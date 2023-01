Phép tính đúng hay ông Park Hang-seo quá chủ quan?

Quyết định bất thường của ông Park

Kết quả hoà 0-0 với Singapore có vẻ như nằm ngoài tính toán của ông Park. Tại cuộc họp báo sau trận đấu, ông thể hiện rõ sự kém vui và trả lời khá nhấm nhẳng các câu hỏi của phóng viên, một chuyện vốn ít xảy ra khi đội tuyển Việt Nam thắng trận.

HLV Park Hang-seo cho rằng ông vẫn thường thay đổi đội hình chính của đội tuyển Việt Nam, nhưng thực tế phủ nhận ý kiến của nhà cầm quân Hàn Quốc. Năm năm qua, ông gần như giữ nguyên đội hình chính ở mọi giải đấu chính thức. Những trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hùng Dũng hay Quế Ngọc Hải…gần như rất ít được nghỉ ngơi, kể cả ở các giải giao hữu.

Trận đấu với Singapore là một ngoại lệ khi HLV Park Hang-seo đổi tới 8 vị trí đội hình chính thức so với cuộc đối đầu Malaysia trước đó. Theo HLV Park Hang-seo, ông thực hiện luân chuyển cầu thủ để đảm bảo cho cuộc đua đường dài. Lý lẽ này không thuyết phục được những ai theo dõi đội tuyển Việt Nam và cách ông Park dùng quân như thực tế đề cập ở trên.

Tuyển Việt Nam không thể thắng Singapore dù đã tung các trụ cột vào sân từ hiệp 2. (ảnh Hữu Phạm)

Có một lý do, là quá trình phân tích Singapore của BHL đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo đều đi đến nhận định đội bóng đảo quốc Sư tử không quá đáng ngại. Singapore từng để thua Việt Nam 0-4 ở giải giao hữu Tp Hồ Chí Minh hồi tháng 9. Từ đó đến nay, lực lượng của Singapore không có nhiều thay đổi trong khi HLV Nishigaya cũng mới cầm quân.

Dù thắng 2 trận đầu trước Myanmar và Lào, màn trình diễn của Singapore không được đánh giá cao. Trận đấu với Lào, đội bóng của ông Nishigaya chỉ thắng 2-0 một cách khá chật vật. Đây là lý do giới truyền thông Singapore kém lạc quan trước triển vọng đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Ngược lại, đội tuyển Việt Nam thắng đậm Lào 6-0 và tiếp tục vượt qua Malaysia 3 bàn trên sân Mỹ Đình. Ở khía cạnh chuyên môn, HLV Park Hang-seo có lý do để tự tin dù đội tuyển Việt Nam phải đá trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar không quen thuộc.

Sai lầm không lặp lại?

AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam từng mất vị trí nhất vòng bảng vì hoà Indonesia ở lượt cuối, dẫn đến việc chạm trán Thái Lan từ bán kết sau đó bị loại. Kịch bản này về lý thuyết vẫn có thể xảy ra ở giải đấu lần này. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã bác bỏ lo lắng trên sau trận hoà Singapore. “Không cần thiết phải lo lắng về chuyện đó”-HLV Park Hang-seo tuyên bố.

Xét cả thế và lực, ông Park có nhiều cơ sở để lạc quan về triển vọng của đội tuyển Việt Nam. Ở lượt cuối, thầy trò ông Park chỉ gặp Myanmar, đội đã bị loại và đang thể hiện sự sa sút ở giải đấu năm nay. Malaysia và Singapore trong khi đó phải quyết đấu để giành vé đi tiếp. Xác suất đội tuyển Việt Nam bị loại là rất nhỏ, thậm chí không có khả năng xảy ra trong thực tế. Cơ hội để thầy trò ông Park kết thúc vòng bảng với vị trí số 1 cũng rất cao.

HLV Park Hang-seo chỉ còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hết AFF Cup 2022. Ông có chịu tác động tâm lý vì chuyện riêng của mình? (ảnh Hữu Phạm)

Tại bảng A, Thái Lan cũng đang ở vị thế tương tự khi nắm quyền tự quyết vị trí nhất bảng trong cuộc đối đầu Campuchia. Dù vậy, biến số hoàn toàn có thể xảy ra ở cả 2 bảng đấu, đặc biệt ở bảng A. Do bảng A thi đấu trước, tình thế hiện tại của đội tuyển Việt Nam vô tình trở nên thuận lợi hơn để HLV Park Hang-seo đưa ra lựa chọn ở lượt đấu cuối do bảng A sẽ thi đấu trước một ngày. Vị thế hiện tại giúp đội tuyển Việt Nam dễ chọn đối thủ ở Bán kết hơn so với việc thắng Singapore. Ngay cả khi điều này không nằm trong tính toán của ông Park, về cơ bản đội tuyển Việt Nam vẫn nhiều thuận lợi để lựa chọn bước đi thích hợp.

Vấn đề chỉ là ông Park có giữ được sự tỉnh táo và sáng suốt hay không, ở giải đấu cuối ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.