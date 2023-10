Phát hiện một hòn đảo nước ta lọt top rẻ nhất hành tinh, là cái tên quen mặt, được mệnh danh là “đảo ngọc”

Trong mắt bạn bè và du khách quốc tế, Việt Nam luôn là điểm đến được yêu thích bởi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, nền văn hóa đặc sắc, những món ăn dân dã, bình dị mà ngon miệng cùng người dân bản địa thân thiện, mến khách. Điều này được chứng minh rõ rệt khi nhiều lần các địa điểm, trải nghiệm hay món ăn Việt Nam được vinh dự góp mặt trong các bảng xếp hạng về du lịch trên thế giới.

Đặc biệt, một yếu tố nữa cũng giúp hấp dẫn du khách đến dải đất hình chữ S chính là chi phí du lịch rẻ. Mới đây, tạp chí du lịch uy tín của Canada - The Travel đã đưa ra danh sách 17 hòn đảo có chi phí du lịch mà du khách cần chi trả rẻ nhất. Trong đó, một cái tên của Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3.

Đây là hòn đảo nổi tiếng với các bãi biển trong xanh, cũng từng nhiều lần lọt top thế giới. Hơn cả, nó được mệnh danh là "hòn đảo ngọc". Hòn đảo đang được nhắc tới chính đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Đảo ngọc Phú Quốc - Việt Nam lọt top những đảo du lịch chi phí rẻ nhất hành tinh (Ảnh Vietnambooking)

Theo The Travel, dù là hòn đảo lớn nhất Việt Nam nhưng để du khách khám phá nơi này thì lại không cần bỏ ra quá nhiều chi phí, với du khách quốc tế. Tạp chí nổi tiếng cũng nhấn mạnh, Phú Quốc là "thiên đường nhiệt đới" của Việt Nam, thu hút du khách bằng nhiều hoạt động và điểm đến hấp dẫn như các địa danh văn hóa lịch sử, khu vui chơi hay những bãi biển đẹp.

Ngoài ra, Phú Quốc còn được nhận định có các món ăn đường phố đa dạng với khẩu vị đặc trưng. Các du khách dễ dàng thưởng thức hải sản tươi ngon, hấp dẫn từ vỉa hè đến các nhà hàng sang trọng. Dù mức giá các cơ sở lưu trú có phần nhỉnh hơn so với đất liền Việt Nam, nhưng tổng hợp lại các chi phí cho một chuyến hành trình ở Phú Quốc đối với du khách nước ngoài vẫn rẻ và tiết kiệm hơn nhiều so với các hòn đảo nổi tiếng khác trên thế giới.

Phú Quốc được nhiều du khách ưu tiên lựa chọn trong nhiều kỳ nghỉ (Ảnh minh họa)

Đối với nhiều du khách Việt, đảo ngọc Phú Quốc luôn là một trong những lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho những kỳ nghỉ từ kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ cuối tuần, các dịp lễ Tết hay những dịp trọng đại. Hiện tại thời điểm từ tháng 10 cho đến tháng 3 năm sau chính là thời điểm lý tưởng nhất để tới Phú Quốc bởi mùa bão, mùa mưa đã đi qua.

Cùng điểm qua một số chi phí đối với du khách ở Phú Quốc để thật sự có cái nhìn khách quan hơn cho câu hỏi: "Đi Phú Quốc có thật sự rẻ hay không?"

1. Chi phí di chuyển

Đảo Phú Quốc thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang, cách đất liền khoảng 55 hải lý, tương đương với 100km. Vì vậy, phương tiện duy nhất để đến đảo là qua đường hàng không, đi máy bay.

Cũng như bao điểm đến khác, giá vé máy bay tới Phú Quốc sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm hay quãng đường di chuyển. Theo khảo sát thông tin từ các nền tảng đặt vé máy bay hay trên website của các hãng máy bay, vé máy bay đi Phú Quốc trung bình hiện tại dao động trong khoảng 2,3 - 4.5 triệu đồng/vé 2 chiều.

Quãng đường dài hơn, hoặc chỗ ngồi cao cấp hơn, đồng nghĩa với việc giá vé sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, nếu du khách có thể chủ động chuẩn bị sớm cho hành trình, đặt vé máy bay trước thời điểm khởi hành một thời gian dài, thì giá vé máy bay sẽ được rẻ hơn.

Hình thức duy nhất để tới Phú Quốc đó là máy bay với giá vé tùy thuộc vào thời điểm và quãng đường di chuyển (Ảnh minh họa)

2. Chi phí lưu trú

Như đã nói ở trên, đảo ngọc Phú Quốc là một trong những điểm đến du lịch được nhiều du khách quan tâm và ưu tiên lựa chọn cho kỳ nghỉ của mình. Chính vì vậy, dù chỉ là một hòn đảo với diện tích 574km2, song tại đây có hàng trăm cơ sở lưu trú đa dạng ở các phân khúc giá khác nhau, từ bình dân cho đến cao cấp để phục vụ lượng lớn du khách, đặc biệt là vào những đợt cao điểm.

Theo thông tin từ Traveloka - nền tảng đặt vé máy bay, phòng lưu trú nổi tiếng đến từ Indonesia, hiện nay số cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc có mặt trên nền tảng là 820 cơ sở.

Ảnh minh họa

Tùy vào loại hình cũng như hạng phòng mà du khách muốn đặt thì sẽ có mức giá khác nhau. Cụ thể có những căn phòng giá rẻ chỉ từ 300.000 đồng/người/đêm; còn những căn phòng cao cấp hơn thì giá lên tới vài triệu đồng/đêm. Tùy vào nhu cầu và điều kiện của bản thân, du khách nên tham khảo nhiều cơ sở lưu trú khác nhau trên các nền tảng đặt phòng hoặc mạng xã hội để đưa ra được quyết định hợp lý.

3. Chi phí ăn uống

Ẩm thực ở Phú Quốc đa dạng và phong phú để du khách thoải mái lựa chọn. Có những món ăn ở Phú Quốc đã trở thành biểu tượng mỗi khi nhắc tới, thực khách không thể không thử khi đến đảo ngọc. Có thể kể tới như bún quậy giá 50.000 đồng/bát, bún kèn giá 35.000 đồng/bát, gỏi cá trích 120.000 đồng/phần…

Ngoài ra, hải sản ở Phú Quốc cũng nhiều chủng loại với đa dạng các cách chế biến khác nhau. Giá thành đa phần được tính theo thời giá nhưng theo nhiều du khách đã đến Phú Quốc, nếu không vào nhà hàng quá sang trọng thì giá cũng không đắt hơn nhiều so với nhiều địa điểm du lịch biển khác ở nước ta. “Gia đình mình đi 4 người ăn tại một quán hải sản nằm ven biển khu vực Dương Đông, tổng hóa đơn hết khoảng 1.400.000 đồng mà ăn nhiều món, no. Theo mình như vậy là không quá đắt như nhiều người tưởng tượng”, du khách Thu An (30 tuổi, Hà Nội) nhận xét.

Bên cạnh những món hải sản đã vô cùng quen thuộc với các du khách như tôm, mực, cua, ghẹ, ở Phú Quốc có một món hải sản vô cùng đặc trưng khác. Đó là nhum biển, giá 30.000 - 40.000 đồng/con. Từ một loài chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, người ta có thể chế biến theo nhiều kiểu khác nhau như nhum nướng mỡ hành, nhum trứng, nhum phô mai… Tuy nhiên, đặc điểm chung của thịt nhum là đều có vị ngọt, béo và thơm.

Bún quậy và nhum biển là 2 món đặc trưng nhất với du khách khi tới Phú Quốc (Ảnh minh họa)

4. Chi phí tham quan và vui chơi

Những điểm đến vui chơi và tham quan ở Phú Quốc không thể không kể tới những bãi biển có làn nước trong xanh và bãi cát trắng dài. Một số cái tên nổi bật đó là Bãi biển Rạch Vẹm, bãi Sao hay bãi Khem… Những bãi biển này với chi phí tham quan và tắm biển hoàn toàn miễn phí, du khách chỉ cần bỏ ra chi phí di chuyển (có thể bằng xe máy, taxi hoặc xe bus) đến đây mà thôi. Tại đây cũng có nhiều dịch vụ thể thao trên biển để du khách tùy chọn theo sở thích và nhu cầu cá nhân.

Nếu muốn khám phá thêm vẻ đẹp của Phú Quốc, du khách cũng có thể lựa chọn các tour tham quan 3, 4 đảo nổi tiếng ở đây. Cụ thể, Tour khám phá 3 đảo ở Phú Quốc bao gồm hòn Móng Tay - hòn Gầm Ghì - hòn Mây Rút, còn với tour 4 thì sẽ thêm hòn Thơm. Đây là một trong những trải nghiệm phổ biến nhất ở Phú Quốc.

Các bãi biển hay các tour đảo ở Phú Quốc là điểm nổi bật của du lịch Phú Quốc (Ảnh minh họa)

Du khách sẽ được ngồi ca nô đi tham quan từng đảo, trải nghiệm lặn ngắm san hô hay đi cáp treo để ngắm hoàng hôn đã làm nên thương hiệu của đảo ngọc. Tour kéo dài từ nửa đến cả ngày với giá thành dao động từ 800.000 đến hơn 1 triệu đồng/người.

Một số điểm đến khác phục vụ cho hoạt động tham quan và vui chơi ở Phú Quốc có thể kể tới như sở thú, công viên nước, khu vui chơi trong nhà với giá vé từ 650.000 - hơn 1.000.000 đồng/người; hay những địa điểm miễn phí vé vào cửa như điểm đến tâm linh, văn hóa Dinh Cậu, Khu di tích Nhà tù Phú Quốc hay những làng chài bản địa…

Tổng kết một chuyến đi Phú Quốc, chi phí du khách bỏ ra dao động từ 5 triệu đồng trở lên.