Phép màu đến với nam vũ công liệt tứ chi sau vụ bị màn hình LED 600 kg rơi trúng người

Tháng 7/2022, showbiz Hong Kong (Trung Quốc) chấn động trước vụ tai nạn sân khấu kinh hoàng tại đêm nhạc của nhóm Mirror. Màn hình LED nặng 600 kg treo phía trên sân khấu đã rơi xuống và đè trúng ít nhất 2 vũ công. Trong đó, vũ công Lý Khải Ngôn bị thương nặng nhất. Anh được chẩn đoán chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5 và liệt tứ chi. Nam vũ công trải qua 3 ca đại phẫu để điều trị các chấn thương, ghép dây thần kinh và nắn lại cột sống cổ. Giữ lại được tính mạng, nhưng Lý Khải Ngôn bị liệt vĩnh viễn, đánh mất ước mơ biểu diễn trên sân khấu.

2 năm sau bi kịch, Lý Khải Ngôn vẫn phải nằm viện điều trị hàng loạt di chứng sức khỏe và trải qua các cuộc phẫu thuật cột sống cổ với hy vọng lấy lại được khả năng vận động. Mới đây, mục sư Lý Thịnh Lâm - cha Lý Khải Ngôn - xúc động cho biết tình trạng của con trai ông đã có bước đột phá lớn. Sau cuộc phẫu thuật cấy chip kích thích sóng não và dây thần kinh vừa qua, chân tay của Lý Khải Ngôn đã có thể cử động nhẹ. "Việc Khải Ngôn sống được đã là kỳ tích. Nay, tôi và vợ đã chứng kiến 1 kỳ tích khác là tay chân của Khải Ngôn đã có thể cử động lại sau 2 năm. Gia đình chúng tôi mừng đến rơi nước mắt", mục sư Lý Thịnh Lâm chia sẻ.

Sau khi trải qua ca phẫu thuật cấy chip kích thích sóng não và dây thần kinh, tay chân của Lý Khải Ngôn đã có thể cử động nhẹ

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến Lý Khải Ngôn trọng thương vào năm 2021

Anh bị chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5 và liệt tứ chi

Theo tờ On, tình trạng của Lý Khải Ngôn cần được can thiệp, giám sát y tế liên tục để cơ hội phục hồi không chạm mốc 0% cũng như gặp phải biến chứng hậu phẫu thuật. Do trải qua nhiều ca phẫu thuật, sức khỏe của nam vũ công suy yếu, dễ bị nhiễm trùng nội tạng và lở loét cơ thể. Thời gian qua, các bác sĩ cũng làm mọi cách để giúp anh khôi phục khả năng vận động.

Tháng 2/2023, Lý Khải Ngôn được sử dụng bộ khung xương trợ lực (Exoskeleton) để tập đi lại. Sau 1 năm, bác sĩ đánh giá cơ bắp vùng tay và chân của Lý Khải Ngôn đã có phản ứng, tiến triển tích cực hơn trước. Do đó, họ mới cấy chip kích thích dây thần kinh vận động cho nam vũ công.

Lý Khải Ngôn chịu rất nhiều di chứng sức khỏe sau vụ tai nạn

Cha mẹ hiện là chỗ dựa của Lý Khải Ngôn. Họ thay phiên nhau túc trực, chăm sóc con trai ngày đêm ở bệnh viện suốt 2 năm qua. Theo ông Lý Thịnh Lâm, việc chăm sóc Lý Khải Ngôn gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi trải qua vụ tai nạn và mất đi khả năng cử động, tâm lý của Lý Khải Ngôn nhạy cảm, dễ buông xuôi. Do đó, mọi người luôn phải thận trọng trong lời nói, hành động để tránh làm Lý Khải Ngôn ý nghĩ tiêu cực về bản thân.

"Vợ chồng tôi không ít lần kiệt sức, thậm chí tuyệt vọng trong quá trình chạy chữa cho con trai. Khải Ngôn cũng không khá hơn. Tâm lý và thể chất của con đều bị tổn thương nặng nề. Thằng bé nhiều lần khóc nghẹn vì chứng kiến cảnh cha mẹ lao lực, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho mình. Vì vậy, chúng tôi phải học cách chăm sóc 1 người mất khả năng vận động nhưng không được để thằng bé buông xuôi, nghĩ mình kẻ tàn phế vô dụng", ông Lý Thịnh Lâm chia sẻ.

Cha mẹ già đồng hành với Lý Khải Ngôn trong quá trình phục hồi khả năng vận động

Trước vụ tai nạn sân khấu, Lý Khải Ngôn được đánh giá là vũ công có tài năng nổi bật trong showbiz. Anh là biên đạo múa hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc), từng làm việc với nhiều nghệ sĩ hạng A. Năm 2018, Lý Khải Ngôn tham gia show thực tế Sáng Tạo Minh Tinh, lọt vào top 55. Sau đó, anh trở thành vũ công chính của nhóm nhạc Mirror. Lý Khải Ngôn được nhận xét là có những bước nhảy quyến rũ, chuyên môn cao, hứa hẹn tương lai rộng mở. Do gặp nạn bất ngờ, Lý Khải Ngôn phải giải nghệ sớm và hoãn tổ chức hôn lễ với bạn gái Tô Chỉ Tình vô thời hạn.

Vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi đam mê được biểu diễn trên sân khấu và cả tương lai tươi đẹp của Lý Khải Ngôn

Nguồn: On

https://kenh14.vn/phep-mau-den-voi-nam-vu-cong-liet-tu-chi-sau-vu-bi-man-hinh-led-600-kg-roi-trung-nguoi-20240703171829008.chn