Phi Thanh Vân sau 2 lần đổ vỡ: Tìm được định mệnh, "dính" không rời, gọi người yêu là anh chàng đẹp trai

Mới đây, Phi Thanh Vân đăng bức ảnh cô và bạn trai ngồi cùng vài người bạn. Trước mặt bạn bè, cựu siêu mẫu và bạn trai hơn gần 10 tuổi không ngại bày tỏ tình cảm ngọt ngào, quấn quýt bên nhau.

Cùng với bức ảnh này, Phi Thanh Vân viết: "Cám ơn ông xã – anh Phú, tình yêu của em. Mình đã luôn tháp tùng em đi tất cả mọi nơi và luôn bên em trên tất cả công việc".

Đặc biệt, sau những dòng ngọt ngào này, cựu siêu mẫu còn gọi bạn trai bằng biệt danh cực kỳ "xì-tin": "Anh chàng đẹp trai của em", "phòng tập gym đáng yêu". Cô còn viết "Love you my handsome and lovely gym".

Một số bạn bè và cư dân mạng bình luận: "Chị mình cứ như mới yêu lần đầu ý"; "Cưng”" "Nhìn anh chị thật là đẹp đôi. Lúc mới yêu thiệt vui biết bao nhiêu"…

Từ ngày công khai bạn trai, Phi Thanh Vân chăm chỉ khoe "người ấy"

Status của Phi Thanh Vân gọi bạn trai là ông xã

Trước đó, Phi Thanh Vân khoe bạn trai là chủ một nhà máy đá ở Lâm Đồng rộng hơn 3 hecta. Trên mạng xã hội, cô liên tục dành những mỹ từ để ca ngợi bạn trai vừa đẹp trai vừa thông minh, lại tài giỏi, giàu có.

Phi Thanh Vân tên thật là Nguyễn Thị Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội. Năm 18 tuổi, cô ra mắt với vai trò người mẫu. Năm 2004, Phi Thanh Vân tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và đoạt giải Siêu mẫu triển vọng.

Năm 2006, Phi Thanh Vân lấn sân sang phim ảnh và trở nên nổi đình đám vào năm 2008 nhờ bộ phim Cô gái xấu xí với vai Phương Trinh đỏng đảnh, ghê gớm.

Phi Thanh Vân kết hôn lần đầu vào năm 2008 và ly hôn vào năm 2012. Năm 2014, cô đăng ký kết hôn với bạn trai kém 2 tuổi nhưng chỉ được 3 năm là ly hôn trong ồn ào.

Sau 2 cuộc hôn nhân, ngày 6/11 vừa qua, cựu siêu mẫu chính thức công khai bạn trai. Được biết, bạn trai của Phi Thanh Vân tên Trần Chí Phú, hơn cô khoảng 10 tuổi và rất thành đạt.