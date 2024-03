Không phải biển hay đỉnh Bàn Cờ, đây mới là hai địa điểm đang được giới trẻ Đà Nẵng rần rần check-in

Với hội mê du lịch mà nói, chúng ta ai rồi cũng phải đặt chân đến Đà Nẵng một lần bởi vùng đất này có quá nhiều thứ hay ho và thú vị để khám phá. Trong đó, bán đảo Sơn Trà luôn là nơi được rất nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn, địa điểm này không chỉ khiến người ta cảm thấy bình yên hay thư thái mà còn rất nhiều góc check-in sống ảo đẹp quên lối về. Dạo gần đây, người người nhà nhà đang đổ xô đến Sơn Trà bởi chuyến ghé thăm của tỷ phú Bill Gates đã khiến bán đảo này thêm phần sôi động. Tuy nhiên, không chỉ có mỗi đỉnh bàn cờ là nơi mà giới trẻ Đà Thành rần rần check-in đâu, còn 2 địa điểm dưới dây chắc chắn bạn sẽ thích mê khi có dịp đến Đà Nẵng du lịch.

Wings Art - Khu nghệ thuật đương đại mới lạ và ấn tượng

Đâu chỉ có giới trẻ ở Hà Nội hay TP. HCM mới có gu thưởng thức, thích tìm hiểu nghệ thuật mà giới trẻ Đà Thành cũng có vô vàn những tâm hồn đam mê trải nghiệm cái đẹp. Chính vì vậy thời gian qua ở Đà Nẵng xuất hiện không ít những không gian triển lãm độc đáo phục vụ các bạn trẻ và du khách đến chiêm ngưỡng, tham quan. Trong đó, không thể không kể đến Wings Art - Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật đang làm mưa làm gió với giới trẻ Đà Nẵng và cộng đồng mê du lịch.

Wings Art được ví như 'thiên đường’ check in mới của giới trẻ Đà Nẵng.

Vừa mới xuất hiện không lâu, thế nhưng khu trưng bày triển lãm này đã nhanh chóng trở thành địa điểm sống ảo của các bạn trẻ. Đặt chân đến nơi này, có thể bạn sẽ ngỡ rằng mình đang ở Thái Lan gì đấy không chừng bởi phần thiết kế bên ngoài quá hiện đại, bắt mắt. Lại thêm việc cả không gian nơi đây nổi bật với tone màu trắng cũng là concept yêu thích mà giới trẻ Đà Thành yêu thích.

Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật nổi bật với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát.

Wings Art có tổng diện tích rộng rãi lên đến 750m2 và được chia thành nhiều khu vực, trong đó tầng 1 và 2 bố trí không gian trưng bày, tầng mái là không gian vườn dạo, công viên. Kiến trúc của Wings Art cũng được lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh chim biển, khung bê tông uốn lượn uyển chuyển tạo hình, kết hợp với đường đi bộ trên cao đã trở thành một trong những điểm sống ảo rất "củ nghệ". Đây cũng là nơi các bạn trẻ thường "đu trend" chụp ảnh bóng bay theo số tuổi hoặc diện những bộ cánh cosplay để check-in.

Điểm nhấn của công trình là kết cấu khung bê tông uốn lượn, tạo hình uyển chuyển rất độc đáo.

Phía bên trong đa phần sẽ là không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật theo các phong cách khác nhau. Nơi đây hứa hẹn sẽ là không gian văn hóa nghệ thuật truyền cảm hứng không chỉ giúp cộng đồng mê nghệ thuật thỏa sức sáng tạo, mà còn để du khách đến Đà Nẵng sẽ có thêm không gian xanh để vui chơi và tận hưởng nhiều trải nghiệm thêm về văn hóa tinh thần.

Bên trong được trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật, tạo nên không gian văn hóa truyền cảm hứng cho giới trẻ Đà thành.

Địa điểm: Đối diện trường Chuyên Lê Quý Đôn - Số 02 đường Vũ Văn Dũng, Sơn Trà, Đà Nẵng

Tọa độ ngắm bình minh, hoàng hôn Đà Nẵng cực "chill"

Đến Đà Nẵng chắc chắn khoảnh khắc ngắm bình minh hay hoàng hôn luôn là một trong những điều hội mê du lịch không thể bỏ qua. Ngoài việc trải thảm trước bãi biển thì các bạn trẻ thường hay rủ nhau lên rooftop hay những quán cà phê trên cao để chiêm ngưỡng được cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn của thành phố biển xinh đẹp này. Nhưng trong thời gian qua, dân tình đã phát hiện thêm một địa điểm đậm chất hoang sơ mà cũng là tọa độ ngắm hoàng hôn hay toàn cảnh thành phố cực đẹp đó chính là khu vực Bãi cỏ cháy của bán đảo Sơn Trà.

Giới trẻ Đà Nẵng và khách du lịch thích thú trải nghiệm ngắm hoàng hôn ở bãi cỏ cháy Sơn Trà. (Ảnh: @dicunghiue)

Tuy không hoàn toàn mới và đã được nhiều "dân phượt" biết đến, nhưng những bức hình check-in siêu lung linh ở đây đã khiến ai đến Đà Nẵng cũng phải tìm đến cho bằng được. Nhiều người sẽ không tin ở Sơn Trà lại có địa điểm hay ho đến vậy, bãi cỏ cháy nằm ở Hoàng Sa, Thọ Quang. Trước đây, địa điểm này không được gọi với cái tên là bãi cỏ cháy. Tên này chỉ được sử dụng khi các bạn trẻ phát hiện, check in và đặt tên cho nó trên MXH.

Từ thành phố Đà Nẵng, bạn cứ chạy theo con đường Hoàng Sa lên bán đảo Sơn Trà. Khi tới gần chùa Linh Ứng thì sẽ thấy ngay bãi có đất trống, vào thời điểm tháng 3 đến tháng 9 sẽ dễ nhận biết hơn bởi cỏ xung quanh đang dần chuyển sang màu nâu vàng đầy thơ mộng.

Khung cảnh ở bãi cỏ cháy vô cùng bình yên và thơ mộng. (Ảnh: @annhien__, @ahhloc.11, @dicunghieu)

Mang trong mình cảnh sắc yên bình, bãi cỏ cháy Đà Nẵng thực sự là một nơi lý tưởng để "đi trốn" cả thế giới. Đến đây, chỉ cần thả mình trên bãi cỏ cháy, ngắm nhìn bầu trời và biển cả trong xanh, cũng đủ làm quyến rũ bất kỳ ai. Thú vị hơn, từ vị trí của bãi cháy, bạn hoàn toàn có thể ngắm trọn vẹn vẻ đẹp đầy vừa bình yêu nhưng cũng đầy sức sống của thành phố.

Đây cũng là nơi ngắm hoàng hôn thành phố biển mà giới trẻ yêu thích. (Ảnh: @wuanshin.0)

Hiện tại đây là những địa điểm check-in được giới trẻ Đà Nẵng không ngừng lăng xê. Nếu có dịp đến thăm Đà Nẵng và muốn có những bức hình "so hot" thì bạn đừng ngần ngại mà thêm ngay những địa điểm này vào danh sách "must go" để khám phá Đà Nẵng đầy mới mẻ và thú vị nhé.