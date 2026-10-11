Việt Nam vừa có thêm một "ngôi làng" đặc biệt nằm phía mũi của một hòn đảo xa bờ: Rộng 65 ha, sở hữu siêu dinh thự 16.000m2 với 8 phòng, ai thấy cũng phải choáng ngợp

"Ngôi làng" đang được nhắc tới đặc biệt như thế nào?

Đang được nhắc tới là Park Hyatt Phu Quoc, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Park Hyatt đầu tiên tại Việt Nam. Sở dĩ được gọi là "ngôi làng" là bởi thiết kế của khu nghỉ. Hyatt mô tả Park Hyatt Phu Quoc được lấy cảm hứng từ một ngôi làng Việt Nam đương đại bên biển, dựa trên hình ảnh những làng chài từng xuất hiện dọc bờ biển miền Nam.

Park Hyatt là một trong những thương hiệu khách sạn hạng sang thuộc Hyatt, hiện diện tại nhiều điểm đến lớn trên thế giới. Tại Việt Nam, thương hiệu này vốn đã quen thuộc với Park Hyatt Saigon ở trung tâm TP.HCM. Tuy nhiên, Park Hyatt Phu Quoc đánh dấu lần đầu thương hiệu được phát triển dưới mô hình khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Dự án được Hyatt và BIM Group công bố kế hoạch phát triển từ năm 2019. Sau nhiều năm chuẩn bị, trang chính thức của Park Hyatt Phu Quoc hiện hiển thị trạng thái "Now Accepting Reservations", đồng thời công bố khá đầy đủ hệ thống phòng, biệt thự, nhà hàng và các tiện ích của khu nghỉ dưỡng.

Hình ảnh phối cảnh khu nghỉ được đăng tải trên website Hyatt

Rộng gần 65 ha, nằm ở mũi Tây Nam đảo Phú Quốc

Một trong những điểm đặc biệt nhất của Park Hyatt Phu Quoc nằm ở vị trí và quy mô khu đất.

Theo thông cáo của Hyatt khi công bố dự án, Park Hyatt Phu Quoc tọa lạc tại mũi Tây Nam của đảo Phú Quốc, trên khu đất rộng khoảng 160 acre, tương đương gần 65 ha. Một phía khu đất được bao quanh bởi bờ biển, phía còn lại là địa hình đồi xanh tự nhiên.

Hyatt khi đó cho biết dự án cách sân bay quốc tế Phú Quốc khoảng 30 phút di chuyển bằng ô tô và cách khu vực Dương Đông khoảng 40 phút.

Ở thông tin cập nhật hiện nay, Hyatt cho biết khu nghỉ dưỡng trải dọc khoảng 1,7 km đường bờ biển ở phía Tây Nam đảo Phú Quốc. Không gian lưu trú được bố trí xen giữa bờ biển, hồ nước và các sườn đồi thay vì tập trung thành một khối công trình lớn.

Ảnh Park Hyatt

Bên trong khu nghỉ dưỡng là hệ thống sân vườn, hồ sen, dòng nước, cây xanh nhiệt đới và các lối đi kết nối với bờ biển. Khu vực trung tâm được phát triển như một không gian cộng đồng, gợi liên tưởng tới cấu trúc làng truyền thống Việt Nam.

Phòng cơ bản đã rộng tới 80 m2

Không chỉ sở hữu quỹ đất lớn, kích thước các không gian lưu trú tại Park Hyatt Phu Quoc cũng là một điểm đáng chú ý. Theo website chính thức của Hyatt, khu nghỉ dưỡng có 114 phòng và suite cùng 54 biệt thự có hồ bơi riêng, phân bố tại các khu vực sát biển, ven hồ và sườn đồi.

Ngay hạng phòng cơ bản với một giường king đã có diện tích 80 m2. Phòng nhìn ra vườn, sử dụng cửa kính lớn từ sàn tới trần, bên trong có khu vực lounge, bồn tắm sâu và khu tắm đứng riêng biệt.

Các phòng hai giường đơn cũng có diện tích tương tự. Với hạng phòng hướng biển, diện tích vẫn ở mức 80 m2 nhưng bổ sung ban công riêng hướng ra phía bờ biển.

Quy mô tăng đáng kể khi chuyển sang các hạng biệt thự. Danh mục lưu trú được Hyatt công bố gồm biệt thự một đến bốn phòng ngủ với hồ bơi riêng, trải trên các vị trí ven biển, cạnh hồ hoặc sườn đồi.

Căn 1 phòng ngủ tại khu nghỉ (Ảnh Park Hyatt)

Đáng chú ý nhất là The Manor, dinh thự riêng sát biển gồm 8 phòng ngủ. Hyatt công bố công trình này có tổng diện tích tới 16.000 m2, tương đương 1,6 ha.

Bên trong The Manor có hai hồ bơi riêng, rạp chiếu phim, phòng họp, spa, khu tập luyện, phòng ăn lớn, các không gian sinh hoạt và khu vực dành cho nhân viên phục vụ. Dinh thự cũng đi kèm dịch vụ quản gia riêng.

Như vậy, chỉ riêng trong hệ thống lưu trú của khu nghỉ dưỡng, diện tích đã trải từ 80 m2 đối với phòng khách sạn thông thường lên tới 16.000 m2 đối với dinh thự lớn nhất.

Thêm một mảnh ghép ở phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang tại Phú Quốc

Ngoài lưu trú, Park Hyatt Phu Quoc còn bố trí hệ thống nhà hàng, hai hồ bơi ngoài trời, khu chăm sóc sức khỏe SOMA Wellbeing nằm trên hồ, trung tâm thể hình nhìn ra mặt nước cùng các không gian dành cho trẻ em và sự kiện.

Một yếu tố khác được chú trọng tại dự án là tiêu chuẩn công trình xanh. Theo BIM Group, Park Hyatt Phu Quoc từng được Tổ chức Tài chính Quốc tế - IFC trao chứng nhận EDGE. Các chỉ số được công bố cho thấy dự án đạt mức tiết kiệm khoảng 24% năng lượng, 49% nước và 28% năng lượng hàm chứa trong vật liệu so với mô hình cơ sở của EDGE.

Dinh thực 8 phòng ngủ sát biển tại khu nghỉ (Ảnh Park Hyatt)

Sự xuất hiện của Park Hyatt Phu Quoc bổ sung thêm một dự án quy mô lớn vào bản đồ lưu trú hạng sang của đảo Ngọc. Đáng chú ý, thay vì chạy theo số lượng phòng, khu nghỉ dưỡng tập trung vào diện tích không gian lớn, mật độ lưu trú thấp hơn, tính riêng tư và việc đưa các yếu tố kiến trúc, cảnh quan bản địa vào trải nghiệm.