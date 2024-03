Phát hiện hòn đảo được ví như viên ngọc xanh giữa biển miền Bắc, cách Hà Nội hơn 100km, rộng chỉ hơn 10km2

Nhắc tới du lịch biển miền Bắc nước ta, đa phần du khách sẽ nhớ ngay tới Hải Phòng hay Quảng Ninh với vịnh Hạ Long nổi tiếng hay những hòn đảo như Cát Bà, Cô Tô hay Quan Lạn... Đây đều là những điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch hè bởi sở hữu bãi biển đẹp cùng cảnh quan thiên nhiên đa dạng, vị trí lại vô cùng thuận tiện để di chuyển.

Tuy nhiên, bên cạnh vô vàn những cái tên đã nổi tiếng trước đó, có một hòn đảo nhỏ, cũng sở hữu cảnh quan đẹp không kém, song vẫn chưa thực sự được nhiều du khách biết tới. Diện tích của hòn đảo này chỉ vào khoảng 12km2, bởi vậy nó còn được ví là "hòn đảo tí hon" giữa vùng biển miền Bắc.

Đó là đảo Hòn Dấu, hay còn được gọi là Hòn Dáu, thuộc quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Không chỉ sở hữu bãi biển trong xanh, thiên nhiên hoang sơ, hệ sinh thái động và thực vật đa dạng, đảo Hòn Dấu còn có khu rừng cây cổ thụ lớn.

Đảo Hòn Dấu nhìn từ trên cao (Ảnh Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

Đảo Hòn Dấu có vị trí cách không quá xa so với đất liền. Du khách chỉ cần ngồi tàu, thuyền hoặc ca nô trong thời gian khoảng 20 phút, đi từ bến Nghiêng là đã có thể đặt chân được tới đảo.

Như đã nói ở trên, diện tích toàn bộ đảo chỉ vỏn vẹn khoảng 12km2, trong đó phần lớn là diện tích của rừng cây cổ thụ. Theo hình ảnh chụp hòn đảo từ trên cao, vị trí của khu rừng nằm ở chính giữa đảo. Còn những bãi đá, bãi cát trắng cùng bờ biển bao bọc ở rìa xung quanh. Chính bởi vậy, đảo Hòn Dấu rất thích hợp cho những du khách yêu thích thiên nhiên, mong muốn được hoà mình, khám phá thiên nhiên hoang sơ, hoang dã.

Rừng cổ thụ nguyên sinh chiếm diện tích lớn trên đảo Hòn Dấu (Ảnh Tico Travel)

Khu rừng có nhiều cây cổ thụ, tuổi đời lên tới hàng trăm năm (Ảnh Báo Điện tử Đảng Cộng Sản)

Rừng cây cổ thụ trên đảo có đặc trưng là những gốc si, có tuổi đời lên đến hàng trăm năm. Hệ sinh thái của khu rừng được chia làm 3 tầng rõ rệt, bao gồm tầng cây cổ thụ, tầng cây thân leo và tầng cây thân thảo. Nhờ có công tác bảo tồn chặt chẽ, cho đến nay, trải qua nhiều biến động của thời tiết và môi trường, rừng cây vẫn giữ được sự nguyên sơ vốn có, đem đến cho du khách trải nghiệm khám phá độc đáo tại đảo.

Bên cạnh nghỉ ngơi, thư giãn trên bãi biển hay khám phá, chinh phục rừng cổ thụ nguyên sinh, du khách đến với đảo còn có thể thêm vào chuyến hành trình của mình các hoạt động tham quan những 3 địa điểm là đền Nam Hải Thần Vương, đền Mẫu và đèn hải đăng đảo Hòn Dấu. Đây đều là những địa điểm đặc trưng, mang đậm tính lịch sử, văn hoá của hòn đảo.

Đầu tiên là đền Nam Hải Thần Vương. Nơi đây được coi là địa điểm vô cùng linh thiêng, tương truyền còn có cả một câu chuyện lịch sử ly kì đằng sau. Cụ thể, theo một số người dân địa phương kể lại, ngôi đền thờ một vị tướng sĩ nhà Trần, trong trận chiến chống quân Nguyên - Mông đã hi sinh và trôi dạt vào đảo.

Đền Nam Hải Thần Vương là điểm đến tâm linh nổi tiếng ở Hòn Dấu (Ảnh Cổng TTĐT thành phố Hải Phòng)

Khi người dân bản địa phát hiện, họ đã chôn cất, xây lăng mộ và lập đền thờ cho người tướng sĩ này. Đồng thời gọi ông là Nam Hải Thần Vương. Kể từ đó, ngôi đền được cho là chốn linh thiêng, vị thần Nam Hải đã giúp bảo vệ cuộc sống của người dân trong suốt nhiều thế kỷ.

Hàng năm, vào dịp từ mồng 1 đến mồng 10 tháng 2 Âm lịch, người dân địa phương còn long trọng tổ chức Lễ hội đảo Hòn Dấu tại khu vực đền này. Bên cạnh đền Nam Hải Thần Vương còn có đền Mẫu, cũng được người dân bản địa cũng như du khách ghé thăm, chiêm bái thường xuyên.

Bên cạnh 2 ngôi đền linh thiêng, du khách đến đảo Hòn Dấu cũng đừng bỏ lỡ trải nghiệm ghé thăm, check in tại ngọn hải đăng, cũng có lịch sử lên tới hơn 100 năm. Ngọn hải đăng nằm ở vị trí cao, trên đỉnh đảo, được người Pháp thiết kế và xây dựng từ giai đoạn cuối thế kỷ 19. Toàn bộ ngọn hải đăng cao 5 tầng, đèn hải đăng nằm ở vị trí cao nhất, cao 140m so với mặt nước biển và 65m so với chân tháp.

Ngọn hải đăng ở đảo Hòn Dấu (Ảnh Halo Travel)

Ngọn hải đăng nguyên bản được xây dựng phần tháp hoàn toàn bằng đá khối với nhiều hoa văn. Tuy nhiên trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, ngọn hải đăng đã được sửa chữa nhiều, không còn nguyên trạng như ban đầu. Du khách khi tới đây phải vượt qua 125 bậc thang gỗ theo hình xoắn ốc để lên tới lầu vọng gió. Từ hành lang hẹp của ngọn tháp, có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn biển cả rộng mênh mông.

Cho đến nay, đảo Hòn Dấu vẫn là điểm đến du lịch đầy tiềm năng của khu vực biển miền Bắc. Nhận thấy điều này, hiện nay trên đảo đã có thêm khu du lịch mang tên Khu du lịch, nghỉ dưỡng Hòn Dấu với một số dịch vụ phục vụ cho việc vui chơi, giải trí. Ngoài khu nghỉ, trên đảo cũng có một số nhà hàng hay khách sạn, khu lưu trú nhỏ lẻ phục vụ du khách.

Hiện nay trên đảo Hòn Dấu đã có sự xuất hiện của khu vui chơi, được đầu tư bài bản để phục vụ du khách (Ảnh Tour Pro)

Những du khách yêu thích sự trải nghiệm, khám phá cũng có thể tự chuẩn bị lều, trại để thực hiện chuyến picnic của riêng mình trên đảo. Tuy nhiên khi ra về, du khách cần nhớ thu dọn rác thải để giữ gìn, bảo vệ cảnh quan thiên chung.

Một số tư vấn về chi phí cho chuyến đi tới đảo Hòn Dấu: - Giá đi thuyền ra đảo: 100.000 đồng/người/khứ hồi - Nhà nghỉ, khách sạn lưu trú tại đảo: 150.000 - 400.000 đồng/người/đêm - Vé tham quan Khu du lịch đảo Hòn Dấu: từ 60.000 đồng/người - Chi phí ăn uống: 200.000 - 400.000 đồng/người tuỳ nhu cầu