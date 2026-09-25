Phát hiện xe tải chở 54 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang kiểm tra, phát hiện một xe tải chở 54 con lợn không có giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm xác định số lợn này dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Ngày 24/9, Công an phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang cho biết, trước đó nhận tin báo của người dân, nên phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra xe tải biển kiểm soát 19A-897.XX, do ông Nguyễn Công T. điều khiển, đang dừng trên đường Mạc Thiên Tích, phường Vĩnh Thông.

Phương tiện cùng số lợn mắc dịch tả lợn châu Phi được lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 54 con lợn con, trọng lượng khoảng 8-10 kg/con. Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, kết quả xét nghiệm và giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lợn.

Lực lượng chức năng đưa phương tiện cùng số lợn về trụ sở để xác minh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy các mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Công an phường Vĩnh Thông phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn để ngăn phát tán dịch bệnh, và xác minh làm rõ vi phạm.