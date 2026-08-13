Phát hiện khái niệm mới trong từ điển công sở 2026: Than thở mãi chán rồi, giờ cứ “âm thầm phát triển” thôi

Phát triển thầm lặng (Quiet Thriving) là tư duy mới của dân văn phòng thời nay.

Có một thời, “Quiet Quitting” (nghỉ việc trong im lặng) trở thành từ khóa trong giới công sở. Nhưng khi khái niệm này dần hạ nhiệt, một thuật ngữ mới đã xuất hiện với tinh thần tích cực hơn hẳn: Quiet Thriving - Phát triển thầm lặng, là trạng thái người lao động chủ động tìm cách khiến công việc trở nên thú vị, có ý nghĩa và phù hợp hơn với bản thân, thay vì chỉ cố gắng làm ở mức tối thiểu hay cứ than thở mãi.

Quiet Thriving - Phát triển thầm lặng là gì?

Để hiểu rõ về khái niệm mới này, chắc chắn không thể không nhắc đến làn sóng “Quiet Quitting” từng gây chú ý sau khi Gallup công bố số liệu cuộc khảo sát vào tháng 9/2022: Ít nhất 50% lực lượng lao động Mỹ rơi vào tình trạng chán nản, thờ ơ, thiếu động lực. Họ vẫn đi làm nhưng chỉ hoàn thành những gì được yêu cầu, không muốn bỏ thêm công sức hay đầu tư nhiều hơn cho sự nghiệp. Hashtag #quietquitting thậm chí đạt 445 triệu lượt xem trên TikTok riêng trong năm 2022, đồng thời trở thành một trong những từ của năm do Collins Dictionary bình chọn.

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Đại dịch Covid-19 chỉ khiến vấn đề này bộc lộ rõ hơn. Khi nhịp sống chậm lại, mọi người có nhiều thời gian hơn ở nhà và bên người thân, họ bắt đầu nhìn công việc trong bức tranh tổng thể của cuộc sống. Khoảng thời gian đó khiến nhiều người có cơ hội tự hỏi: Công việc đang chiếm bao nhiêu phần trong cuộc sống của mình và liệu những gì mình làm mỗi ngày có thực sự khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc, có ích hay được công nhận hay không?

Đặc biệt với Gen Z, những yếu tố như bản sắc cá nhân, tính bền vững và sự phù hợp giữa giá trị của doanh nghiệp với giá trị cá nhân có ảnh hưởng lớn đến mức độ gắn bó với nơi làm việc. Vì thế, khi công việc không còn đem lại cảm giác có ý nghĩa, người trẻ có thể dễ dàng mất động lực hoặc tìm kiếm một môi trường khác.

Đó cũng là lý do “Quiet Thriving” - Phát triển thầm lặng, được xem như một hướng đi mới. Thay vì âm thầm buông xuôi như “quiet quitting”, người lao động chủ động tạo ra cảm giác hứng thú. Họ có thể bắt đầu từ những thay đổi tương đối nhỏ như tìm một cách làm việc phù hợp hơn, chủ động học thêm kỹ năng, tìm kiếm cơ hội phát triển mới,...

Yếu tố quan trọng nhất của “Quiet Thriving” - Phát triển thầm lặng, là gì?

Câu trả lời rất đơn giản và ngắn gọn: Cảm giác bản thân có mục đích rõ ràng. Khi hiểu mình đang đóng góp điều gì và công việc đó liên quan thế nào đến những giá trị mà mình coi trọng, người lao động có xu hướng chủ động hơn thay vì chỉ làm cho xong việc.

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Theo Gallup, những doanh nghiệp có mức độ gắn kết nhân viên cao có tỷ lệ nhân sự chủ đọng nghỉ việc thấp hơn 41% và năng suất cao hơn 17%. Nhân viên gắn kết cũng cần ít thời gian quản lý hơn, đáng tin cậy hơn và có khả năng giới thiệu doanh nghiệp tới các ứng viên tiềm năng..

Tuy nhiên, cũng không nên đánh đồng mục đích nghề nghiệp với 1 dạng áp lực. Không phải ai cũng cần tìm ra một “sứ mệnh lớn lao” trong công việc. Mục đích có thể thay đổi theo thời gian. Điều quan trọng là người lao động tin vào điều doanh nghiệp đang cố gắng đạt được, tin rằng công việc của mình có đóng góp thực chất vào mục tiêu đó và cảm thấy bản thân phù hợp với vai trò đang đảm nhận.

Để chuyển từ trạng thái mất kết nối sang phát triển thầm lặng, doanh nghiệp cũng cần tạo điều kiện và hỗ trợ cho nhân sự. Theo một khảo sát do Momentum Education công bố: 93% nhân viên cho biết họ sẽ ở lại công ty lâu hơn nếu doanh nghiệp chú trọng các khóa đào tạo nội bộ, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân sự. Khi nhìn thấy con đường thăng tiến rõ ràng và cảm nhận được rằng công ty thực sự quan tâm đến sự phát triển của mình, nhân viên có xu hướng gắn bó hơn.

Nói cách khác, nếu “Quiet Quitting” là trạng thái “tôi vẫn đi làm nhưng chẳng còn hứng thú gì nữa”, thì “Quiet Thriving” lại là “tôi vẫn làm công việc này và đang chủ động tìm cách để nó trở nên đáng làm hơn”. Đây có thể chính là bước chuyển đáng chú ý tiếp theo trong cách dân văn phòng nhìn nhận công việc của mình.

(Nguồn: Forbes)