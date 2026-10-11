Phát hiện máy bay không người lái tải trọng 1,2 tấn, tầm bay 1.500m cất cánh ngay tại láng giềng Việt Nam, thực hiện một nhiệm vụ quan trọng

Máy bay sử dụng hệ thống động cơ hybrid, kết hợp các nguồn năng lượng khác nhau nhằm cải thiện hiệu suất vận hành.

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Máy bay vận tải không người lái lai YH-1000S của Trung Quốc đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại thành phố Trùng Khánh, phía tây nam nước này. Mẫu máy bay được thiết kế để vận chuyển hàng hóa đến những khu vực khó tiếp cận, với khả năng cất cánh và hạ cánh trên các đường băng ngắn, đường đất hoặc bãi cỏ.

Theo CGTN, YH-1000S do Học viện Khí động học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CAAA) phát triển, là phiên bản cải tiến hướng đến thị trường quốc tế. Máy bay được định vị là một nền tảng vận tải không người lái cỡ lớn, phục vụ nhiều mục đích như vận chuyển hàng hóa, ứng phó thiên tai và hỗ trợ các hoạt động khẩn cấp.

YH-1000S sử dụng hệ thống động cơ hybrid, kết hợp các nguồn năng lượng khác nhau nhằm cải thiện hiệu suất vận hành. Theo CGTN, máy bay có tầm bay khoảng 1.500 km và khả năng mang tải trọng 1.200 kg.

Thiết kế này cho phép YH-1000S hoạt động tại những địa điểm không có cơ sở hạ tầng hàng không hoàn chỉnh. Máy bay có thể cất cánh và hạ cánh trên các đường phụ, đường băng đất nén chặt hoặc bãi cỏ, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận những khu vực xa xôi.

Ngoài ra, máy bay có thể được trang bị phao nổi hoặc bộ ván trượt ở phần dưới thân để phục vụ hoạt động trên mặt nước và địa hình phủ tuyết. Những cấu hình này giúp mở rộng phạm vi sử dụng trong các điều kiện địa hình và môi trường khác nhau.

Về hoạt động hậu cần, YH-1000S có thiết kế cho phép chất dỡ hàng từ phía trước và thả hàng từ phía dưới. Cách bố trí này hướng đến việc tăng tính linh hoạt khi vận chuyển hàng hóa, đặc biệt tại những khu vực hạn chế về hạ tầng giao nhận.

Theo CGTN, bên cạnh vận tải hàng hóa quốc tế, nền tảng này còn có thể được sử dụng để giám sát đại dương, giám sát hàng hải và hỗ trợ các hoạt động điều chỉnh thời tiết.

YH-1000S được phát triển trên cơ sở chương trình máy bay vận tải không người lái YH-1000, vốn được Trung Quốc khởi động vào tháng 6/2024.

Đến tháng 1/2025, YH-1000 hoàn thành các thử nghiệm di chuyển trên mặt đất. Tháng 5 cùng năm, mẫu máy bay này thực hiện chuyến bay đầu tiên, vận chuyển lượng hàng hóa nặng khoảng 400 kg.

Theo Global Times, trưởng nhóm dự án khi đó cho biết chuyến bay thử nghiệm đã chứng minh YH-1000 có nền tảng kỹ thuật để tiến tới hoạt động thương mại. Nhóm phát triển cũng dự kiến tiếp tục triển khai các chương trình bay thử nghiệm theo quy định nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế vùng thấp tại miền tây Trung Quốc.

YH-1000 là mẫu máy bay vận tải không người lái đa năng, được thiết kế chủ yếu phục vụ hoạt động hậu cần ở độ cao trung bình. Theo thông tin được cung cấp, máy bay sử dụng thiết kế hai động cơ và tích hợp hệ thống điện tử hàng không từ dòng máy bay không người lái CH.

So với mẫu tiền nhiệm, YH-1000S được cho là có quãng đường cất cánh và hạ cánh ngắn hơn, đồng thời sở hữu khả năng mang tải trọng lớn hơn và tầm bay xa hơn. Những cải tiến này hướng đến việc nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa tại các khu vực thiếu hạ tầng giao thông và hàng không.