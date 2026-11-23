Khu thí điểm TMĐT Trung Quốc - ASEAN (Hà Khẩu) tiếp tục có động thái mới.

Ảnh minh họa

Theo Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, qua chuyến khảo sát và thông tin từ phía Trung Quốc, năm 2024, tỉnh Vân Nam của nước này đã hình thành Khu thí điểm thương mại điện tử (TMĐT) Trung Quốc - ASEAN (Hà Khẩu) với diện tích hơn 660.000m2 và tổng đầu tư lên tới 525 triệu USD (khoảng hơn 13.100 tỷ đồng).

Các kho hàng, trung tâm TMĐT tại khu vực sát vách Việt Nam này có chức năng “thu gom" sản phẩm trong nước và phân phối ở nước ngoài. Cung cấp chức năng giao hàng trực tuyến, livestream bán lẻ… cung cấp dịch vụ khai báo, kiểm tra, khai báo đặt hàng; gửi bưu kiện trong nước đi nước ngoài, tiếp nhận, mở các bưu kiện nước ngoài, trung chuyển các bưu kiện quá cảnh…

Theo thông tin công bố ngày 1/9/2026 trên Cổng thông tin điện tử khu vực Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), khu thí điểm thương mại điện tử xuyên biên giới Trung Quốc - ASEAN tại Hà Khẩu đang được định hướng phát triển theo mô hình kết hợp thương mại, kho bãi, logistics và khu công nghiệp. Mục tiêu là mở rộng vai trò từ một cửa khẩu giao thương Trung Quốc - Việt Nam thành đầu mối cung ứng hàng hóa cho toàn lưu vực sông Hồng.

Trọng tâm của định hướng này là tiếp tục hoàn thiện Khu công nghiệp logistics thương mại điện tử xuyên biên giới Trung Quốc - ASEAN (Hà Khẩu), đồng thời xây dựng hệ thống liên kết ba loại kho gồm kho ngoại quan, kho biên giới và kho ở nước ngoài. Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động tập kết, trung chuyển tại cửa khẩu, mô hình này hướng tới mở rộng mạng lưới lưu trữ và phân phối hàng hóa xuyên biên giới.

Định hướng trên đang được cụ thể hóa bằng các dự án xây dựng. Trước đó, ngày 11/6/2026, Cổng thông tin điện tử Chính quyền huyện Hà Khẩu công bố thông tin về Dự án giai đoạn 2 Khu công nghiệp logistics thương mại điện tử xuyên biên giới Trung Quốc - ASEAN (Hà Khẩu), nằm bên đường Bỉnh Sơn, khu vực Bỉnh Lang Trại, huyện Hà Khẩu.

Dự án có diện tích đất 46.047,97 m²; diện tích xây dựng 40.802,63 m², trong đó diện tích tính vào hệ số sử dụng đất là 54.108,16 m². Hệ số sử dụng đất đạt 1,18; mật độ xây dựng 29,86%; tỷ lệ đất xanh 14,96%. Khu vực này được quy hoạch 230 chỗ đỗ xe, gồm 30 chỗ dành cho ô tô nhỏ và 200 chỗ dành cho xe tải.

Các hạng mục chính gồm kho tiêu chuẩn cao, 3 kho ngoại quan và cổng kiểm soát tại khu vực giám sát hàng hóa ngoại quan cùng các công trình phụ trợ. Quy mô này cho thấy hạ tầng của khu công nghiệp được thiết kế để phục vụ hoạt động lưu trữ, tập kết và luân chuyển hàng hóa với mật độ lớn, trong đó vận tải hàng hóa bằng xe tải đóng vai trò đáng kể.

Một trong những công nghệ được nhắc đến trong hoạt động logistics tại Hà Khẩu là mô hình kho thông minh ứng dụng mạng 5G và Internet vạn vật (IoT). Mô hình “5G + IoT” đang được sử dụng như một hướng phát triển nhằm số hóa hoạt động kho bãi và tăng cường kết nối trong chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Tiến độ triển khai hạ tầng cũng đang được đẩy thêm một bước. Tháng 9/2026, dự án Khu công nghiệp logistics thương mại điện tử xuyên biên giới Trung Quốc - ASEAN (Hà Khẩu) giai đoạn 2 tiếp tục có kết quả lựa chọn nhà thầu tổng thầu EPC, bao gồm khảo sát, thiết kế và thi công. Theo thông tin công bố ngày 24/9, thời gian thực hiện dự án là 710 ngày, cho thấy kế hoạch xây dựng khu logistics đang được cụ thể hóa qua các gói thầu và tiến độ thi công.

Đáng chú ý, Hà Khẩu không chỉ mở rộng năng lực kho vận mà còn thúc đẩy hạ tầng phục vụ chế biến hàng hóa hướng tới ASEAN. Ngày 19/11/2026, dự án hạ tầng giai đoạn 2 của Khu công nghiệp chế biến hàng hóa đặc trưng ASEAN thuộc Khu công nghiệp biên giới Hà Khẩu được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án bao gồm hệ thống đường nội khu cùng các hạ tầng kỹ thuật như cấp nước, thoát nước, điện, viễn thông và chiếu sáng.

Như vậy, định hướng phát triển của Hà Khẩu đang dần vượt ra ngoài hoạt động kho bãi, tập kết và trung chuyển hàng hóa đơn thuần. Việc đồng thời mở rộng logistics, xây dựng mạng lưới kho xuyên biên giới và đầu tư hạ tầng chế biến cho thấy địa phương muốn hình thành một hệ sinh thái phục vụ thương mại khu vực, nơi hàng hóa không chỉ đi qua cửa khẩu mà còn có thể được lưu trữ, xử lý và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trước khi phân phối tới các thị trường Trung Quốc - Việt Nam và ASEAN.