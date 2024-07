Phát hiện thi thể một sinh viên trong khu ký túc xá

Ngày 27/7, báo Thanh niên dẫn thông tin từ Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ phát hiện thi thể nam sinh trong nhà vệ sinh thuộc ký túc xá khu B Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Cách đây 4 ngày, một nữ lao công khi vào nhà vệ sinh ở tầng 6 thì phát hiện thi thể nam sinh nên hô hoán.

Theo thuật lại của báo PL TP.HCM, tại hiện trường, nam sinh mặc áo đồng phục, quần thể thao, một phần khung cửa nhà vệ sinh bị hư hỏng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường Đông Hòa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp Ban Quản lý Ký túc xá khu B phong toả hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai một số nhân chứng.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân rời khỏi ký túc xá. Ảnh: Báo Giao thông

Danh tính nam sinh được xác định là N.T.K.Q. (22 tuổi, quê Đồng Tháp). Q. sống tại một phòng trên tầng 6 cùng với những người bạn khác. Trên giường của Q. có để lại tờ giấy ghi mật khẩu laptop, thông tin xe máy đang gửi dưới hầm và số điện thoại người thân.

Gia cảnh của em Q. khá đáng thương, ba em mất sớm, mẹ bỏ đi, từ nhỏ Q. ở với bà, thông tin này được đăng tải trên báo Công an TP.HCM.