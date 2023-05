Phẫu thuật tạo hình vú cho bệnh nhân K sau điều trị, không dùng túi silicone

Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, được chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú phải sau ung thư cách đây 6 tháng. Vú còn lại sa trễ độ 3, có nhân xơ kích thước 1,5x2 cm. Chị còn có một đường sẹo dọc chạy dài ở bụng sau mổ đẻ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân bị ám ảnh, tự ti về ngoại hình.

Mới đây các bác sĩ Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiến hành phẫu thuật tái tạo lại vú bên đã bị cắt, và phẫu thuật lấy bỏ u xơ vú bên còn lại cho bệnh nhân này. BS Hoàng Hồng, phẫu thuật viên chính cho biết: Trong các trường hợp tương tự, lựa chọn thông thường là lấy một vạt tự do ở bụng (vạt DIEP, viết tắt từ tiếng Anh Deep inferior epigastric Perforator flap- vạt nhánh xuyên động mạch thượng vị sâu dưới) chuyển lên ngực, kết hợp với đặt túi silicone để tái tạo và làm tăng thể tích vú. Tuy nhiên trong trường hợp này, do bệnh nhân có đường sẹo mổ đẻ dọc khá dài, từ rốn tới bờ trên xương mu, nên không dùng được vạt DIEP tự do. Thêm nữa, bệnh nhân không muốn đặt túi silicone (dù đã được giải thích là an toàn, và sau 10 năm mới phải xét thay túi độn). Cuối cùng các bác sĩ quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân, sử dụng toàn bộ chất liệu tự thân để tạo thể tích, độ nhô của vú mới mà không dùng túi độn silicone. Bệnh nhân chỉ phải phẫu thuật một lần, thời gian phục hồi nhanh.

Kết quả: vú tạo hình căng đầy, tròn tự nhiên, không khác với những trường hợp đặt túi silicone. Sau phẫu thuật 5 ngày, bệnh nhân đã xuất viện.

Bệnh nhân sau phẫu thuật tạo hình vú bằng chất liệu tự thân, không dùng túi độn silicone

BS Hoàng Hồng cho biết, với giải pháp này, cơ độn không bị teo, không bị co do có mạch máu nuôi, thần kinh chi phối được bảo tồn.

Phẫu thuật tái tạo vú cho bệnh nhân sau mổ ung thư rất quan trọng, bởi có thể giúp xóa bỏ mặc cảm bệnh tật và khiếm khuyết cơ thể sau phẫu thuật điều trị ung thư. Theo BS Hoàng Hồng, thời gian gần đây, kỹ thuật tái tạo vú cho bệnh nhân ung thư vú bằng chất liệu tự thân khá phổ biến. Tuy nhiên, để đạt kết quả thẩm mỹ cao, bệnh nhân cần đến các bệnh viện uy tín, gặp các bác sĩ giỏi, nhiều kinh nghiệm chuyên về phẫu thuật tạo hình vú sau ung thư, mới có thể có được kết quả vú hai bên cân đối như nhau, cũng như sự phục hồi nhanh chóng cho bệnh nhân mà không phải phẫu thuật nhiều lần.