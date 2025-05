Phát hiện và buộc tiêu huỷ 700 chai dầu gội giả mạo nhãn hiệu và nhập lậu ở Vĩnh Phúc

Ngày 14/5, Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Anh Minh, địa chỉ tổ dân phố Lai Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với số tiền 46 triệu đồng vì hành vi vi phạm Buôn bán hàng hóa (mỹ phẩm) giả mạo nhãn hiệu, Kinh doanh hàng hóa (mỹ phẩm) nhập lậu.

Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy toàn bộ mỹ phẩm vi phạm trị giá 47 triệu đồng.

Trước đó, ngày 7/5, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cơ động) – Chi cục quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) và Đội quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Anh Minh, địa chỉ tổ dân phố Lai Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Qua kiểm tra thực tế đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang kinh doanh hàng hóa vi phạm gồm 300 chai Dầu gội đầu nhãn hiệu TRESEMME loại 370ml, 450ml do nước ngoài sản xuất (Made in THAILAND), không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, là hàng giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam và hơn 400 chai dầu gội đầu các nhãn hiệu SUNSILK, PANTENE, CLEAR, DOVE loại 370ml, 380ml, 400ml, 410ml và 22 chai Lăn khử mùi nhãn hiệu Scion Brightening loại 75 ml toàn bộ do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc là hàng hóa nhập lậu.

Đội QLTT số 5 đã tạm giữ hàng hóa và hoàn thiện hồ sơ vụ việc trình Chi cục trưởng xử lý theo quy định của pháp luật.