Ai no Corrida), bộ phim Nhật Bản ra mắt năm 1976, không chỉ là một tác phẩm điện ảnh mà còn là một cơn địa chấn văn hóa. Được đạo diễn bởi Nagisa Oshima – gương mặt tiên phong của làn sóng mới Nhật Bản – bộ phim đã đẩy ranh giới nghệ thuật đến cực hạn với những cảnh quay táo bạo và câu chuyện đầy ám ảnh. Dựa trên vụ án có thật của Sada Abe – một phụ nữ gây chấn động Nhật Bản thập niên 1930 – tác phẩm này không chỉ kể lại một bi kịch tình ái mà còn đào sâu vào những góc khuất của dục vọng, quyền lực và tự do. Ra đời trong thời kỳ Nhật Bản đang giằng xé giữa bảo thủ và đổi mới, In the Realm of the Senses không ngại thách thức mọi chuẩn mực. Hành trình của nó từ màn ảnh đến tâm trí khán giả là một câu chuyện về sự nổi loạn, nghệ thuật và những câu hỏi không lời đáp.

Câu chuyện đằng sau máu và tình

In the Realm of the Senses đưa khán giả vào mối tình mãnh liệt giữa Sada, một cựu kỹ nữ làm việc tại nhà trọ, và Kichizo, ông chủ đã có gia đình của cô. Từ những phút giây say đắm ban đầu, mối quan hệ nhanh chóng leo thang thành một vòng xoáy dục vọng không kiểm soát. Họ đắm mình trong những cuộc ân ái ngày càng cực đoan, dẫn đến cái chết của Kichizo khi Sada siết cổ anh trong cơn cuồng nhiệt – một hành động được anh đồng ý. Sau đó, cô cắt bỏ bộ phận sinh dục của người tình, như một biểu tượng chiếm hữu điên rồ.

Câu chuyện này không phải hư cấu: Nó bắt nguồn từ vụ án Sada Abe năm 1936, khi người phụ nữ này giết chết người tình và mang theo "chiến lợi phẩm" suốt nhiều ngày trước khi bị bắt. Nagisa Oshima đã biến sự kiện gây sốc ấy thành một bức chân dung tâm lý phức tạp, nơi dục vọng không chỉ là bản năng mà còn là cách con người phản kháng một xã hội ngột ngạt. Nhật Bản thập niên 1930, với tư tưởng quân phiệt và đạo đức bảo thủ, chính là tấm nền hoàn hảo để câu chuyện của Sada và Kichizo bùng nổ như một tiếng thét câm lặng.

Nghệ thuật táo bạo của đạo diễn Nagisa Oshima

Điều gì khiến In the Realm of the Senses khác biệt? Đó là phong cách điện ảnh không khoan nhượng của Oshima. Bộ phim nổi tiếng – hay khét tiếng – với những cảnh tình dục thực tế, không che đậy, được quay mà không chút né tránh. Nhưng đừng nhầm lẫn: Đây không phải là sự phô bày rẻ tiền. Oshima sử dụng góc quay tĩnh, ánh sáng tự nhiên và bố cục tinh tế để biến mỗi cảnh thành một bức tranh vừa chân thực vừa mang tính biểu tượng. Sự giao thoa giữa cái đẹp (eros) và cái chết (thanatos) – một motif quen thuộc trong văn hóa Nhật – được thể hiện đầy ám ảnh qua từng khung hình.

Khác với dòng phim hồng nhạt (pinku eiga) thời bấy giờ, vốn chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, In the Realm of the Senses mang trong mình hơi thở triết học và chính trị. Oshima dùng tình dục như một vũ khí để đối đầu với kiểm duyệt và chuẩn mực đạo đức Nhật Bản, đồng thời khẳng định rằng điện ảnh có thể chạm đến những khía cạnh sâu kín nhất của con người. Đây không chỉ là một bộ phim: Đó là một lời tuyên ngôn về tự do sáng tạo.

Cơn bão tranh cãi trên đất Nhật và thế giới

Ngay từ khi ra mắt, In the Realm of the Senses đã đối mặt với sự phản đối gay gắt tại Nhật Bản. Bộ phim bị cấm chiếu hoàn toàn tại quê nhà, buộc Oshima phải chuyển sang Pháp để hoàn thiện hậu kỳ. Ông thậm chí bị kiện vì "tội khiêu dâm", nhưng Oshima đã thắng kiện, bảo vệ thành công giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Cuộc chiến pháp lý này không chỉ là thắng lợi cá nhân: Nó còn là bước ngoặt cho tự do biểu đạt trong điện ảnh Nhật.

Trái ngược với sự khước từ tại quê hương, bộ phim được chào đón nồng nhiệt tại các liên hoan phim quốc tế, đặc biệt là Cannes 1976. Tại đây, nó mở ra một cuộc tranh luận lớn: Đâu là ranh giới giữa nghệ thuật và khiêu dâm? Tác động của phim vượt xa thời điểm đó, truyền cảm hứng cho các nhà làm phim sau này trong việc khám phá tình dục như một phương tiện biểu đạt. Về mặt văn hóa, In the Realm of the Senses phản ánh mâu thuẫn giữa tự do cá nhân và áp lực xã hội – một chủ đề vẫn còn vang vọng đến ngày nay.

Dục vọng: Giải phóng hay hủy diệt?

Trái tim của In the Realm of the Senses nằm ở mối quan hệ giữa Sada và Kichizo – một câu chuyện vừa là tình yêu, vừa là đấu tranh quyền lực. Ban đầu, Sada là người phục tùng, nhưng dần dần, cô trở thành kẻ thống trị, trong khi Kichizo chấp nhận để cô dẫn dắt, thậm chí đến mức hy sinh mạng sống. Sự đảo ngược vai trò giới này thách thức chuẩn mực truyền thống của xã hội Nhật Bản, nơi phụ nữ thường bị xem là yếu thế.

Dục vọng trong phim không chỉ là ham muốn thể xác: Nó là một hình thức chiếm hữu, một sự phụ thuộc lẫn nhau đến mức hai nhân vật không thể tồn tại nếu thiếu đối phương. Cái chết của Kichizo và hành động cuối cùng của Sada là minh chứng cho điều đó. Qua câu chuyện này, Oshima đặt ra một câu hỏi day dứt: Liệu sự buông thả hoàn toàn có dẫn con người đến giải phóng, hay chỉ đẩy họ vào một vòng xoáy hủy diệt? Bộ phim không trả lời, mà để khán giả tự tìm kiếm câu trả lời trong chính cảm nhận của mình.

Di sản của một kiệt tác gây sốc

In the Realm of the Senses không chỉ là một bộ phim gây sốc: Nó là một kiệt tác dám đối diện với những góc khuất của tâm hồn con người. Với tầm nhìn táo bạo của Nagisa Oshima, tác phẩm đã thay đổi cách nhìn về tình dục trong điện ảnh, mở đường cho những cuộc thảo luận về tự do sáng tạo và ranh giới đạo đức. Hơn bốn thập kỷ trôi qua, sức hút và sức mạnh của nó vẫn không hề suy giảm. Trong một thế giới ngày càng cởi mở hơn, liệu chúng ta có thể nhìn nhận bộ phim như một tác phẩm tiên phong vượt thời gian, hay nó vẫn chỉ là một câu chuyện gây tranh cãi? Có lẽ câu trả lời nằm ở cách mỗi người đối diện với dục vọng, quyền lực và cái giá của tự do.