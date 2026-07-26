Phát hiện hơn 250 xe trộn bê tông hoạt động liên tục 12 giờ, sử dụng lượng thép bằng 155 ô tô: Bí mật dưới lòng đất của tòa tháp 261m lộ diện

Chiến dịch thi công quy mô lớn được triển khai để xây dựng phần móng cho tòa tháp cao 72 tầng tại Chicago (Mỹ), với lượng bê tông gần 1,8 triệu lít được đổ liên tục lên hệ thống móng gia cố bằng hơn 282 tấn thép.

Hơn 250 xe trộn bê tông đã được huy động tham gia một chiến dịch thi công kéo dài liên tục 12 giờ để hoàn thành phần móng của tòa tháp đầu tiên thuộc dự án 400 Lake Shore Drive ở thành phố Chicago (Mỹ). Với tần suất khoảng 2 phút có một xe đến công trường, hoạt động này được xem là một trong những đợt đổ bê tông quy mô lớn, đòi hỏi công tác hậu cần được phối hợp chặt chẽ.

Theo Urbanize Chicago, phần móng của tòa tháp 72 tầng sử dụng khoảng 470.000 gallon (gần 1,8 triệu lít) bê tông, tương đương khoảng 2.300 m3. Toàn bộ lượng bê tông được vận chuyển liên tục đến công trường trong suốt 12 giờ, bảo đảm quá trình đổ móng không bị gián đoạn.

Ước tính, khối lượng bê tông sử dụng lên tới khoảng 9 triệu pound (hơn 4.000 tấn), tương đương sức chứa của một bể bơi tiêu chuẩn Olympic.

Để đáp ứng tiến độ thi công, cứ khoảng hai phút lại có một xe trộn bê tông tiến vào công trường. Việc duy trì nhịp độ vận chuyển liên tục giúp bê tông luôn được cung cấp đúng thời điểm, tránh ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu của phần móng.

Trước khi bắt đầu đổ bê tông, các đội thi công đã mất khoảng hai tuần để hoàn thiện hệ thống cốt thép gia cường cho móng bè. Theo thông tin từ dự án, phần móng sử dụng khoảng 622.000 pound (hơn 282 tấn) thép, tương đương trọng lượng của khoảng 155 chiếc ô tô.

Toàn bộ hệ thống cốt thép được đặt bên trong lớp bê tông nhằm tạo kết cấu chịu lực cho tòa tháp cao 261 m trong tương lai, giúp truyền tải toàn bộ tải trọng của công trình xuống nền đất.

Hoạt động đổ bê tông huy động khoảng 30 công nhân trực tiếp tại hiện trường cùng 25 tài xế xe trộn bê tông. Trong suốt quá trình thi công, các nhóm công nhân liên tục điều phối phương tiện, hướng dẫn vị trí đổ bê tông và giám sát chất lượng nhằm bảo đảm quá trình thi công diễn ra liên tục trong suốt 12 giờ.

Theo các đơn vị thi công, việc duy trì khoảng cách chỉ khoảng hai phút giữa các chuyến xe là yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ bê tông bị gián đoạn hoặc đông kết trước khi hoàn thành toàn bộ phần móng.

Phần móng vừa hoàn thiện là hạng mục đầu tiên của dự án 400 Lake Shore Drive, do Related Midwest phát triển cùng sự tham gia của LR Contracting Company và BOWA Construction trong giai đoạn thi công nền móng.

Sau khi hoàn thành, tòa tháp phía bắc sẽ cao 261 m, gồm 72 tầng và cung cấp 635 căn hộ. Trong số này, 127 căn, tương đương 20%, được quy hoạch dành cho chương trình nhà ở giá phải chăng. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Dự án được thiết kế bởi hãng kiến trúc Skidmore, Owings & Merrill (SOM), với Stantec là đơn vị kiến trúc triển khai. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc đặc trưng của Chicago, trong đó có cách diễn giải hiện đại của kiểu "Cửa sổ Chicago" thông qua hệ thống cửa kính từ sàn đến trần, đồng thời tối ưu tầm nhìn hướng ra hồ Michigan và đường chân trời của thành phố.

Theo Urbanize Chicago, chiến dịch huy động hơn 250 xe trộn bê tông hoạt động liên tục trong 12 giờ đã cho thấy quy mô hậu cần đặc biệt của các dự án siêu cao tầng, nơi việc phối hợp chính xác giữa phương tiện, nhân lực và tiến độ thi công đóng vai trò quyết định đối với chất lượng kết cấu của công trình.