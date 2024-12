Phát hiện hàng cấm trong container nhập khẩu về cảng Hải Phòng

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện 1 container hàng nhập khẩu từ Nhật Bản có dấu hiệu nghi vấn. Lô hàng vận chuyển về khu vực cảng Hải Phòng vào ngày 27-11-2024.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng cấm

Trên vận đơn thể hiện lô hàng được gửi từ một doanh nghiệp có địa chỉ ở Tokyo (Nhật Bản). Doanh nghiệp đứng tên nhận hàng là doanh nghiệp có địa chỉ tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An).

Đáng chú ý, qua rà soát, cơ quan Hải quan phát hiện doanh nghiệp đứng tên nhận hàng là công ty mới thành lập, chưa từng phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu.

Ngày 25-12, Đội Kiểm soát hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thuộc Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra lô hàng trên.

Hàng hóa trong container là điều hòa nhiệt độ đã qua sử dụng

Thời điểm kiểm tra, toàn bộ hàng hóa trong container là điều hòa nhiệt độ (chủ yếu mang nhãn hiệu Toshiba và National) đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Trên một số sản phẩm thể hiện dòng chữ "use only in Japan" (tạm dịch: chỉ sử dụng ở Nhật Bản).

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.