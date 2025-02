Phát hiện phần thi thể ở Ninh Thuận nghi liên quan vụ chồng phân xác vợ thả xuống biển

Ngày 21/2, trung tá Trần Quốc Tuấn, Trưởng Công an huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) cho hay, đơn vị đang xác minh vụ một phần thi thể nữ được phát hiện ở bờ biển trên địa bàn huyện, nghi có liên quan với vụ án mạng chồng giết vợ rồi phân xác, thả xuống biển.

"Tuy nhiên, phải có kết quả giám định ADN mới xác minh được, do đó công an huyện đang trao đổi, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam để làm rõ vụ việc", trung tá Trần Quốc Tuấn cho biết.

Phần thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển Ninh Thuận trong sáng 16/2. Ảnh: L.H.

Theo thông tin ban đầu, sáng 16/2, người dân phát hiện một phần thi thể nữ giới đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) nên báo công an. Phần thi thể này chỉ còn lại từ thắt lưng trở xuống và đang trong tình trạng bị phân hủy.

Trước đó, ngày 10/2, tại bờ biển thuộc thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam người dân địa phương cũng phát hiện một phần thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy và trình báo lực lượng công an.

Thi thể không nguyên vẹn chỉ còn từ phần bụng trở lên, không có đầu và chân. Trên cổ tay trái của thi thể có đeo 4 vòng lắc bạc và ngón áp út bàn tay trái có đeo nhẫn bạc, mặt nhẫn hình bông hoa có đính đá. Thi thể ban đầu nhận định là nữ giới, có dấu hiệu phân hủy từ 4 - 5 ngày trước.

Kết quả điều tra xác định, nạn nhân là Trương Thị T.Tr (41 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng ). Lực lượng Công an đã xác định nghi phạm là Trần Bảo Uyên (63 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, chồng của nạn nhân).

Dù đối tượng ngoan cố, quanh co chối tội tuy nhiên trước những lập luận sắc bén cùng những chứng cứ, tài liệu khoa học mà công an điều tra, thu thập, đối tượng Trần Bảo Uyên thừa nhận đã giết vợ rồi tìm cách phi tang.

Đối tượng Trần Bảo Uyên tại cơ quan công an. Ảnh CAQN.

Đối tượng Trần Bảo Uyên khai nhận, do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa 2 vợ chồng, khoảng 9h ngày 6/2, Uyên dùng hung khí đánh chị Trương Thị T.Tr. tử vong tại nơi ở (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) rồi dùng dao cắt thi thể của nạn nhân thành 3 phần. Sau đó bỏ các phần thi thể và hung khí vào mền, bọc nệm, bao ni lông mang ra khu vực cuối đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cất giấu.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Uyên quay lại chỗ giấu xác, đưa thi thể và hung khí gây án lên ghe (ghe của Uyên sử dụng để cào nghêu đang neo đậu tại bờ biển cạnh khu vực giấu xác) rồi điều khiển ghe mang các phần thi thể và hung khí gây án ra khu vực biển gần cảng Tiên Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng vứt xuống biển phi tang.