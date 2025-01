"Phi hành gia" chiến thắng Đấu trường đầu tư: Người trẻ có thể thử sức với đầu tư giả lập để làm quen với TTCK

Vũ trụ đồng tiền – The Moneyverse đã đi đến chặng đường cuối cùng. Bên cạnh những cái tên xuất sắc vượt qua các vòng thi để ghi tên vào vòng chung kết, Xuân Lộc sẽ là cái tên tiếp theo xuất hiện tại vòng thi cuối cùng khi chiến thắng phần thi phụ "Đấu trường đầu tư" – Phần thi giao dịch giả lập trên nên tảng Paper Trading do SSI phát triển, dành cho các thí sinh tham gia The Moneyverse. Xuân Lộc đã đạt được hiệu suất 5,81% với số vốn giả lập 500 triệu đồng, đồng thời chinh phục Ban giám khảo bằng chiến lược đầu tư bài bản của mình.

Chứng minh năng lực của mình thông qua hành trình đầu tư thực chiến, Xuân Lộc đã có những chia sẻ thú vị dưới góc nhìn của một người trẻ.

Chào Lộc, em có thể chia sẻ rõ hơn về chiến thuật giao dịch của bản thân trong cuộc thi vừa rồi?

Chiến thuật em áp dụng trong phần thi vừa rồi khá khác so với "style" đầu tư trước đây của em vì trong khuôn khổ cuộc thi có hai phần phải tinh chỉnh sao cho phù hợp với format cuộc thi nhất. Em dùng chiến thuật kiên nhẫn chứ không vội vàng, chờ đợi cho đến khi đầy đủ tín hiệu mình phân tích, lúc đó mới tiến hành giao dịch.

Em dùng khoảng 30% cơ bản và 70% kỹ thuật. Em sẽ lọc các cổ phiếu bằng FA trước rồi đánh giá tiếp qua các chỉ số TA. Có hai chỉ số mà em tập trung chủ yếu là P/E và P/S. Phương pháp đầu tư từ xưa đến giờ của em vẫn là price action (hành động theo diễn biến giá – PV) kết hợp sóng Elliot.

Tỷ lệ sinh lời em đạt được trong 2 tháng vừa qua đáp ứng khoảng bao nhiêu % kỳ vọng?

Thực ra kết quả sau hai tháng vừa qua chưa đạt đủ mục tiêu mà em đã đặt ra, nhưng vì bản thân em có những nhịp tính toán cũng chưa được tốt, xử lý nhiều tình huống chưa thỏa đáng nên em đã làm tuột mất cơ hội nâng tỷ suất lợi nhuận lên cao hơn.

Đặc biệt giai đoạn nước rút, em giao dịch TTA trong phiên thứ Sáu để kết thúc phần thi, sau đó mã này đã tăng trần hai phiên thứ Hai và Ba tuần sau đó.

Danh mục đầu tư của em còn có HAH, đây là mã em đã tính toán khá kĩ và mã này đi đúng kế hoạch mà em đặt ra, là thương vụ mà em hài lòng nhất. Đây cũng là cổ phiếu an toàn nhất danh mục của em và được ưu tiên phân bổ tỷ trọng lớn. Ngoài ra em cũng luôn đảm bảo tài khoản của mình còn tiền mặt để đảm bảo sức mua.

Trương Xuân Lộc – cái tên đặc biệt góp mặt tại Chung kết Vũ trụ Đồng tiền.

Mỗi thí sinh có 500 triệu trong tài khoản để bắt đầu thực hiện giao dịch, em nghĩ sao về kết quả giao dịch trên nền tảng giả lập so với việc em sẽ đầu tư tiền thật?

Đợt vừa rồi em giao dịch trên tài khoản do chương trình cung cấp, giao dịch trên nền tảng do Công ty Chứng khoán SSI phát triển. Phần mềm do SSI phát triển đã đáp ứng đủ các tác vụ như một nền tảng giao dịch trên thực tế.

Bản thân em cũng đã trải nghiệm thực tế tại thị trường thật rồi, nhưng em nghĩ 90% nhà đầu tư sẽ phải thừa nhận rằng khi giao dịch trên một nền tảng như của Chứng khoán SSI cung cấp sẽ có lợi thế tâm lý luôn được thoải mái hơn so với giao dịch thật. Tâm lý khi giao dịch tiền thật và tiền ảo rất khác nhau, mà tâm lý trong đầu tư chiếm 50% - kiến thức 50% trong tỷ lệ thắng của các quyết định. Do đó khi giao dịch trên nền tảng giả lập, các quyết định cũng sẽ khác so với thực tế.

Vậy em nghĩ sao nếu như số đông người trẻ có nên tiếp cận với chứng khoán thông qua giao dịch giả lập trước tiên?

Bản thân em cũng là người trải nghiệm khá nhiều thị trường đầu tư (chứng khoán Việt Nam, tiền điện tử, ngoại hối…) nhưng em thấy với một người trẻ, nên bắt đầu với thị trường chứng khoán Việt Nam trước.

Đầu tiên, mình cần có tư duy là khi đầu tư cái gì thì phải hiểu rõ cái đó, ưu tiên tính an toàn, thì hai nền tảng tiền điện tử và giao dịch ngoại hối (forex) chưa có hệ thống pháp lý ở Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bảo vệ, có khung pháp lý đầy đủ, với người trẻ còn non kinh nghiệm thì nên trải nghiệm từ thị trường chứng khoán sẽ là tốt và an toàn nhất với môi trường đầu tư ban đầu. Thứ 2 là việc bắt đầu với giao dịch giả lập sẽ giúp cho người trẻ làm quen với thị trường và tập đưa ra các quyết định trước khi bước vào thị trường thật.

Ngoài nền tảng, đội ngũ nhân sự SSI đồng hành cùng chương trình như thế nào?

Em tham gia gần như đầy đủ các buổi training của Chứng khoán SSI. Các anh chị chuyên gia tư vấn tại công ty cũng rất sát sao với chúng em trong suốt 2 tháng diễn ra cuộc thi. Điều này giúp em có thêm những kiến thức, thông tin cho quyết định đầu tư.

Không chỉ trong khuôn khổ cuộc thi, SSI cũng là một công ty khá nổi tiếng với việc ứng dụng công nghệ, phát triển nhiều công cụ về ứng dụng dữ liệu lớn (big data)… để hỗ trợ cho nhà đầu tư tối ưu hiệu quả giao dịch. Tại The Moneyverse, em cũng được trải nghiệm một ứng dụng công nghệ của SSI là Nền tảng giao dịch giả lập Paper Trading.

Với kết quả đầu tư như vừa qua, em có kế hoạch đưa cổ phiếu vào phương án tích lũy tài sản hay thậm chí là làm việc trong ngành này?

Theo em, tỷ suất lợi nhuận trung bình với một người trẻ nên đặt mục tiêu vừa phải, đúng với kiến thức kinh nghiệm và sức của mình. Chúng ta phải biết rằng một người vĩ đại như Warren Buffett một năm cũng chỉ kiếm được 20% lợi nhuận/NAV tài sản.

Người trẻ còn dễ mắc phải tâm lý thể hiện bản thân và tâm lý gỡ gạc sau những lần thua. Do đó tỷ suất dao động 5 - 10% em nghĩ là ổn, em đánh giá kênh đầu tư chứng khoán là một kênh tích trữ tài sản ổn.

Sau trải nghiệm với chương trình, bản thân em đã có định hướng qua những kênh đầu tư như thế này chính là kênh để mình tích lũy tài sản, đồng thời lựa chọn những công ty tốt, đồng hành sát sao với nhà đầu tư cũng là một yếu tố cần lưu tâm.

Nằm trong khuôn khổ Vũ trụ đồng tiền, Đấu Trường Đầu Tư là vòng thi dành riêng cho Top 5 phi hành gia xuất sắc nhất tại 27 điểm trường trên toàn quốc. Hành trình thực chiến 60 ngày của Đấu Trường Đầu Tư trên nền tảng giao dịch giả lập Paper Trading do SSI – đối tác chiến lược của chương trình - phát triển với 2 vòng thi đấu sẽ là cơ hội cho 01 phi hành gia xuất sắc duy nhất, tiến thẳng vào Vòng chung kết toàn quốc.