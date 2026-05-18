Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới toà nhà chung cư ở TPHCM

Đông Hoa, Theo nld.com.vn 10:25 18/05/2026
Ngày 18-5, Công an phường Long Bình (TPHCM) điều tra nguyên nhân vụ một thanh niên tử vong ở chung cư.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, cư dân tại một khu chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình nghe tiếng động mạnh tại khu vực sảnh tòa S2.

Mọi người chạy đến thì phát hiện một thanh niên đã tử vong, bên cạnh là nhiều vệt máu nên trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Công an phường Long Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu xác định nạn nhân khoảng 18 tuổi, sống tại tòa nhà chung cư trên. Nghi nạn nhân đã rơi lầu tử vong.

Thi thể nạn nhân sau đó cũng được đưa đi để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.


