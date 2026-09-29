Phát hiện điện năng tiêu thụ bỗng vọt lên 180 kWh/ngày, gấp 20 lần bình thường, người đàn ông lập tức kiểm tra thứ này

Nhu cầu sinh hoạt không đổi nhưng sản lượng điện tiêu thụ bất ngờ tăng vọt... Hóa ra, thủ phạm là sự cố không chỉ khiến tiền điện tăng cao mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

Nhu cầu sinh hoạt không đổi nhưng sản lượng điện tiêu thụ bất ngờ tăng vọt; đường dây sau công tơ vướng mái tôn hay máy bơm nước bị rò điện... Những sự cố này không chỉ khiến tiền điện tăng cao mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVNNPC, vừa qua, tại Hà Tĩnh, nhiều hộ gia đình đã chủ động phát hiện, ngăn chặn thất thoát điện năng và bảo đảm an toàn nhờ thói quen theo dõi chỉ số hằng ngày trên ứng dụng EVN CSKH.

Thông thường, gia đình ông P.T.H (thôn 10, xã Cổ Đạm) có mức tiêu thụ điện khoảng 7 - 9 kWh/ngày. Tuy nhiên, qua theo dõi số liệu trên app từ ngày 26 đến 28/7/2026, ông giật mình nhận thấy sản lượng điện vọt lên xấp xỉ 180 kWh/ngày dù nhu cầu sinh hoạt của cả nhà không hề thay đổi.

Sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng P.T.H. (xã Cổ Đạm) tăng cao bất thường.

Ông P.T.H cho biết: "Nhận thấy mức tăng bất thường gấp hàng chục lần, được sự hướng dẫn của cán bộ điện lực, tôi cùng gia đình lập tức kiểm tra toàn bộ tuyến dây sau công tơ. Chúng tôi phát hiện đoạn dây dẫn bị tróc vỏ, vướng vào khung mái tôn gây tiêu hao điện năng nghiêm trọng. May mắn xử lý kịp thời nên đường dây đã an toàn trở lại, lượng điện tiêu thụ lập tức về mức ổn định”.

Không riêng trường hợp của gia đình ông H, tại Nghi Xuân, trước đó, ông Hán Duy Hà (trú thôn Trung Thượng, xã Hương Đô) nhận thấy vừa cài đặt ứng dụng EVN CSKH được vài ngày đã phát hiện bất thường. Sản lượng điện sử dụng của gia đình bỗng cao hơn bình thường trong khi nhu cầu sinh hoạt của gia đình không thay đổi. Sau quá trình theo dõi, nhận thấy sản lượng điện vẫn tăng, ông Hà đã đề nghị Điện lực Hương Khê hỗ trợ kiểm tra.

Kết quả kiểm tra xác định máy bơm nước của gia đình ông Hà gặp sự cố khiến hệ thống điện sau công tơ bị rò rỉ, làm điện năng bị tiêu hao liên tục. Sau khi khắc phục sự cố, lượng điện tiêu thụ của gia đình trở lại mức bình thường.

Ông Hà chia sẻ: “Nếu không được hướng dẫn cài đặt và theo dõi ứng dụng EVN CSKH, có thể gia đình chỉ phát hiện sự cố khi nhận hóa đơn tiền điện tăng bất thường vào cuối kỳ. Việc khắc phục sự cố kịp thời còn giúp chúng tôi tránh các nguy cơ tai nạn điện đáng tiếc có thể xảy ra".

Nhờ sử dụng app EVN CSKH, nhiều khách hàng ở Hà Tĩnh phát hiện sự cố gây thất thoát điện năng.

Không dừng lại ở việc xử lý sự cố tức thời, ứng dụng EVN CSKH còn dần tạo nên thói quen chủ động theo dõi điện năng của nhiều gia đình. Chị Trần Thị Hà (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: "Từ ngày cài đặt EVN CSKH, tôi duy trì thói quen kiểm tra sản lượng mỗi sáng. Chỉ cần thấy biểu đồ điện nhích lên bất thường là cả nhà kiểm tra ngay các thiết bị như bình nóng lạnh, điều hòa hay tủ lạnh để điều chỉnh kịp thời. Ứng dụng này của ngành điện thực sự mang lại sự an tâm và minh bạch”.

Trên thực tế quản lý lưới điện, các sự cố chập cháy, rò rỉ điện sau công tơ xảy ra khá phổ biến nhưng người dân lại khó phát hiện bằng mắt thường. Chính nhờ tính năng cảnh báo sản lượng của ứng dụng EVN CSKH kết hợp với sự hỗ trợ kịp thời của đội ngũ thợ điện cơ sở, những nguy cơ tiềm ẩn này đã được kiểm tra, xử lý ngay từ sớm.

Ông Phan Quốc Anh - Phó Giám đốc Điện lực Hương Khê nhấn mạnh: "Mỗi lần hỗ trợ khách hàng tìm ra điểm rò rỉ sau công tơ là một lần thợ điện củng cố niềm tin vững chắc với Nhân dân. Không đơn thuần là việc kiểm tra kỹ thuật hay khắc phục đoạn dây hư hỏng, sự có mặt kịp thời của CBCNV ngay khi nhận cảnh báo bất thường chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần phục vụ: ngành điện không chỉ cung ứng điện an toàn, ổn định mà luôn đồng hành cùng sự an toàn và quyền lợi của khách hàng”.

Theo EVNNPC